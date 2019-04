Kingsman, secret service – 21:20 Rai 2

Azione Titolo originale: Kingsman: The Secret Service

Kingsman: The Secret Service Uscita: 2014

UK Durata: 129′

129′ Regista: Matthew Vaughn

Matthew Vaughn Cast: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Jack Davenport, Sofia Boutella, Michael Caine, Mark Strong, Mark Hamill, Sophie Cookson, Corey Johnson

Trama: L’agente ‘Lancilotto’ perde la vita durante una missione di guerra. Il suo superiore, Galahad, che non si perdona, consegna al figlioletto dell’uomo, Eggsy, di soli cinque anni, una medaglia e un numero di telefono da chiamare in caso di estrema necessità. Diciassette anni dopo Eggsy, ormai ventenne, si è messo nei guai: dopo aver composto il fatidico numero, sarà proprio Galahad, alias l’agente segreto Harry Hart, ad offrirgli l’occasione di una nuova vita: diventare una spia.

Liberaci dal male – 21:10 Rai 4

Horror Titolo originale: Deliver Us from Evil

Deliver Us from Evil Uscita: 2014

USA Durata: 118′

118′ Regista: Scott Derrickson

Scott Derrickson Cast: Eric Bana, Edgar Ramirez, Joel McHale, Sean Harris, Dorian Missick, Chris Coy, Édgar Ramírez, Olivia Munn

Trama: Ralph Sarchie è un poliziotto di New York, cattolico irlandese, che mentre deve risolvere delle questioni personali e interiori si trova a dover investigare su di una serie di crimini orribili e inspiegabili. Per le indagini e per combattere le spaventose possessioni demoniache che stanno terrorizzando la città, Ralph chiede l’aiuto di un prete anticonvenzionale, specializzato in esorcismi.

Marigold Hotel – 21:10 Rai Movie

Commedia Titolo originale: The Best Exotic Marigold Hotel

The Best Exotic Marigold Hotel Uscita: 2011

Regno Unito Durata: 124′

124′ Regista: John Madden

John Madden Cast: Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith

Trama: Un variegatissimo gruppo di pensionati britannici decide di recarsi in India, precisamente a Jaipur, attratti dal lusso a buon prezzo promesso dal Marigold Hotel, un albergo da poco ristrutturato e adibito a pensione per persone della terza età. Arrivati sul posto scoprono che in realtà l’albergo è piuttosto fatiscente e meno affascinante del previsto: il suo manager Sonny ha infatti ritoccato le immagini dell’hotel sul sito web. Ingannati, ognuno reagirà a modo suo, ma per tutti sarà l’inizio di nuove avventure.

Le età di Lulù – 21:15 Cielo

Drammatico Titolo originale: Las edades de Lulú

Las edades de Lulú Uscita: 1990

Spagna Durata: 95′

95′ Regista: Bigas Luna, Juan José Bigas Luna

Bigas Luna, Juan José Bigas Luna Cast: Francesca Neri, Oscar Ladoire, Maria Barranco, Óscar Ladoire, María Barranco

Trama: Lulù è una graziosa ragazza quindicenne che si innamora di Pablo, migliore amico di suo fratello maggiore. L’uomo la seduce, iniziandola al sesso e, anche dopo il matrimonio, questo sembra essere l’elemento centrale nel legame della coppia. Lulù, sempre più attratta dalle perversioni del marito, coinvolge nella loro vita privata anche Ely, un transgender sessualmente disinibito e dall’animo gentile. Ma l’ossessione che la coppia ha per il sesso, finirà per mettere in pericolo la donna.

Luis e gli alieni – 21:00 Sky Family

Animazione Titolo originale: Luis & the Aliens

Luis & the Aliens Uscita: 2018

Danimarca – Germania – Lussemburgo Durata: 86′

86′ Regista: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack

Carol – 21:15 Sky Cult

Drammatico Uscita: 2015

Australia – UK – USA Durata: 118′

118′ Regista: Todd Haynes

Todd Haynes Cast: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson

Trama: New York, 1952. Carol è una donna elegante, sofisticata, ricca e sposata. Therese, invece, si è appena affacciata al mondo, sicura di chi vuole essere. Un incontro casuale in un grande magazzino di Manhattan fa nascere una straordinaria amicizia tra le due donne. Alle prese con un divorzio complicato e una dura battaglia per la custodia della figlia, Carol rimane come ipnotizzata da Therese e dalla sua misteriosa bellezza e, trovandosi sola il giorno di Natale, la invita a fuggire con lei in un viaggio nel cuore dell’America. Durante la magica avventura, le due finiranno irrimediabilmente per innamorarsi …