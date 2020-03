George Washington McLintock e’ uno stimato allevatore del Texas, che vive in solitudine nel suo ranch da quando la moglie lo ha lasciato accusandolo di adulterio. Stanco di badare a tutto da solo, assume una cuoca – una bellissima vedova – e accetta di accogliere presso di se’ anche i due figli della donna. Ma la signora McLintock sta per piombare al ranch decisa a ottenere il divorzio e la custodia della figlia.

Michael è un venditore di assicurazioni e viene invitato da una misteriosa sconosciuta a scoprire l’identità di un ladro nascosto sul treno che giornalmente prende per spostarsi prima che il mezzo giunga alla sua ultima fermata. In cambio, avrà una cospicua somma di denaro. Mentre lotta contro il tempo per risolvere l’enigma, Michael si rende conto di fare involontariamente parte di una cospirazione criminale in cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri…

Gli sdraiati – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Uscita: 2017

Nazionalità: Italia

Durata: 120′

Regista: Francesca Archibugi

Cast: Claudio Bisio, Gaddo Bacchini, Cochi Ponzoni, Antonia Truppo, Gigio Alberti

TRAMA

Dopo la separazione Giorgio Selva ha ottenuto l’affido condiviso e si occupa per metà tempo del figlio Tito, di diciassette anni. E’ un uomo realizzato, avrebbe una vita appagante, ma insieme all’adolescenza di Tito è scoppiata una guerra quotidiana. Tito ha una banda di amici, tutti maschi, troppo lunghi, troppo grassi, troppo magri, spaccano rovesciano inzaccherano mentono fuggono puzzano. Stanno sempre appiccicati, da scuola al divano, dal divano a scuola, fino a che non irrompe Alice..

L'arte di vincere – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Titolo originale: Moneyball

Uscita: 2011

Nazionalità: USA

Durata: 133′

Regista: Bennett Miller

Cast: Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Chris Pratt

TRAMA