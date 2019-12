Richard Riddick proviene dal pianeta Furya. Tradito dalla sua specie, è stato esiliato in un luogo spoglio e pieno di pericoli, dove deve difendersi non solo dalle bestie feroci ma anche dai cacciatori di taglie che provengono da tutta la galassia. Riddick ha un solo obiettivo: tornare a casa. Ma prima di poterlo fare deve affrontare due gruppi di pericolosissimi mercenari, determinati a catturarlo: uno guidato da Santana, psicopatico e violento, l’altro da Johns, un uomo che ha con lui un conto in sospeso.

Mentre i Giochi sono stati cancellati per sempre, la lotta per la sopravvivenza va intensificandosi. Katniss si risveglia, in stato confusionale, in un Distretto 13 sotterraneo ed oscuro, apparentemente raso al suolo. Il Distretto 12 è stato trasformato in macerie e Peeta è stato rapito, portato a Capitol City, e sottoposto ad una sorta di lavaggio del cervello dal Presidente Snow. L’insurrezione del Distretto 13, sotto la guida del Presidente Coin, la metterà al centro di un audace complotto per assalire Capitol City.

L’allenatore nel pallone 2 – 21:00 Iris

Dopo 24 anni di assenza torna sul grande schermo il celebre e amato allenatore Oronzo Canà. Le glorie passate di allenatore della Longobarda sono ormai lontane: si è ritirato a vita privata e conduce un’esistenza tranquilla e velata di nostalgia nella sua azienda agricola, dove produce olio d’oliva. È circondato dagli strampalati membri della sua famiglia, tra cui la solita e aristocratica moglie Mara, il nipote genietto del computer Orozino, la figlia bruttina Michelina e il genero Fedele, incorreggibile seduttore. La tranquilla routine di Oronzo compie una virata improvvisa quando viene invitato ad una trasmissione sportiva come testimone della gloriosa Longobarda di una volta, ora promossa in serie A grazie inadempienze della sua concorrente diretta e non per merito. Messo alle strette da un giornalista, durante il programma Canà rivela la verità sul suo esonero da allenatore, appena successivo alla salvezza della squadra: il vecchio presidente Borlotti, infatti, aveva richiesto la retrocessione della Longobarda per non sostenere gli ingenti costi dovuti alla permanenza in serie A e Oronzo aveva deliberatamente disubbidito. Scoppia lo scandalo e Walter Borlotti, figlio dello storico presidente che attualmente ricopre la carica del padre con il socio russo Ramenko, cerca invano di smentire le accuse. Quando un pericoloso personaggio russo preleva Oronzo dalla sua tenuta quest’ultimo teme una ritorsione per il crollo delle azioni della Longobarda dovuto allo scandalo: con sua sorpresa, invece, gli viene proposto di tornare ad allenare la sua vecchia squadra, per garantire un’immagine di onestà. Oronzo accetta con entusiasmo, ma ambientarsi nel mondo del calcio dopo tanto tempo non sarà facile, tra l’incombenza degli sponsor, le veline, i giocatori stranieri e il linguaggio che si è evoluto. Naturalmente le prove che la Longobarda dovrà superare saranno molte tra problemi personali, sconfitte e l’inaffidabilità dei dirigenti. Senonché vengono alla luce le vere intenzioni di questi ultimi, che vogliono lucrare il più possibile sulla Longobarda per poi scappare con i soldi. Oronzo è scoraggiato e vuole mollare, ma il nipote lo convince a continuare e giocarsi il tutto per tutto nell’ultima partita decisiva…

L’ultimo dei templari – 21:20 Italia 1

