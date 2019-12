Pietro è un uomo affermato che non sa più come si ama, Francesco è un eterno ragazzino che non ha mai amato. Sono fratelli, ma hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici. Un incidente fa perdere la memoria a Pietro: ora è come un bambino. La sua ex moglie Giulia sta per risposarsi e non ne vuole sapere di lui, così Francesco è costretto a portarselo a casa e, per la prima volta, a fare la parte dell’adulto. Ha inizio una folle convivenza che coinvolgerà anche Sara, la loro vicina di casa.

L’ultimo cacciatore di streghe – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Last Witch Hunter

The Last Witch Hunter Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Canada – Cina – USA

Canada – Cina – USA Durata: 106′

106′ Regista: Breck Eisner

Breck Eisner Cast: Vin Diesel, Michael Caine, Ólafur Darri Ólafsson, Julie Engelbrecht, Armani Jackson, Rose Leslie, Elijah Wood

