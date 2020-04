“Braveheart – Cuore impavido”: i titoli dei film stasera in tv sabato 4 aprile

11 settembre 2001. Il capitano Mitch Nelson, appartenente al 5th Special Group delle Forze Speciali USA, si è appena trasferito con la famiglia e per restargli vicino richiede un incarico amministrativo. Ma, in seguito agli attentanti che sconvolgeranno lo stesso giorno il mondo intero, il capitano insiste per riprendere il comando della sua squadra, l’ODA 595 anche se non è mai stato in missione di combattimento. Nonostante questo l’ODA 595 è riattivato e 12 soldati delle forze speciali inviati in Uzbekistan.

The Departed – Il bene e il male – 21:15 Premium Cinema Genere: Poliziesco

Poliziesco Titolo originale: The Departed

The Departed Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 151′

151′ Regista: Martin Scorsese

Martin Scorsese Cast: Leonardo Di Caprio, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Alec Baldwin, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg TRAMA Boston: la recluta Billy Costigan viene infiltrata nella gang guidata dal mafioso Frank Costello con l’obiettivo di sgominarla dall’interno. Ma lo stesso Costello ha inserito, da tempo, un suo uomo nella polizia. Tutti e due hanno il compito di scoprire i segreti delle due organizzazioni, e quando entrambi scoprono la vera identità l’uno dell’altro, inizia la battaglia per smascherare il nemico senza svelare la propria vera identità. 4 premi Oscar nel 2007, tra cui quello per la miglior regia a Martin Scorsese. Red dragon – 21:00 Iris Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: Red Dragon

Red Dragon Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Brett Ratner, Philip Seymour Hoffman

Brett Ratner, Philip Seymour Hoffman Cast: Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Emily Watson, Mary-Louise Parker, Harvey Keitel TRAMA A Will Graham, che ha lasciato l’F.B.I. in seguito allo scontro quasi mortale con il dottor Lecter, viene chiesto con insistenza di rientrare in servizio per un ultimo compito: catturare un pericoloso killer che tenta di emulare proprio le efferatezze commesse a suo tempo dallo psichiatra. L’assassino è Francis Dollarhyde, o meglio Red Dragon, come ama definirsi, massacra un’intera famiglia ogni notte di luna piena. Ora vuole uccidere una giovane donna, Reba. A Graham restano tre settimane per riuscire a sventare il prossimo delitto…