Come un gatto in tangenziale – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Riccardo Milani

Riccardo Milani Cast: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco

Trama: Giovanni lavora per una “think tank” che si propone di riqualificare le periferie italiane. Ha una ex moglie in Provenza che coltiva lavanda con la quale ha cresciuto la figlia tredicenne Agnese, secondo i principi dell’uguaglianza sociale. Ma quando Agnese rivela al padre la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata romana Bastogi tristemente nota per il suo degrado, papà, terrorizzato, segue la ragazzina fino alla casa dove Alessio abita insieme alla mamma Monica e alle due zie Pamela e Sue Ellen e…

Auguri per la tua morte – 21:15 Premium Cinema

Genere: Horror

Horror Titolo originale: Happy Death Day

Happy Death Day Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: Christopher Landon

Christopher Landon Cast: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine

Trama: Tree Gelbman è una studentessa del college bella e molto popolare, dal carattere superficiale e sbarazzino che le consente di ottenere tutto quello che vuole. Ma vive un incubo che si ripete ogni giorno: Tree si sveglia il giorno del suo compleanno nel letto di Carter, senza sapere come ci sia finita. Alla fine di quello stesso giorno Tree muore, per mano di un maniaco che indossa una maschera da bambino. L’unico modo per spezzare l’incantesimo per Tree è individuare e fermare l’assassino.

Le belve – 21:00 Iris

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Savages

Savages Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 131′

131′ Regista: Oliver Stone

Oliver Stone Cast: Aaron Taylor-Johnson, John Travolta, Salma Hayek, Benicio Del Toro, Shea Whigham, Demian Bichir, Mia Maestro, Jake McLaughlin, Taylor Kitsch, Blake Lively

Trama: Ben, pacifico e caritatevole buddista e il suo migliore amico Chon, ex mercenario, vivono a Laguna Beach dove condividono tutto: la loro attività di coltivatori e spacciatori della miglior marijuana della California del Sud, buona per far dollari così come per alleviare il dolore dei malati terminali e un amore unico nel suo genere per la bellissima Ophelia. La vita scorre idilliaca per il fortunato trio, finché un brutale cartello di trafficanti messicani non decide di fare affari con loro, che lo vogliano o meno…

Robinson Crusoe – 21:20 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Belgio – Francia

Belgio – Francia Durata: 91′

91′ Regista: Vincent Kesteloot, Ben Stassen

Vincent Kesteloot, Ben Stassen Cast:

Trama: Il pappagallo Martedì vive tranquillo su un’isola deserta in compagnia dei suoi amici: un martin pescatore di nome Kiki, il tapiro Rosie, il pangolino Pango, il camaleonte Carmello e l’echidna Epi. Un giorno, la loro tranquilla esistenza viene sconvolta dal naufragio di una nave e dall’arrivo sull’isola dell’unico superstite, Robinson Crusoe, in compagnia del suo cane Aynsley. Martedì supererà la paura e aiuterà l’umano a destreggiarsi in quella natura selvaggia. Tra i due nascerà così un rapporto di profonda amicizia.

Bullet to the head – 21:15 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Bullet to the Head

Bullet to the Head Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 92′

92′ Regista: Walter Hill

Walter Hill Cast: Sylvester Stallone, Jason Momoa, Christian Slater, Sung Kang

Trama: James Bonomo, conosciuto con lo pseudonimo di Jimmy Bobo, è un killer italo-americano che uccide a pagamento. Quando insieme al suo socio in affari, Louis Blanchard, riceve l’incarico di uccidere Hank Greely, ex poliziotto corrotto sul libro paga dei suoi datori di lavoro, porta a termine la sua missione senza scrupoli. Ma poco dopo sarà Louis ad essere uccicso e Jimmy dovrà allearsi con un agente, il cui ex compagno è stato fatto fuori dagli stessi malavitosi, per scoprire la verità e fare giustizia.

The crew – 21:10 Rai Movie

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Ekipazh

Ekipazh Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Cambogia – Russia

Cambogia – Russia Regista: Nikolay Lebedev

Nikolay Lebedev Cast: Vladimir Mashkov, Egor Morozov, Agne Grudyte

Io sto con gli ippopotami – 21:25 Rete 4

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Io sto con gli ippopotami

Io sto con gli ippopotami Uscita: 1979

1979 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 109′

109′ Regista: Italo Zingarelli

Italo Zingarelli Cast: Bud Spencer, Terence Hill, Joe Bugner, May Dlamini

Trama: Tom, un gigantesco omaccione dal cuore d’oro, vive da molto tempo in Africa dove si guadagna da vivere organizzando piccole truffe ai danni dei turisti in cerca di esotismo. Al suo fianco c’è il cugino Slim, che ha fatto società con lui. Ma un avventuriero bianco si è installato nella stessa zona e inizia a fare razzia di animali per inviarli a ricchi collezionisti.

L’attenzione – 21:15 Cielo

Genere: Erotico

Erotico Titolo originale: L’attenzione

L’attenzione Uscita: 1985

1985 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 87′

87′ Regista: Giovanni Soldati

Giovanni Soldati Cast: Stefania Sandrelli, Arnoldo Foà, Anita Zagaria, Ben Cross, Amanda Sandrelli

Trama: Livia, proprietaria di una sartoria, è una donna di mezza età che vive con la figlia Monica ed è sposata con un giornalista, Alberto Merighi. La loro coppia è in crisi e l’uomo frequenta altre donne, che incontra tutte in un appartamento disabitato di proprietà della moglie. Livia però si è accorta di tutto e, nelle fantasie del marito, lo spinge ad avere rapporti, anche con la figlia di lei Monica. Per poi scoprire che si tratta solo di un bruttissimo sogno, fatto durante un lungo viaggio in aereo.

3 donne al verde – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Mad Money

Mad Money Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 104′

104′ Regista: Callie Khouri

Callie Khouri Cast: Diane Keaton, Queen Latifah, Peyton ‘Alex’ Smith, Charlie Caldwell, Richard F Law, Meagen Fay, Christopher McDonald, Ted Danson, Katie Holmes, Adam Rothenberg

Trama: L’unione fa la forza. Bridget, Nina e Jackie sono tre donne a corto di denaro. Il marito della prima ha perso il lavoro e lei viene assunta come donna delle pulizie della Federal Reserve, banca in cui lavorano anche le altre due: Nina, non sposata e con due figli a carico, addetta alla distruzione dei soldi consumati; e Jackie, che vive in una roulotte con il marito macellaio, che invece si occupa del trasporto di tali banconote. È a questo punto che a Bridget viene un’idea: perché distruggere una così grande quantità di denaro? Meglio rubarlo e cambiare vita. E, così, le tre agiscono indisturbate per anni, fino a quando vengono beccate da un ispettore del Tesoro…