Film stasera in tv, martedì 21 luglio: “Big Game – Caccia al presidente”

Morto Riccardo Cuor di Leone al ritorno da una Crociata, Robin Hood riapproda, col fedele amico Little John, nella foresta di Sherwood, vicino a Nottingham, dove ritrova due dei suoi vecchi compagni d’arme e l’amata Marian che, dopo la sua partenza per la Terra Santa, si era fatta monaca. Ritrova anche il suo nemico di sempre, lo sceriffo di Nottingham, che agisce ora agli ordini del sanguinario re Giovanni, succeduto a Riccardo. Mentre Marian, lasciato il saio, torna con lui, Robin viene raggiunto, nella foresta da contadini e popolani ansiosi di ribellarsi al re. Fallito un tentativo di intrappolare Robin, inducendolo a recarsi a Nottingham per liberare alcune monache prigioniere dello sceriffo, costui si attesta in forze di fronte alla foresta di Sherwood. La sfida, però, si risolve in un duello tra Robin e lo sceriffo che ha la peggio e muore. Benché ferito, Robin si esalta, sogna nuovi e decisivi scontri: per non dover mai più rischiare di perderlo, allora, Marian lo avvelena, e si avvelena anche lei.

Carlo Verdone Cast: Carlo Verdone, Veronica Pivetti, Claudia Gerini, Cinzia Mascoli TRAMA Film in tre episodi che vuole raccontare vizi e virtù della coppia italiana. Il protagonista del primo episodio è il professor Raniero Cotti Borroni, medico pignolo e logorroico con la sua nuova ipersensibile moglie. Il secondo episodio racconta il viaggio di nozze di un timido bancario piuttosto sfortunato. Il terzo episodio vede in scena un ex bullo arricchito alle prese con gli incontenibili appetiti sessuali della sua compagna. Elvis & Nixon – 21:15 Cielo Genere: Biografico

Liza Johnson Cast: Michael Shannon, Kevin Spacey, Alex Pettyfer TRAMA Il film racconta di quando, in una grigia mattina di dicembre del 1970, nello studio ovale della Casa Bianca, Richard Nixon incontra Elvis Presley. Per l’America è un momento complicato. Tra manifestazioni contro la guerra in Vietnam, movimento hippie e problemi di varia natura, la rockstar ha un sogno: essere nominato da Nixon agente federale e portare un po’ di ordine. Ma questa è un’idea che non sfiora per nulla la mente del presidente, se non fosse che sua figlia adora il cantante e i consiglieri credono che quello sia un incontro fondamentale in vista delle prossime elezioni. E così, una mattina, Richard Nixon ed Elvis Presley, tra le quattro mura della Casa Bianca, si conoscono e si stringono la mano. Last Action Hero – L’ultimo grande eroe – 21:10 Paramount Channel Genere: Avventura

John McTiernan Cast: Arnold Schwarzenegger, Anthony Quinn, Tina Turner, Austin O’Brien, Charles Dance, F. Murray Abraham TRAMA Grazie ad un biglietto magico, il piccolo Benedict può entrare nel mondo del film del suo eroe preferito, Slater. Quando Benedict e Slater sono nei guai, il biglietto viene utilizzato per il viaggio inverso: dalla finzione alla realtà. Ma qui le cose non vanno tanto bene per l’uomo che, nel cinema, era un vero superman, e Slater decide di tornarsene nella dimensione dell’illusorio. Red Dog – L’inizio – 21:00 Sky Family Genere: Avventura

Kriv Stenders Cast: Jason Isaacs, Levi Miller, Bryan Brown