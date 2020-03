Nell’aprile del 1945, mentre gli Alleati sferrano l’attacco decisivo in Europa, un agguerrito sergente, Wardaddy, comanda un carro armato Sherman e il suo equipaggio di cinque uomini in una missione mortale dietro le linee nemiche. In inferiorità numerica e disarmato, Wardaddy e i suoi uomini saranno protagonisti di gesta eroiche per colpire al cuore la Germania nazista.

Un giorno di fine estate, in una cittadina della costa spagnola arriva Ulises, il nuovo insegnante di letteratura al liceo del paese, con la passione per il mare, la pesca e le barche. L’uomo ha modo di scoprire la sensualità del Mediterraneo e di conoscere Martina, figlia dei proprietari della pensione dove alloggia. I due si innamorano, sposano e hanno un figlio. Ma la normale quotidianità si trasforma presto in noia e Ulises, uscito una mattina per pescare sulla sua barca, scompare in mare..

Hook – Capitan Uncino – 21:00 Sky Family

enere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Hook

Hook Uscita: 1991

1991 Nazionalità: USA

USA Durata: 144′

144′ Regista: Steven Spielberg

Steven Spielberg Cast: Dustin Hoffman, Maggie Smith, Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hoskins

