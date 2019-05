Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 3 maggio.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 3 maggio:

Sully – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Sully

Sully Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Regista: Clint Eastwood

Clint Eastwood Cast: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn

Trama: Tratto da un fatto di cronaca avvenuto il 15 gennaio del 2009, quando l’aereo pilotato da Chesney “Sully” Sullenberger, con a bordo 155 persone, partito dall’aeroporto di New York e diretto nella Carolina del Nord, è colpito in pieno da uno stormo di uccelli che ne danneggia i motori. Per evitare il peggio, l’ex pilota dell’Air Force, decide per un ammaraggio di emergenza nel fiume Hudson. L’operazione riesce e tutti si salvano, ma Sully viene messo sotto inchiesta e inizia per lui un calvario tra udienze e sindacati.

Invasion – 21:00 Iris

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: The Invasion

The Invasion Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 99′

99′ Regista: Oliver Hirschbiegel

Oliver Hirschbiegel Cast: Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jackson Bond

Trama: Una navicella spaziale si schianta sulla terra e libera un virus che contagia il genere umano. La psichiatra Carol e il suo collega Ben cercano duisperatamente un antidoto all’epidemia, scoprendo che il processo di trasfromazione del batterio alieno si attiva durante il sonno.

Momentum – 21:25 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Momentum

Momentum Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: Stephen Campanelli, Stephen S. Campanelli

Stephen Campanelli, Stephen S. Campanelli Cast: Olga Kurylenko, Jenna Saras, Lee-Anne Summers, Lee Raviv, Morgan Freeman, James Purefoy

Trama: Alex Faraday, viene convinta dal suo ex compagno a fare un ultimo colpo: rubare dei diamanti. Il vero bottino però non sono le pietre preziose, ma una chiavetta usb nascosta tra esse. La rapina non va come sperato e questo mette in pericolo di vita Alex, che è testimone anche dell’omicidio brutale di uno dei suoi compagni di furto da parte di un sindacato internazionale del crimine alla ricerca della chiavetta. Mentre tenta di scappare, Alex viene presa di mira da Mr. Washington, lo spietato capo dei nemici…

Avengers: Age of Ultron – 21:20 Rai 2

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Avengers: Age of Ultron

Avengers: Age of Ultron Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 141′

141′ Regista: Joss Whedon

Joss Whedon Cast: Robert Downey jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Aaron Taylor-Johnson, Jeremy Renner, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson, Chris Evans, Mark Ruffalo

Trama: Basato sul team di supereroi Marvel Comics dei Vendicatori, è l’undicesimo film del Marvel Cinematic Universe ed è il sequel di The Avengers del 2012. Il governo degli Stati Uniti ha creato un nuovo robot noto come Ultron, un’intelligenza artificiale a protezione del mondo. L’aiuto degli Avengers sembra non essere più necessario. Quando però Ultron si rivolta contro l’umanità, per i “vendicatori” arriva il momento di fare nuovamente squadra per fermare il nemico e recuperare la gemma dell’infinito.

Sleepless – 21:10 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Sleepless

Sleepless Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Baran bo Odar

Baran bo Odar Cast: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney

Trama: Vincent Downs è un poliziotto di Las Vegas che lavora sotto copertura. Un giorno, ruba per errore un carico di venticinque chili di droga e si ritrova invischiato in qualcosa che non aveva previsto. Per ritorsione, il boss Gregory Rubino, proprietario del casinò Luxus, fa rapire suo figlio. Vincent inizia così una corsa contro il tempo per liberarlo, ma sulla sua strada ci sono anche il detective Bryant, degli Affari interni, convinto che Downs sia davvero corrotto, e il criminale Rob Novak.

Amore a prima svista – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Shallow Hal

Shallow Hal Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 113′

113′ Regista: Peter Farrelly, Bobby Farrelly

Peter Farrelly, Bobby Farrelly Cast: Gwyneth Paltrow, Jack Black, Jason Alexander, Rene Kirby

Trama: Sotto l’effetto ipnotico procuratogli da un guru, Hal si convince che anche una donna non proprio piacente può essere meravigliosa. Quando sulla sua strada appare Rosemary, che ha evidenti problemi di obesità, Hal vede in lei solo la bellezza: l’insperabile si è avverato. L’incantesimo è infranto da Mauricio, amico di Hal, che lo risveglia dall’ipnosi e lo mette di fronte a un’ardua scelta…

Parla con lei – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Hable con ella

Hable con ella Uscita: 2002

2002 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 112′

112′ Regista: Pedro Almodóvar, Pedro Almodovar

Pedro Almodóvar, Pedro Almodovar Cast: Javier Cámara, Javier Camara, Rosario Flores, Dario Grandinetti, Leonor Watling, Geraldine Chaplin

Trama: Strani scherzi del destino. Marco e Benigno, due spettatori della pièce teatrale Café Muller si sfiorano con gli occhi, coinvolti nella stessa commozione. Si ritrovano qualche mese dopo nella clinica dove Benigno lavora come infermiere. Marco è lì per accudire la fidanzata in coma…

Chronicle Mysteries, l’uomo sbagliato – 21:10 Paramount Channel

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: The Chronicle Mysteries: The Wrong Man

The Chronicle Mysteries: The Wrong Man Uscita: 2019

2019 Regista: Terry Ingram

Terry Ingram Cast: Alison Sweeney, Benjamin Ayres, Peter Benson

Sleepover – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Sleepover

Sleepover Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 89′

89′ Regista: Joe Nussbaum

Joe Nussbaum Cast: Kallie Flynn Childress, Alexa Vega, Sara Paxton, Sean Faris, Sam Huntington, Scout Taylor-Compton, Mika Boorem

Trama: Ultimo giorno alla scuola media per Julie, Hannah, Farrah e Yancy. Per festeggiare l’inizio delle vacanze, il quartetto organizza una serata “Sleepover”, ovvero un pigiama party, durante il quale darsi alla pazza gioia. A metà della serata irrompe la popolare Stacie, ex migliore amica di Julie e ora sua acerrima nemica, che propone loro una sfida: un’atipica caccia al tesoro. In palio, il tavolo più prestigioso alla mensa del liceo.