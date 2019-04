Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 17 aprile.

Ecco i film stasera in tv, martedì 16 aprile:

Paolo, Apostolo di Cristo – 21:15 Sky Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Paul, Apostle of Christ

Paul, Apostle of Christ Uscita: 2018

2018 Durata: 108′

108′ Regista: Andrew Hyatt

Andrew Hyatt Cast: Jim Caviezel, James Faulkner, Olivier Martinez

Trama: Film drammatico biblico americano del 2018 scritto e diretto da Andrew Hyatt e narra degli ultimi momenti della vita di Paolo di Tarso, un uomo che perseguitava i Cristiani e che è diventato uno dei più influenti discepoli di Cristo. Aspettando di essere giustiziato dall’imperatore Nerone a Roma, Paolo manterrà la sua fede e continuò a diffondere le idee del Vangelo. L’ambientazione è Carcere Mamertino a Roma, dove Paolo è stato imprigionato perché ritenuto una minaccia per l’Impero Romano.

Ooops! Ho perso l’arca… – 21:15 Premium Cinema

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Ooops! Noah is Gone…

Ooops! Noah is Gone… Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Belgio – Germania – Irlanda – Lussemburgo – USA

Belgio – Germania – Irlanda – Lussemburgo – USA Durata: 87′

87′ Regista: Toby Genkel, Sean McCormack

Toby Genkel, Sean McCormack Cast:

Trama: Dave è un Nasocchione e alla ricerca di nuovi luoghi dove vivere con il figlio Finny che vorrebbe invece un po’ di stabilità. Arriva però il momento di mettersi in coda, senza certificazione, per salire sull’Arca visto che i primi segnali del diluvio si sono già avvertiti. I due cercano di camuffarsi per salire insieme alle regolarmente certificate Musone Hazel e Leah. L’escamotage funziona ma ben presto i due cuccioli si ritrovano, senza esserne consapevoli, su una struttura di sostegno dell’imbarcazione …

Un mondo perfetto – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: A Perfect World

A Perfect World Uscita: 1993

1993 Nazionalità: USA

USA Durata: 138′

138′ Regista: Clint Eastwood

Clint Eastwood Cast: Kevin Costner, Clint Eastwood, T. J. Lowther, Laura Dern

Trama: Butch Haynes è un delinquente incallito che ha accumulato precedenti penali a partire dall’infanzia. E’ il 1963 e Haynes è appena evaso dalla prigione di Hunstsville in Texas, dove stava scontando 40 anni per rapina a mano armata. Nella fuga, ha preso in ostaggio un bambino di sette anni, Phillip Perry. Della cattura di Haynes è incaricato il ranger Red Garnett…

Cattivissimo me 3 – 21:15 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2017

2017 Regista:

Cast:

Trama: L’ex cattivissimo Gru ha abbandonato le passate malvagità per una vita serena con le figlie acquisite Margo, Edith e Agnes e la moglie Lucy, che a sua volta sta cercando di diventare una buona madre. Gru e Lucy sono agenti speciali della Lega Anti Cattivi, ma falliscono nella cattura del perfido Balthazar Bratt, bambino prodigio negli anni ’80 caduto nel dimenticatoio, e vengono licenziati. A complicare le cose arriva un gemello che Gru non sapeva di avere. Le sfide questa volta saranno a colpi di musica anni ’80.

Angie, una donna tutta sola – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Angie

Angie Uscita: 1994

1994 Nazionalità: USA

USA Durata: 107′

107′ Regista: Martha Coolidge

Martha Coolidge Cast: Geena Davis, Aida Turturro, Michael Rispoli, James Gandolfini, Stephen Rea, Philip Bosco

Trama: Angie Scacciapensieri vive a Brooklyn ed è fidanzata con l’idraulico Vinnie Dopodomani. Quando resta incinta, per un certo tempo prepara il matrimonio; poi, invece, pianta il suo uomo e si mette con un avvocato irlandese. Ma anche con lui le cose non vanno bene. Così, partorito il bambino (ed è la sequenza più originale del film), Angie parte in cerca di sua madre che l’aveva abbandonata da bambina.

The millionaire – 21:25 Rete 4

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Slumdog Millionaire

Slumdog Millionaire Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 120′

120′ Regista: Danny Boyle

Danny Boyle Cast: Dev Patel, Anil Kapoor, Saurabh Shukla, Rajendranath Zutshi, Jeneva Talwar, Ayush Mahesh Khedekar, Jira Banjara, Mahesh Manjrekar, Freida Pinto, Sharib Hashmi, Salim Chaus, Narendra Singh Bhati, Ashutosh Lobo Gajiwala, Janet de Vigne, David Gilliam, Abdul Hamid Sheikh, Dheeraj Waghela, Shruti Seth, Arfi Lamba

Trama: Per conquistare l’amata Latika, il giovane Jamal decide di partecipare al quiz televisivo “Chi vuol esser milionario”, che la ragazza segue con assiduità. Ma quando sta per raggiungere la vetta e portarsi a casa 20 milioni di rupie, viene accusato di truffa e arrestato: nessuno può credere che un giovane di periferia, povero e cresciuto in strada, sappia così tante cose. L’interrogatorio della polizia farà luce sul drammatico passato del ragazzo… 8 premi Oscar nel 2009, tra cui miglior film e miglior regista.

Dal profondo della terra – 21:15 Cielo

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2008

2008 Regista: S. Vigg

S. Vigg Cast: L. Forestieri, M. Girnth

Un principe tutto mio 3 – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Prince & Me 3: A Royal Honeymoon

The Prince & Me 3: A Royal Honeymoon Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 92′

92′ Regista: Catherine Cyran

Catherine Cyran Cast: Kam Heskin, Jonathan Firth, Joshua Rubin, Chris Geere, Adam Croasdell, Todd Jensen

Trama: Dopo essersi conosciuti al college del Wisconsin, il principe Edward e la giovane Paige si erano innamorati e avevano deciso di convolare a nozze. Realizzato il loro proposito, stanno per andare in luna di miele: lui è però stressato dalle ingenti responsabilità legate al suo rango; lei vorrebbe fare il medico, ma lo staff reale non pare gradire. Una vacanza potrebbe calmare i nervi dei coniugi, ma il viaggio si rivela ricco di imprevisti: primo tra tutti Scott, ex fidanzato della sposa…

Nelle pieghe del tempo – 21:00 Sky Family Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: A Wrinkle in Time

A Wrinkle in Time Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 109′

109′ Regista: Ava DuVernay

Ava DuVernay Cast: Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon Trama: Classico fantasy su un’adolescenza difficile: Il padre scienziato di Meg è scomparso da quattro anni in seguito a un esperimento, ma lei e il suo fratellino adottivo Charles, un bambino prodigio, non si rassegnano a considerarlo morto. Un giorno bussao alla sua porta tre guide celestiali, la signora Quale, la signora Cosè e la signora Chi. Guidati dalle tre donne, Meg e Calvin si imbarcano in un’avventura attraverso le pieghe del tempo per cercare di trovare il padre, grazie al potere del Tesseract.