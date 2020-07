Film stasera in tv, mercoledì 22 luglio: “Alì” su Iris

Giovanna lavora al ministero dove sembra essere un insignificante impiegato, in realtà trattasi di una copertura professionale perché lei è un abile agente della Sicurezza Nazionale il cui primo dogma è non dare nell’occhio. Tra una missione a Marrakech e una a Mosca si riavvicina ai compagni di liceo, che dicono di avere una vita soddisfacente, ma poi si scopre che ricevono tutti vessazioni pesanti da parte di un variegato assortimento di cafoni o ricchi prepotenti. Giovanna decide di fare qualcosa per aiutarli.

Alì – 21:00 Iris

Genere: Biografico

110′ Regista: Michael Mann, Micheal Mann

Michael Mann, Micheal Mann Cast: Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight, Mario Van Peebles

