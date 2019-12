Sono passati otto anni da quando Batman è svanito nella notte, trasformandosi in un istante da eroe a fuggitivo. Prendendosi la colpa della morte del procuratore Harvey Dent, il Cavaliere oscuro ha sacrificato tutto ciò per cui lui e il Commissario Gordon avevano lavorato. Ma tutto cambierà con l’arrivo di un’astuta ladra con un misterioso piano e del ben più pericoloso Bane, un terrorista mascherato i cui spietati piani per Gotham costringono Bruce a uscire dal suo esilio volontario.

Boston, 1978. Due gruppi di trafficanti d’armi si incontrano in un magazzino isolato per uno scambio: Frank e Chris sono membri dell’IRA in cerca di mitragliatori M-16 e devono incontrare il sudafricano Vernon e i suoi contrabbandieri per valutare lo stock di armi in loro possesso. A causa di una coincidenza e dei caratteri bollenti di alcuni elementi delle due gang, qualcosa non va per il verso giusto, nel giro di breve tempo parte uno sparo ed ha così inizio una spietata sparatoria.

Before I go to sleep – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Francia – Gran Bretagna – Svezia – USA

Francia – Gran Bretagna – Svezia – USA Durata: 92′

92′ Regista: Rowan Joffe

Rowan Joffe Cast: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong

Cugini carnali – 21:15 Cielo

Genere: Erotico

Erotico Uscita: 1974

1974 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Sergio Martino

Sergio Martino Cast: Susan Player, Riccardo Cucciolla, Alfredo Pea