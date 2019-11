Thomas, fidanzato di Lola è pronto a convolare a nozze, ma non appena incontra il futuro suocero, sposato da 30 anni e in piena crisi di mezza età, i piani vengono completamente sconvolti. Convinto di aver sprecato la sua vita a causa del matrimonio, Gilbert scoraggia Thomas invitandolo a non sposarsi con sua figlia e convincendolo che la libertà sia altrove. I due così si lanciano in una nuova vita piena di peripezie, cercando di recuperare anche a caro prezzo i sogni della loro adolescenza.

The bad seed – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 87′

87′ Regista: Rob Lowe

Rob Lowe Cast: Rob Lowe, Mckenna Grace, Sarah Dugdale

