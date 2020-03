Erica Bain ha tutto quello che potrebbe desiderare nella vita: un lavoro che ama come conduttrice radiofonica a New York ed un fidanzato, David, che adora. Questo quadro idilliaco crolla in mille pezzi quando, durante una passeggiata nel parco, Erica e David vengono assaliti da una banda di balordi e l’uomo viene crudelmente assassinato. Incapace di superare lo choc e insoddisfatta dell’operato della polizia, Erica inizia a vagare di notte per le strade di New York, in cerca di una vendetta personale.

Kung fu panda 2 – 21:15 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Kung Fu Panda: The Kaboom of Doom

Kung Fu Panda: The Kaboom of Doom Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: Jennifer Yuh

Jennifer Yuh Cast: Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu, David Cross, Gary Oldman, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hoffman, Michelle Yeoh, Victor Garber, James Hong, Fabio Volo, Massimo Lodolo, Eros Pagni, Francesca Fiorentini, Francesco Vairano, Francesco Pannofino