È il 1891 e quando Sherlock Holmes si impossessa di un pacco sottraendolo a Irene Adler, si rende conto che dietro alla sequenza di attentati anarchici che hanno insanguinato l’Europa negli ultimi mesi ci sarebbe il professor James Moriarty, la nemesi del celebre detective, che persegue un geniale e oscuro piano, di cui la stessa Irene è una pedina inconsapevole. La donna, che gode della massima stima da parte di Holmes, grazie alle sue capacità cognitive, sarà poco dopo assassinata…

Una banda di sei ladri decide di rapinare una banca di Valencia. Il piano è organizzato alla perfezione: attraverso un tunnel scavato in uno degli uffici il gruppo può svaligiare le cassette di sicurezza in tutta tranquillità. Ma quel giorno in città sta venendo giù una pioggia torrenziale, che rende più difficile quanto preventivato. Come se non bastasse, la direttrice della banca rivela che una delle cassette contiene un segreto. Da quel momento, tutto sarà destinato a cambiare.