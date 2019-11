Casey Stin è un ragazzo americano dal passato oscuro: lavorava in Europa come corriere della droga per un boss tedesco di nome Geran. La sua vita cambia nel momento in cui conosce Juliette e decide di uscire dal giro per lei. Ma quando la donna si ammala di una grave malattia e le cure sono molto costose, Casey decide di tornare alle vecchie abitudini e rientrare nel giro. Così, Geran gli affida una nuova e ancora più pericolosa missione: rapinare l’industriale Hagen, il più grande trafficante di droga della Germania.

Far west – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: A Distant Trumpet

A Distant Trumpet Uscita: 1964

1964 Nazionalità: USA

USA Durata: 110′

110′ Regista: Raoul Walsh

Raoul Walsh Cast: Troy Donahue, Suzanne Pleshette, Diane McBain, James Gregory, William Gregory, Claude Akins, Eleanor Audley, Mary Patton, William Reynolds

TRAMA

Appena uscito dall’Accademia di West Point nel 1884, il giovane tenente Hazard è spedito a Fort Discovery, ai confini con il Messico, dove si trova alle prese con soldati incuranti di ogni disciplina e con il capo pellerossa Falco Nero che crea grossi problemi. Il generale Quait, giunto con uno squadrone, decide di attaccare la tribù di Falco Nero. Dopo una prima, cruenta battaglia, Quait tenta la strada della trattativa e invia il tenente Hazard con una guida indiana in missione presso gli indiani.

Resident evil: afterlife – 21:10 Rai 4

Genere: Horror

Horror Titolo originale: Resident Evil: Afterlife

Resident Evil: Afterlife Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Francia – Germania – Regno Unito

Francia – Germania – Regno Unito Durata: 97′

97′ Regista: Paul W.S. Anderson

Paul W.S. Anderson Cast: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Sienna Guillory, Kevin Durand, Oded Fehr, Bingbing Li, Johann Urb, Boris Kodjoe, Colin Salmon, Aryana Engineer, Robin Kasyanov, Ofilio Portillo, Ali Larter, Wentworth Miller, Shawn Roberts

TRAMA

Il mortale T Virus continua a trasformare la popolazione della terrra in zombie che non cercano che carne umana. la bella Alice è l’ultima speranza rimasta alla popolazione della terra. risvegliatasi all’interno della casa farmaceutica Umbrella, responsabile della creazione del virus, sarà lei a combattere fino allo stremo per savarsi e per salvare il mondo.

Gli ultimi saranno ultimi – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Gli ultimi saranno ultimi

Gli ultimi saranno ultimi Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 103′

103′ Regista: Massimiliano Bruno

Massimiliano Bruno Cast: Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Ilaria Spada, Stefano Fresi, Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio

TRAMA