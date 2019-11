La storia di Domenico Greco, sfortunato attore teatrale che naviga nei debiti e vive a sbafo in casa della cognata Rosetta, vedova di suo fratello, che ha un figlio di 9 anni malato di cuore. L’unico modo per salvarlo sarebbe operarlo in America, ma l’operazione costa 160 mila euro. Disperati, vanno a pregare San Gennaro chiedendo un miracolo. E San Gennaro risponde dando loro il via libera per “prendersi” uno dei suoi gioielli. Parte così una ‘caccia al tesoro’ che li porterà da Napoli a Torino, fino a Cannes.

Enrico Piaggio, un sogno italiano – 21:35 Rai 1

Genere: Biografico

Biografico Nazionalità: Italia

Italia Regista: Umberto Marin

Umberto Marin Cast: Alessio Boni, Francesco Pannofino, Violante Placido

TRAMA