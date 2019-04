Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata sabato 20 aprile.

Ecco i film stasera in tv, sabato 20 aprile:

Skyscraper – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 102′

102′ Regista: Rawson Marshall Thurber

Rawson Marshall Thurber Cast: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han

Trama: Will Sawyer, veterano di guerra e agente dell’FBI, perde una gamba in un’operazione per liberare gli ostaggi. Dieci anni dopo ha una moglie e due figli che contano su di lui e vivono con lui ai piani alti di un grattacielo avveniristico costruito nel cielo di Hong Kong da un miliardario cinese megalomane. Nominato responsabile della sicurezza della struttura, il grattacielo più alto e più sicuro del mondo prende improvvisamente fuoco. Dell’incendio viene accusato a torto Will. Ma lui non ci sta…

Poveri ma ricchissimi – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Fausto Brizzi

Fausto Brizzi Cast: Enrico Brignano, Christian De Sica

Trama: La famiglia Tucci si rifiuta di pagare le tasse italiane e trasforma Torresecca in un paradiso fiscale attraverso un escamotage. Così facendo, realizza il sogno di molti italiani: non essere schiavi delle regole dello Stato. Torresecca diventa un vero principato a conduzione familiare, il pater familias Danilo diventa Presidente del Consiglio ed emana decreti in base alle proprie convinzioni e all’estro del momento. Non tardano a presentarsi gli attriti con la madrepatria, e anche all’interno della famiglia stessa…

L’ultimo boy scout – 21:00 Iris

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Last Boyscout

The Last Boyscout Uscita: 1991

1991 Nazionalità: USA

USA Durata: 105′

105′ Regista: Tony Scott

Tony Scott Cast: Bruce Willis, Damon Wayans, Halle Berry, Chelsea Fields

Trama: Da agente segreto aveva salvato il Presidente ma ora, caduto in disgrazia, il detective Joe Hallenbeck vive alla giornata e viene abbandonato da moglie e figlia, perché si è fatto un’amante. In aggiunta, la spogliarellista di colore Corey, che doveva proteggere, viene uccisa. Insieme a Jimmy Dix, fidanzato di Corey, si mette alla ricerca degli assassini. I due finiscono così sulle tracce di un losco affarista che riusciranno a smascherare solo dopo inseguimenti rocamboleschi e azioni mozzafiato.

Un’impresa da Dio – 21:20 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Evan Almighty

Evan Almighty Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Tom Shadyac

Tom Shadyac Cast: Steve Carell, Graham Phillips, Jimmy Bennett, John Goodman, Wanda Sykes, John Michael Higgins, Jonah Hill, Morgan Freeman, Lauren Graham, Johnny Simmons

Trama: Dopo essere stato eletto al congresso, l’ex anchorman Evan Baxter si trasferisce con la famiglia, composta da moglie e tre figli, in un paesino della Virginia. Ma qui la sua vita verrà sconvolta quando Dio in persona gli apparirà per affidargli l’improbabile missione di costruire un’arca contro un futuro incredibile diluvio universale: grazie ad una miracolosa ricrescita di barba e capelli, anche l’aspetto di Evan comincerà a somigliare sempre più a quello di un moderno Noè…

Son of a gun – 21:10 Rai 4

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Son of a Gun

Son of a Gun Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Australia – Canada – UK

Australia – Canada – UK Durata: 108′

108′ Regista: Julius Avery

Julius Avery Cast: Ewan McGregor, Jacek Koman, Brenton Thwaites, Alicia Vikander

Trama: Quando JR viene mandato in prigione per un reato minore, diventa l’apprendista di Brendan Lynch, il nemico pubblico numero uno in Australia. A seguito della sua scarcerazione JR aiuta Brendan e i componenti della sua banda ad evadere dal carcere e si unisce a loro, partecipando ad un colpo. JR impara rapidamente che, nel mondo criminale, la vita è come una partita a scacchi: per mantenere il controllo, devi essere sempre di qualche mossa in anticipo sul tuo avversario…

Il nome della rosa – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Der Name der Rose

Der Name der Rose Uscita: 1986

1986 Nazionalità: Francia – Germania – Italia

Francia – Germania – Italia Durata: 132′

132′ Regista: Jean-Jacques Annaud

Jean-Jacques Annaud Cast: Sean Connery, Kim Rossi Stuart, Ron Perlman, Gianni Rizzo, F. Murray Abraham, Christian Slater, Michael Lonsdale

Trama: Nel 1327 alcuni terribili omicidi sconvolgono un’abbazia benedettina sperduta tra i monti del Nord-Italia. Nel monastero dovrà svolgersi un importante concilio francescano a cui è chiamato a partecipare il dotto frate Guglielmo da Baskerville. Nel contempo, l’abate affida a Guglielmo le indagini degli omicidi in virtù della sua esperienza di inquisitore, senza dimenticare le vociferazioni sull’Anticristo che da sempre circolano nell’abbazia. Il francescano, insieme al suo giovane novizio Adso da Melk, si ritrova in un ambiente ostile, un’abbazia piena di libri e di cultura ma anche segreta e spaventosa, su cui dovrà indagare prima dell’arrivo della Santa Inquisizione. Dopo varie indagini scopre il motivo delle morti misteriose.

Banana Joe – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Banana Joe

Banana Joe Uscita: 1982

1982 Nazionalità: Germania – Italia

Germania – Italia Durata: 96′

96′ Regista: Steno

Steno Cast: Bud Spencer, Marina Langner, Giorgio Bracardi, Enzo Garinei

Trama: Banana Joe è il titolare di un avviato commercio di banane nel paese di Amantido, situato in un’imprecisata località dell’America Latina. Tutto filerebbe liscio se non comparisse, un brutto giorno, un boss della malavita. Il losco figuro vorrebbe impiantare ad Amantido un’industria ed eliminare Banana Joe dal mercato. Ma il nostro eroe non si darà per vinto facilmente..

Cosi fan tutte – 21:15 Cielo

Genere: Erotico

Erotico Uscita: 1992

1992 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 99′

99′ Regista: Tinto Brass

Tinto Brass Cast: Claudia Koll, Paolo Lanza, Ornella Marcucci, Franco Branciarol

Miss Potter – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Miss Potter

Miss Potter Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 92′

92′ Regista: Chris Noonan

Chris Noonan Cast: Renée Zellweger, Bill Paterson, Matyelok Gibbs, Lloyd Owen, Anton Lesser, David Bamber, Patricia Kerrigan, Judith Barker, Chris Middleton, Richard Mulholland, Sarah Crowden, Bridget McConnell, John Woodvine, Lynn Farleigh, Phyllida Law, Lucy Boynton, Oliver Jenkins, Ewan McGregor, Emily Watson, Barbara Flynn

Trama: E’ l’affascinante storia di Beatrix Potter, icona della letteratura infantile inglese, creatrice di personaggi cari ai bambini come Peter Coniglio e Tiggy-Winkle. Temi centrali sono la storia d’amore con il suo editore Norman Warne, un uomo maturo, e della sua lotta per una vita indipendente, in contrasto con la famiglia e il conformismo sociale tipico dell’epoca vittoriana…