Odd Thomas lavora presso la tavola calda di Pico Mundo, cittadina della California meridionale situata nel deserto del Mojave. Sembrerebbe un ragazzo come tanti altri, ma Odd ha un dono speciale; può percepire la presenza dei defunti con qualcosa di sospeso e non solo. I defunti gli appaiono per aiutarlo a risolvere i crimini di cui sono stati vittime ed aiutarlo per prevenire future carneficine. Un giorno nella tavola calda appare un misterioso uomo, che Odd soprannomina “Fungus Man”…

Michael, Nick e Steven sono tre operai che lavorano in Pennsylvania e, nel tempo libero, cacciano cervi. Le loro vite scorrono tranquille fino a che, un giorno, ricevono la chiamata per essere arruolati nella guerra del Vietnam. Prima di partire Steven sposa Angela che è incinta. In guerra, i tre amici cadono nelle mani dei Vietcong e subiscono una terribile prigionia fatta di torture e soprusi. Quando riescono a evadere, le loro strade si dividono e le loro vite sono cambiate per sempre: Nick si imbosca a Saigon, preda degli organizzatori di roulette russa; Michael, tornato a casa pieno di decorazioni, conforta Linda, la ragazza di Nick; Steven è rimasto handicappato dopo aver perso una gamba in guerra e ha perso anche la voglia di vivere.

Jason Bourne – 21:20 Italia 1

Genere: Azione

Azione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Cina – Gran Bretagna – USA

Cina – Gran Bretagna – USA Durata: 123′

123′ Regista: Paul Greengrass

Paul Greengrass Cast: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander

TRAMA

L’ex sicario della Cia Jason Bourne ha ormai scoperto la sua identità e, dopo dieci anni di latitanza, vive in Grecia, dove si guadagna da vivere partecipando ad alcuni incontri di pugilato, giusto per tenersi in forma. Il suo collega hacker, Nicky Parsons, però, scopre alcuni dettagli mancanti del suo passato e gli dà appuntamento per rivelarglieli. Ma l’incontro tra i due non passa inosservato agli occhi della Cia, che si attiva per eliminarli entrambi. Questo porterà Jason a scendere nuovamente in campo.

La ragazza del treno – 21:15 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Girl on the

The Girl on the Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 112′

112′ Regista: Tate Taylor

Tate Taylor Cast: Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson

TRAMA