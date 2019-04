Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata sabato 27 aprile.

Ecco i film stasera in tv, sabato 27 aprile:

Taken – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Taken 2

Taken 2 Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 92′

92′ Regista: Olivier Megaton

Olivier Megaton Cast: Liam Neeson, Rade Sherbedgia, Luke Grimes, Leland Orser, Jon Gries, D.B. Sweeney, Kevork Malikyan, Alain Figlarz, Ali Yildirim, Ergun Kuyucu, Maggie Grace, Famke Janssen

Trama: E’ un film del 2012 diretto da Olivier Megaton e sceneggiato da Luc Besson, che ha come protagonista Liam Neeson. Si tratta del sequel del film ‘Io vi troverò’ del 2008. L’ex agente operativo della CIA Bryan Mills è a Istanbul, dove viene raggiunto a sorpresa dall’ex moglie Lenore e dalla figlia Kim, per quella che sembra poter essere una tranquilla vacanza. Ma non lo sarà, perché il padre di uno dei criminali, che quattro anni prima avevano rapito la figlia, è in cerca di vendetta.

It – 21:15 Premium Cinema

Genere: Horror

Horror Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Canada – USA

Canada – USA Durata: 135′

135′ Regista: Andy Muschietti

Andy Muschietti Cast: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard

Trama: Nel”ottobre del 1988, nella cittadina di Derry, il piccolo Georgie esce di casa nella pioggia per far navigare la barchetta di carta preparatagli dal fratello maggiore Billy, costretto a casa dall’influenza. La barchettafinisce in uno scolo che conduce alla rete fognaria. Georgie, contrariato, si china a guardare nella feritoia e incontra lo sguardo del bizzarro clown che abita nelle fogne, Pennywise. Per quanto strano sia trovare un clown in quel luogo si lascia affascinare da questo misterioso personaggio…

Romeo deve morire – 21:00 Iris

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Romeo must die

Romeo must die Uscita: 2000

2000 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Andrzej Bartkowiak

Andrzej Bartkowiak Cast: Jet Li, Matthew Harrison, Anthony Anderson, DMX, Delroy Lindo, Db Woodside, Henry O, Jonkit Lee, Terry Chen, Derek Lowe, Ronin Wong, Edoardo Ballerini, Aaliyah, Isaiah Washington, Russell Wong

Trama: Due famiglie in lotta. Un uomo e una donna che dovrebbero essere rivali ma che invece uniscono le loro forze per porre fine a questa guerra.

L’era glaciale 2 – 21:20 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Ice age 2: The Meltdown

Ice age 2: The Meltdown Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: Carlos Saldanha

Carlos Saldanha Cast:

Trama: Nonostante il falso comfort di una valle rigogliosa, ricca di vegetazione, il grande pericolo incombe all’orizzonte: lo scioglimento dei ghiacci. Manny (il mammuth) Diego (la tigre con i denti a sciabola) e Sid (il bradipo) si rendono conto ben presto che, il ghiaccio liquefatto, si sta per trasformare da un delicato rivolo, ad una violenta forza della natura, in grado di distruggere tutto quello che troverà sul suo cammino. L’eroico trio deve avvertire e portare in salvo velocemente tutti gli altri abitanti della valle.

Il ponte delle spie – 21:10 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Bridge of Spies

Bridge of Spies Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Germania – India – USA

Germania – India – USA Durata: 142′

142′ Regista: Steven Spielberg

Steven Spielberg Cast: Tom Hanks, Amy Ryan, Billy Magnussen, Eve Hewson, Domenick Lombardozzi, Dakin Matthews, Mark Rylance, Alan Alda

Trama: Il film è ambientato negli anni Sessanta, durante la Guerra Fredda. L’avvocato James Donovan di Brooklyn viene incaricato di difendere una spia sovietica, Rudolf Abel, allo scopo di dimostrare come gli Stati Uniti abbiano a cuore gli interessi di tutti. Nonostante le pressioni ricevute, Donovan riesce a stabilire un rapporto corretto con il suo assistito e lo difende nel migliore dei modi, arrivando persino a evitargli la pena di morte. Il verdetto, però, causerà non pochi problemi all’avvocato e alla sua famiglia…

Forza 10 da Navarone – 21:10 Rai Movie

Genere: Guerra

Guerra Titolo originale: Force 10 from Navarone

Force 10 from Navarone Uscita: 1978

1978 Nazionalità: Regno Unito

Regno Unito Durata: 118′

118′ Regista: Guy Hamilton

Guy Hamilton Cast: Robert Shaw, Barbara Bach, Franco Nero, Harrison Ford

Trama: Al maggiore Mallory viene affidato il delicato compito di neutralizzare una spia tedesca che vive in Jugoslavia e si fa chiamare Nikolai Lescovar. Con Mallory partirà per la Jugoslavia anche il caporale Miller. I due viaggiano al seguito di una missione americana, il cui obbiettivo è segreto. A capo di questa missione, chiamata Forza 10, c’è il giovano tenente Colonnello Barnsby.

Renegade – 21:25 Rete 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Renegade

Renegade Uscita: 1987

1987 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 92′

92′ Regista: E. B. Clucher (Enzo Barboni), Enzo Barboni

E. B. Clucher (Enzo Barboni), Enzo Barboni Cast: Terence Hill, Robert Vaughn, Ross Hill, Norman Bowler

Trama: Renegade Luke è un tranquillo giramondo che se ne va a zonzo per gli States con la sua Jeep e il suo cavallo ‘Joe Brown’. Quando un vecchio amico finito in galera gli affida il figlio Matt quattordicenne, Luke deve aiutare il ragazzo a difendere una proprietà terriera a lui intestata ma di cui vuole impossessarsi uno speculatore immobiliare. I due diventano amici, affrontando una serie di ostacoli e di imprevisti lungo il viaggio. E alla fine sarà proprio Matt a cavare dai guai il buon Luke.

Monella – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 1998

1998 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 105′

105′ Regista: Brass

Brass Cast: Anna Ammirati, Patrick Mower, Max Parodi

Trama: Lola è una sensuale e disinibita ragazza che sta per sposare Masetto, fornaio geloso che ha deciso di “rispettarla”, essendo la ragazza ancora vergine. Lola però non sta più nella pelle, smania e non vede l’ora di fare l’amore, non intendendo arrivare al matrimonio impreparata. Per questo motivo cerca di ribellarsi al fidanzato e gira con fare provocante per le strade e le campagne alla ricerca di un maestro d’amore. Tra schermaglie e battibecchi amorosi tra i due giovani amanti, Lola riesce a trovare chi le darà lezioni d’amore, grazie alla sua perversa attrazione verso il seducente ed adulto André, il cinquantenne amante della prosperosa madre Zaira. A seguito della ennesima lite tra i fidanzati, Lola tende una trappola a Masetto e gli fa credere di essere stata violentata da un uomo. Masetto, preso dalla rabbia, abbandona le proprie buone intenzioni e finalmente fa l’amore con lei. I ragazzi si sposano, e tutti gli amici sono invitati al pranzo di nozze.

Sfida senza regole – 21:10 Paramount Channel

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Righteous Kill

Righteous Kill Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 101′

101′ Regista: Jon Avnet

Jon Avnet Cast: Al Pacino, Robert De Niro, Carla Gugino, John Leguizamo

Trama: Due poliziotti prossimi alla pensione sono alle prese con un serial killer che celebra i suoi delitti con versi in rima. Destreggiandosi tra pratiche non convenzionali, dovranno risolvere il caso.