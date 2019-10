La storia d’amore nata sul Titanic fra Rose, giovane aristocratica, e Jack, pittore squattrinato. Dopo aver salvato Rose dal suicidio, Jack instaura un rapporto sempre più complice con la ragazza che, decisa a seguire i suoi sentimenti, sfida l’arrogante fidanzato e le convenzioni sociali imposte dalla madre. I due non potranno più lasciarsi, e affronteranno insieme, fino all’ultimo, il tragico affondamento del transatlantico. Campione mondiale di incassi, il film ha ottenuto 11 premi Oscar nel 1998.

Anni Cinquanta. Eilis vive in un piccolo paese dell’Irlanda. Lavora in un negozio la domenica, ma non riesce a trovare un’occupazione degna di essere chiamata tale. Decide quindi di imbarcarsi e raggiungere l’America, dove sogna un futuro migliore. Una volta giunta a New York, dopo varie peripezie e difficoltà, trova lavoro in un grande magazzino, si innamora di Tony, un idraulico italiano, e lo sposa in segreto. Un giorno, però, le giunge la notizia della morte della sorella e deve rientrare in Irlanda. Qui, la vita sembra darle tutto quello che prima le aveva negato. Ma i motivi che avevano spinto Eilis ad andare via sono ancora lì, nascosti sotto la bella facciata.

Bohemian Rhapsody – 21:15 Sky Cinema

Genere: Biografico

Biografico Uscita: 2018

2018 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 134′

134′ Regista: Bryan Singer

Bryan Singer Cast: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee

TRAMA