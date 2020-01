Sconfitti i barbari in Germania, nel 180 d.C., il vittorioso ex generale romano Massimo viene designato da Marco Aurelio, ormai vecchio, quale suo successore. Un eroico atleta e apprezzato comandante delle legioni, che tanto ha dato all’Impero con le sue conquiste. Il figlio dell’imperatore, Commodo, uccide il genitore e ordina di eliminare Massimo per non avere rivali nella successione al soglio imperiale. Massimo diventa così il bersaglio di una spietata caccia all’uomo che coinvolge la sua famiglia.

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Last Man Standing

Last Man Standing Uscita: 1996

1996 Nazionalità: USA

USA Durata: 101′

101′ Regista: Walter Hill

Walter Hill Cast: Bruce Willis, Christopher Walken, Leslie Mann, Bruce Dern

TRAMA