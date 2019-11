Ray è un ex agente dell’Fbi con un chiodo fisso: trovare l’uomo che tredici anni prima ha ucciso e lasciato dentro un cassonetto la figlia di una sua collega. All’epoca dei fatti, era stato individuato un colpevole, ma era stato subito rilasciato in quanto informatore dell’Fbi stessa. Ray non si è rassegnato e, dopo tutti questi anni, è ancora sulle tracce del killer. Pur di capire di chi si tratta, l’uomo coinvolge nelle ricerche Claire, viceprocuratore distrettuale di cui era innamorato…

Un giovane ribelle di 27 anni, Sam Flynn (Garret Hedlund), è ossessionato dalla ricerca del padre scomparso, Kevin Flynn (Jeff Bridges), che un tempo era noto come il più grande sviluppatore di videogame al mondo. Un giorno Sam si è reso conto che c’era uno strano segnale proveniente da un vecchio videogioco arcade nella sala giochi di Flynn, chiusa dalla sua scomparsa, e decide di indagare. Come conseguenza della sua indagine si ritrova catapultato in un mondo virtuale insieme a suo padre che è rimasto intrappolato per 20 anni. Insieme e con l’aiuto della guerriera Quorra (Olivia Wilde), iniziano un pericoloso viaggio tra la vita e la morte attraverso un universo digitale, creato da Kevin, in cerca della salvezza.

Justin e i cavalieri valorosi – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Justin and the Knights of Valour

Justin and the Knights of Valour Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 90′

90′ Regista: Manuel Sicilia

Manuel Sicilia Cast:

TRAMA