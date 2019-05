Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 8 maggio.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 8 maggio:

Child 44 – 21:15 Sky Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Child 44

Child 44 Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Repubblica Ceca – Romania – Russia – UK – USA

Repubblica Ceca – Romania – Russia – UK – USA Durata: 137′

137′ Regista: Daniel Espinosa

Daniel Espinosa Cast: Tom Hardy, Joel Kinnaman, Vincent Cassel, Jason Clarke, Paddy Considine, Dev Patel, Gary Oldman, Noomi Rapace

Trama: Mosca, 1953. Leo Demidov, uno dei migliori agenti della polizia segreta sovietica, viene accusato di tradimento dopo aver condotto un’indagine su un serial killer di bambini. Dopo aver rifiutato di denunciare come traditrice la moglie Raisa, la coppia viene esiliata da Mosca. Ma Leo e Raisa, aiutati dal Generale Mikhail Nesterov, non rinunceranno alla loro indagine. Le vicende raccontate nel film sono ispirate alla storia reale del serial killer Andrei Chikatilo, noto come il Mostro di Rostov.

Fallen – 21:15 Premium Cinema

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2016

2016 Nazionalità: UK – Ungheria

UK – Ungheria Durata: 91′

91′ Regista: Scott Hicks

Scott Hicks Cast: Hermione Corfield, Lola Kirke, Addison Timlin

Zodiac – 21:00 Iris

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Zodiac

Zodiac Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 157′

157′ Regista: David Fincher

David Fincher Cast: Jake Gyllenhaal, Robert Downey jr, Mark Ruffalo, Robert Downey jr., Anthony Edwards

Trama: Estate 1968. Nell’area di San Francisco inizia a colpire un serial killer che rivendica i propri omicidi con lettere inviate ai principali quotidiani locali. Dopo aver assunto un nome riconoscibile, Zodiac, l’assassino sfida la polizia con una serie di messaggi in codice che nessuno riesce a decifrare correttamente. Sulle sue tracce, oltre a due detective, si mettono anche un giornalista alla ricerca di scoop e un vignettista frustrato, quest’ultimo appassionato di codici ed enigmistica: la sfida è appena cominciata…

Il mio amico Nanuk – 21:25 Italia 1

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Midnight Sun

Midnight Sun Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Canada – Italia

Canada – Italia Durata: 120′

120′ Regista: Roger Spottiswoode, Brando Quilici

Roger Spottiswoode, Brando Quilici Cast: Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan, Peter MacNeill, Linda Kash, Kendra Timmins, Michelle Thrush, Imajyn Cardinal

Trama: Nella gelida cittadina di Devon in Canada, Luke vive con la madre, una ricercatrice esperta di natura, e la sorellina Abbie. Una sera, il loro garage è attaccato da una femmina di orso polare. Luke ci mette poco a capire il perché del comportamento dell’animale: nascosto nel garage, infatti, il bambino ritrova un cucciolo di orso, che chiama Nanuk. Da quel momento, la sua missione sarà quella di fare ricongiungere la madre con il figlio, sfidando le avversità della natura e del ghiaccio, fino all’estremo nord.

Amore, cucina e curry – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Hundred-Foot Journey

The Hundred-Foot Journey Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Lasse Hallström

Lasse Hallström Cast: Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Om Puri, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra, Aria Pandya, Rohan Chand, Charlotte Lebon

Trama: In Francia, l’autorevole e rispettata chef Mallory, titolare del ristorante ‘Le Saule Pleureur’ è sempre più preoccupata per la vicinanza al suo ristorante di un piccolo bistrot indiano, aperto dalla famiglia Kadam di Mumbai, che sta iniziando a portarle via clienti. Inizia così una “guerra” culinaria e culturale tra due diverse realtà, destinata però con il tempo a trasformarsi in una forte amicizia: Madame Mallory guiderà infatti Hassan verso i segreti della cucina francese.

Inserzione pericolosa – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Single White Female

Single White Female Uscita: 1992

1992 Nazionalità: USA

USA Durata: 107′

107′ Regista: Barbet Schroeder

Barbet Schroeder Cast: Bridget Fonda, Peter Friedman, Stephen Tobolowsky, Frances Bay, Michele Farr, Tara Karsian, Christiana D’Amore, Jennifer Jason Leigh, Steven Weber, Steve Tobolowsky

Trama: Una giovane ragazza, tramite un annuncio sul giornale cerca una ragazza con cui condividere l’appartamento…

Colpevole d’innocenza – 21:25 Rete 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Double Jeopardy

Double Jeopardy Uscita: 1999

1999 Nazionalità: USA

USA Durata: 105′

105′ Regista: Bruce Beresford

Bruce Beresford Cast: Ashley Judd, Tommy Lee Jones, Benjamin Weir, Bruce Greenwood

Trama: Libby Parsons è una giovane donna ingiustamente accusata d’aver ucciso il marito. In realtà è stato proprio il marito a inscenare tutto per liberarsi della moglie. Dopo sette anni di prigione, rilasciata sulla parola, Libby lascia la città per scovarlo, trascinando così Travis Lehman il poliziotto che l’ha in custodia, sulle tracce dell’uomo, quando, dopo molti equivoci, capisce la bontà delle sue motivazioni, l’ufficiale si impegna per aiutarla e rintraccia il marito a New Orleans…

Stormaggeddon – 21:15 Cielo

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 90′

90′ Regista: Nick Lyon

Nick Lyon Cast: John Hennigan, Eve Mauro, Joseph Gatt

Un San Valentino molto speciale – 21:10 Paramount Channel