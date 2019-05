Special forces – 21:00 Iris

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Forces spéciales

Forces spéciales Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 109′

109′ Regista: Stéphane Rybojad

Stéphane Rybojad Cast: Diane Kruger, Denis Menochet, Raphael Personnaz, Alain Figlarz, Mehdi Nebbou, Morjana Alaoui, Raz Degan, Tchéky Karyo, Djimon Hounsou, Benoît Magimel

Trama: Elsa è una coraggiosa giornalista francese, inviata in Afghanistan per raccontare le violenze commesse dai talebani, intervistando una giovane donna, che, a volto scoperto, decide di raccontare senza filtri tutte le atrocità subite. Per questo motivo, Elsa viene rapita da un gruppo di estremisti guidato da Zaief. Per evitare la sua imminente esecuzione, viene inviata un’unità delle forze speciali per liberarla, ma i rapitori non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire la loro preda…

L’era glaciale 4 – 21:10 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Ice Age: Continental Drift

Ice Age: Continental Drift Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 88′

88′ Regista: Steve Martino, Mike Thurmeier

Steve Martino, Mike Thurmeier Cast:

Trama: Iniziata nella lontana notte dei tempi, la caccia all’irraggiungibile ghianda da parte di Scrat, ha delle pesanti conseguenze su tutto il mondo. Sid, Manny e Diego, con la compagnia folle di “nonnina”, si ritrovano su un iceberg di fortuna che li conduce in una pericolosa avventura in mezzo all’oceano, un luogo per loro inesplorato e abitato da strane creature e spietati pirati. Anche il povero Scrat vaga per l’oceano su una piccola lastra di ghiaccio, ma quando tutto sembra perduto, grazie al trio di amici, si salva.

La legge del sangue – 21:15 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Blood Ties

Blood Ties Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Francia – USA

Francia – USA Durata: 127′

127′ Regista: Guillaume Canet

Guillaume Canet Cast: Clive Owen, Mila Kunis, Zoe Saldana, Matthias Schoenaerts, James Caan, Marion Cotillard, Billy Crudup

Trama: New York, 1974. Chris e Frank sono due fratelli che hanno preso strade diverse. Chris è un criminale appena uscito di galera dopo aver scontato una pena per un omicidio, Frank è un poliziotto ambizioso. A dividerli è anche una rivalità che risale all’infanzia: loro padre Leo ha sempre avuto una chiara preferenza per Chris. Ora Frank vuole dare una possibilità al fratello: lo ospita, gli trova un lavoro, lo aiuta a ristabilire i contatti con i figli e con l’ex moglie. Eppure Chris non sembra essere cambiato.

Quelli della San Pablo – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Sand Pebbles

The Sand Pebbles Uscita: 1966

1966 Nazionalità: USA

USA Durata: 182′

182′ Regista: Robert Wise

Robert Wise Cast: Steve McQueen, Richard Attenborough, Richard Crenna

Trama: Cina, 1926: su uno degli affluenti del Fiume Giallo, il Chang Jiang, Jake Holman è il capo motorista della cannoniera San Pablo, una vecchia nave conquistata alla Spagna dopo la fine della Guerra ispano-americana. In un contesto in cui nazionalisti e comunisti cinesi lottano contro il colonialismo occidentale, Holman si inimica il personale della nave e e viene accusato ingiustamente della morte di una donna. Il marinaio americano farà di tutto per cercare di difendere la missione religiosa verso cui è diretto…

Anche gli angeli mangiano fagioli – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Anche gli angeli mangiano fagioli

Anche gli angeli mangiano fagioli Uscita: 1973

1973 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 115′

115′ Regista: Enzo Barboni, E. B. Clucher (Enzo Barboni)

Enzo Barboni, E. B. Clucher (Enzo Barboni) Cast: Bud Spencer, Giuliano Gemma, Robert Middleton, Bill Vanders

Trama: Nella New York della Grande Crisi, il campione di catch Sonny e l’inserviente in una palestra Charlie sognano di fare soldi. Per raggiungere l’obiettivo si rivolgono al boss “Sorriso”, ma sono troppo buoni per portare a termine i crudeli compiti assegnati. Quando il capo malavitoso se ne accorge, i guai sono inevitabili, ma i due si sanno difendere.

La chiave – 21:15 Cielo

Genere: Erotico

Erotico Titolo originale: La chiave

La chiave Uscita: 1983

1983 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 110′

110′ Regista: Tinto Brass

Tinto Brass Cast: Stefania Sandrelli, Armando Marra, Barbara Cupisti, Gino Cavalieri, Eolo Capritti, Piero Bortoluzzi, Marina Cecchetelli, Arnaldo Momo, Giovanni Michelagnoli, Ricky Tognazzi, Ugo Tognazzi, Gianfranco Bullo, Milly Corinaldi, Maria Pia Colonnello, Luciano Croato, Luciano Gasperi, Edgardo Fugagnoli, Frank Finlay, Maria Grazia Bon, Franco Branciaroli

Trama: La vicenda del film si svolge a Venezia, una Venezia del tempo fascista alla vigilia della dichiarazione della seconda guerra mondiale. E’ la storia di un anziano professore inglese, direttore della Biennale d’arte, e della sua giovane moglie Teresa. Ambedue sono alla ricerca del proprio “io” nel loro rapporto sessuale. Un giorno il marito lascia di proposito sul pavimento del suo studio la chiave che apre il cassetto in cui tiene nascosto il diario ove egli narra le sue lussuriose fantasie. Teresa, per caso, trova la chiave, apre il cassetto e si impossessa del diario. Lo legge ed è spinta, a sua volta, a scriverne uno suo in cui anch’essa confessa tutta la sua passione amorosa e gli inganni che essa consuma insieme al giovane fidanzato della figlia. Fra i due coniugi si stabilisce un dialogo ambiguo e perverso tramite i rispettivi diari. La grama vicenda si conclude con la morte improvvisa del marito, vittima dei giochi sessuali cui di continuo si abbandonava.

Non siamo angeli – 21:10 Paramount Channel