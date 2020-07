Valeria e Nicola sono il sogno di ogni avvocato divorzista: giunti al capolinea del loro matrimonio, si trovano d’accordo su tutto e la pratica scivola liscia come l’olio nel rispetto più assoluto. Ma qualcosa sta per minare la serenità del divorzio: Nicola, ginecologo, riceve la proposta di trasferirsi in Mali per sette mesi a esercitare la professione; contemporaneamente, Valeria, ingegnere edile, ottiene la possibilità di trasferirsi in Svezia per lo stesso arco di tempo…

We were soldiers – Fino all’ultimo uomo – 21:00 Iris Genere: Guerra

Guerra Titolo originale: We were soldiers

We were soldiers Uscita: 2002

2002 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 130′

130′ Regista: Randal Wallace

Randal Wallace Cast: Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Sam Elliott, Chris Klein, Barry Pepper, Keri Russell, Blake Heron, Ryan Hurst TRAMA Il 14 novembre 1965, il tenente colonnello Hal Moore e i suoi soldatigiungono in Vietnam, nella Valle della Morte. Qui il primo battaglione del 7° Cavalleria – lo stesso reggimento del generale Custer – scopre ben presto di essere circondato da oltre 4000 vietcong, ma Moore decide di sferrare ugualmente l’attacco. Underworld: Blood Wars – 21:20 Rai 4 Genere: Azione

Azione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: Anna Foerster

Anna Foerster Cast: Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies TRAMA Quinto capitolo della saga che vede protagonista Selene, la vampira dagli occhi di ghiaccio. Selene è in fuga, disperata. Da un lato, sta scappando dal gruppo di vampiri che l’ha tradita e che la vorrebbe morta per avere ucciso gli anziani; dall’altro, è braccata dai Lycans, guidati da Marius, che la cercano per riuscire a posare le loro fauci sul sangue della figlia ibrida Eve, che li renderebbe invincibili. Gli unici dalla parte di Selene sono il vampiro David e suo padre Thomas. In guerra per amore – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2016

2016 Durata: 99′

99′ Regista: Pif

Pif Cast: Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano The Italian Job – 21:25 Rete 4 Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Italian Job

The Italian Job Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 110′

110′ Regista: F. Gary Gray

F. Gary Gray Cast: Mark Wahlberg, Charlize Theron, Donald Sutherland, Jason Statham, Seth Green, Edward Norton, Mos Def, Christina Cabot, Franky G. TRAMA John Bridger è il capo di una banda di rapinatori professionisti, di cui fanno parte Charlie, braccio destro e stratega del gruppo; Steve, violento e senza scrupoli; Lyle, hacker e genio del computer; Rob, imbattibile alla guida; e Left-Ear, chimico ed esperto di esplosivi. Il gruppo riesce a mettere a segno una rapina epica: rubare 35 milioni in lingotti d’oro da un palazzo di Venezia, senza farsi beccare dalla polizia. Adesso, i ladri sono pronti a spartirsi il bottino, ma qualcosa non va secondo i piani… 2012: Ice Age – 21:15 Cielo Genere: Azione

Azione Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: Travis Fort

Travis Fort Cast: Patrick Labyorteaux, Julie McCullough, Katie Wilson Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre – 21:00 Sky Family Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: The Angry Birds Movie 2

The Angry Birds Movie 2 Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Finlandia – USA

Finlandia – USA Durata: 97′

97′ Regista: Thurop Van Orman, John Rice

Thurop Van Orman, John Rice Cast: TRAMA Il film è ispirato al videogioco Angry Birds in cui il pennuto rosso Red, nella puntata precedente della saga, aveva salvato l’Isola degli uccellini da quei guastafeste dei maialini verdi. Ora Red gode della fama di eroe della comunità con tanto di richiesta di tregua da parte degli abitanti dell’Isola dei maialini attraverso dei palloncini rossi lanciati nel cielo. Ma il pennuto sospetta che ci sia qualcosa sotto e non può rischiare proprio adesso di perdere la buona reputazione appena conquistata… The Hateful Eight – 21:15 Sky Cult Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Hateful Eight

The Hateful Eight Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 165′

165′ Regista: Quentins Tarantino

Quentins Tarantino Cast: S. L. Jackson, C. Tatum, K. Russell TRAMA Il film è suddiviso in diversi capitoli ed è ambientato dopo la fine della Guerra civile americana. Il primo capitolo si apre con una diligenza che, nel mezzo di una bufera di neve, attraversa il Wyoming, diretta a Red Rock. A bordo, ci sono John Ruth, un cacciatore di taglie, e la sua “preda”, la latitante Daisy Domergue, sulla cui testa pende una taglia di diecimila dollari. Prima di arrivare a destinazione, vengono caricati il maggiore Marquis Warren, che Ruth conosce già da tempo, e un tale di nome Chris Mannix, sudista rinnegato ora sceriffo di Red Rock. La tempesta costringe il gruppo a trovare rifugio nell’emporio di Minnie Mink, ma ad accoglierli non trovano la donna…