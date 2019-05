Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 1° maggio.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 1° maggio:

Ultimatum per la terra – 21:15 Sky Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: The Day the Earth Stood Still

The Day the Earth Stood Still Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Scott Derrickson

Scott Derrickson Cast: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates, Jaden Smith

Trama: Remake di una pellicola degli anni ’50, in cui gli alieni fanno la loro comparsa sul pianeta Terra per salvarlo dal vero pericolo che lo minaccia: la razza umana. Keanu Reeves interpreta l’extraterrestre, con sembianze umane, che, insieme ad una biologa e al suo figliastro, cerca di salvare gli umani da loro stessi. portando con sé un messaggio di pace e chiedendo agli uomini di distruggere tutte le armi; ma l’accoglienza non è tra le migliori e le cose rischiano di mettersi molto, molto male.

Cattivissimo me – 21:15 Premium Cinema

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Despicable Me

Despicable Me Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Pierre Coffin, Sergio Pablos, Chris Renaud

Pierre Coffin, Sergio Pablos, Chris Renaud Cast:

Trama: Gru è un vero cattivone: vive nella sua casa nera, desolata e sconfortante. All’interno della sua oscura dimora, progetta ogni genere di misfatti, tra cui rubare la Luna ed entrare nell’olimpo dei supercattivi. Grazie a un gruppo di esserini gialli al suo seguito, i Minions, Gru prepara il più grande e memorabile colpaccio della storia. A un certo punto, però, irrompono nella sua vita tre orfanelle, Agnes, Edith e Margot. Le tre bambine vogliono un papà e vedono in Gru la persona perfetta per il ruolo.

L’ultimo samurai – 21:00 Iris

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Last Samurai

The Last Samurai Uscita: 2003

2003 Nazionalità: Giappone – Nuova Zelanda – USA

Giappone – Nuova Zelanda – USA Durata: 154′

154′ Regista: Edward Zwick

Edward Zwick Cast: Tom Cruise, Ken Watanabe, William Atherton, Chad Lindberg

Trama: Giappone, 1876: l’mperatore Meiji affida al capitano dell’esercito americano, Nathan Algren, il compito di istruire un esercito che si affianchi ai samurai, la dinastia di guerrieri che ha consacrato la vita al servizio del Paese. I consiglieri del sovrano tentano di eliminare i samurai, per aprire la strada a un governo più occidentalizzato. Nella lotta contro gli ultimi samurai, Algren verrà catturato e risparmiato dal nemico, che lo istruirà sulle usanze e sul codice d’onore dei valorosi guerrieri del Sol Levante.

Alice attraverso lo specchio – 21:25 Italia 1

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Alice Through the Looking Glass

Alice Through the Looking Glass Uscita: 2016

2016 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 113′

113′ Regista: Bobin

Bobin Cast: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter

Trama: Sono passati anni da quando Alice ha fatto ritorno dal Sottomondo. Adesso, deve vedersela con il suo ex fidanzato, desideroso di vendicarsi per il rifiuto subito anni prima e intenzionato a impossessarsi della nave del papà della ragazza. Ma Alice non intende cedere e, seguendo una farfalla, che riconosce come il Brucaliffo, attraversa uno specchio e torna nel Sottomondo. Il Cappellaio Matto ha bisogno di lei: è diventato solitario e triste, perché si è convinto che la sua famiglia sia ancora viva..

La risposta è nelle stelle – 21:20 Rai 2

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Longest Ride

The Longest Ride Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: George Tillman jr.

George Tillman jr. Cast: Scott Eastwood, Jack Huston, Oona Chaplin, Melissa Benoist, Lolita Davidovich, Peter Jurasik, Amy Parrish, Britt Robertson, Alan Alda

Trama: Il film è incentrato sulla storia d’amore tra Luke, un ex campione di rodeo che cerca di tornare alle competizioni e Sophia, una studentessa che sta per intraprendere il lavoro dei suoi sogni nel mondo dell’arte a New York. Proprio mentre il loro rapporto viene messo a dura prova da ambizioni e ideali contrastanti, Sophia e Luke si imbattono inaspettatamente in Ira, un anziano, il cui ricordo della decennale storia d’amore con l’adorata moglie, ispirerà e scuoterà profondamente la giovane coppia.

L’amore ai tempi del colera – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Love in the Time of Cholera

Love in the Time of Cholera Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 139′

139′ Regista: Mike Newell

Mike Newell Cast: Giovanna Mezzogiorno, Benjamin Bratt, Catalina Sandino Moreno, Hector Elizondo, Fernanda Montenegro, Laura Harring, Ana Claudia Talancón, Angie Cepeda, Gina Bernard Forbes, Marcela Mar, Jhon Alexander Toro, Rodolfo Enrique Mercado Parra, Javier Bardem, John Leguizamo, Liev Schreiber

Trama: Si racconta di un uomo che aspetta più di cinquant’anni per unirsi al suo unico, vero amore. Florentino Ariza (Javier Bardem), poeta e impiegato al telegrafo, scopre la passione della sua vita quando vede Fermina Daza (Giovanna Mezzogiorno) dalle finestre della villa del padre.

Grazie ad una serie di lettere appassionate, Florentino gradualmente conquista il cuore della giovane. Ma il padre di lei (John Leguizamo) s’infuria quando scopre la relazione e giura di volerli tenere separati per sempre. Fermina è costretta a sposare un sofisticato aristocratico, il dottor Juvenal Urbino (Benjamin Bratt), che ha riportato l’ordine e il primato della medicina a Cartagena, bloccando le ondate di colera che colpivano misteriosamente la città. Juvenal la porta con sè a Parigi dove rimangono per anni. Quando rientrano insieme a Cartagena, lei ha praticamente dimenticato il suo primo amore…

Ben Hur – 20:30 Rete 4

Genere: Storico

Storico Titolo originale: Ben-Hur

Ben-Hur Uscita: 1959

1959 Nazionalità: USA

USA Durata: 212′

212′ Regista: William Wyler

William Wyler Cast: Charlton Heston, Stephen Boyd, Jack Hawkins, Hugh Griffith

Trama: Gerusalemme, I secolo d.C. Il film prende il via quando i re magi giungono alla grotta di Betlemme per adorare il neonato Gesù. La narrazione ha quindi un salto temporale in avanti di 26 anni, quando in Giudea giunge il nuovo governatore romano Valerio Grato e, con lui, il nuovo comandante delle legioni, Messala, inviato per sopprimere le rivolte dei Giudei…

San Andreas Quake – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: San Andreas Quake

San Andreas Quake Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 84′

84′ Regista: John Baumgartner

John Baumgartner Cast: Jhey Castles, Elaine Partnow, Lane Townsend, Allison Adams, Jason Woods, Grace Van Dien

Trama: Quando un Sismologo di Los Angeles avverte di un imminente terremoto, nessuno lo prende sul serio. Ora da solo, cerca disperatamente di tenere la sua famiglia al sicuro primache il terremoro rompa Los Angeles in due.

Mucchio d’ossa – 21:10 Paramount Channel

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: Bag of Bones

Bag of Bones Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Regista: Mick Garris

Mick Garris Cast: Pierce Brosnan, Melissa George, Annabeth Gish, Anika Noni Rose

Trama: Lo scrittore di bestseller Mike Noonan, prostrato dal dolore per l’improvvisa scomparsa della moglie, si reca nel Maine nella casa sul lago dove i due amavano trascorrere il loro tempo libero e qui, suo malgrado, rimane coinvolto in una battaglia legale per la custodia di un minore, portata avanti da una giovane vedova contro il suo ricco e potente suocero…