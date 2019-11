Arthur e Martha Goode sono due anziani coniugi inglesi, entrambi pensionati e con una grande difficoltà ad accettare questo nuovo status. Sono anche studi di subire le ingiustizie economiche e sociali, dalla crisi delle pensioni all’emarginazione che subisce la categoria della terza età. Quando rimangono vittime di una truffa, decideranno di non rimanere inermi ma, anzi, di passare al contrattacco per riprendersi ciò che gli apparteneva: si trasformano così in rapinatori di banche.

Christie Reynolds e Penny Miller sono rivali dai tempi di una memorabile sfida per un recital di Natale alle scuole elementari. Oramai adulte, lavorano fianco a fianco come insegnanti nella stessa scuola mostrandosi costantemente in competizione su tutto. Mentre si avvicina la stagione delle vacanze natalizie, tutta la scuola è alle prese con l’annuale raccolta fondi che prevede una sfida a chi prepara i migliori biscotti a tema. A giudicare è il rinomato chef Krueger mentre Christie e Penny non perdono occasione per scontarsi sia per vincere la gara sia per aggiudicarsi le attenzioni di James, affascinante padre single.

Animals united – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Konferenz der Tiere

Konferenz der Tiere Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Germania

Germania Durata: 93′

93′ Regista: Reinhard Klooss, Holger Tappe

Reinhard Klooss, Holger Tappe Cast:

TRAMA