Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata martedì 7 maggio.

Ecco i film stasera in tv, martedì 7 maggio:

Sharm El Sheikh, Un’estate indimenticabile – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Titolo originale: Sharm El Sheikh – Un'estate indimenticabile

Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Ugo Fabrizio Giordani

Ugo Fabrizio Giordani Cast: Ludovica Bizzaglia, Giorgio Panariello, Laura Torrisi, Michela Quattrociocche, Elena Russo, Walter Santillo, Daniele La Leggia, Fioretta Mari, Hassan Shapi, Sergio Muniz, Enrico Brignano, Maurizio Casagrande, Cecilia Dazzi

Trama: L’agente assicurativo Fabio Romano vede il suo posto di lavoro minacciato dalla crisi: l’azienda per cui lavora è infati stata acquisita da una società concorrente e per la sua posizione c’è solo un posto disponibile a cui concorre anche il suo collega De Pascalis. Dopo aver scoperto che il nuovo capo Saraceni è in vacanza a Sharm el-Sheikh, per ingraziarselo, Fabio decide di portare tutta la famiglia sul Mar Rosso, nonostante detesti il mare. Ma lì troverà anche il suo rivale…

La verità, sull’amore, vi spiego – 21:25 Rai 1

Genere: Commedia

Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 92′

92′ Regista: Max Croci

Max Croci Cast: Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio

Trama: Dopo sette lunghi anni di vita insieme e due figli, Dora è stata lasciata dal marito Davide: un evento catastrofico di cui la donna non si fa una ragione e che considera del tutto inspiegabile. Sballottata tra i bambini e il lavoro, Dora si rifiuta di elaborare il lutto sentimentale, ci vorranno una lunga serie di incontri e vicissitudini e l’aiuto dell’amica Sara, perché Dora prenda finalmente coscienza di sé e delle proprie responsabilità e ritrovi finalmente la forza di reagire.

Moschettieri del Re, la penultima missione – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 109′

109′ Regista: Giovanni Veronesi

Giovanni Veronesi Cast: Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea

Trama: Seppur abilissimi con spade e moschetti, i quattro moschettieri sono ormai attempati, cinici e disillusi: D’Artagnan è un allevatore di bestiame sgrammaticato, Athos un castellano lussurioso, Aramis un frate indebitato e Porthos un locandiere ubriacone. Vegono richiamati all’avventura dopo oltre vent’anni dalla Regina Anna per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal perfido Cardinale Mazzarino con la sua cospiratrice Milady e per la salvezza del giovanissimo, parruccato e dissoluto Luigi XIV.

Matrix – 21:00 Premium Cinema

Genere: Fantascienza

Titolo originale: The Matrix

Uscita: 1999

1999 Nazionalità: USA

USA Durata: 136′

136′ Regista: Larry Wachowski, Andy Wachowski

Larry Wachowski, Andy Wachowski Cast: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving

Trama: Neo conduce una doppia vita: di giorno è dipendente di una ditta di software, di notte bazzica locali poco raccomandabili e si è costruito una buona reputazione come hacker. Un giorno, seguendo il suo tatuaggio sulla spalla incontra una ragazza di nome Trinity, che gli farà capire che la cosiddetta realtà è solo un impulso elettrico fornito al cervello degli umani da un’intelligenza artificiale. Nessuno sa del tempo che è passato e i due cominciano così un viaggio. Sarà solo l’inizio di un’avventura incredibile..

La stella di latta – 21:00 Iris

Genere: Western

Titolo originale: Cahill U.S. Marshal

Uscita: 1973

1973 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Andrew V. McLaglen

Andrew V. McLaglen Cast: John Wayne, Neville Brand, Jackie Coogan, Royal Dano, Clay O’Brien, Morgan Paull, Denver Pyle, Scott Walker, Dan Vadis, Marie Windsor, George Kennedy, Gary Grimes

Trama: Un rappresentante della legge, burbero e dal grilletto facile, trascura la famiglia ed i figli adolescenti, troppo assorbito dal suo dovere. I ragazzi diventano così complici involontari di una banda di fuorilegge che assalta la banca del paese. Innocenti, finiscono presto in prigione e rischiano la forca, ma lo sceriffo individua i veri colpevoli.

Universal soldier, the return – 21:20 Rai 4

Genere: Azione

Uscita: 1999

1999 Nazionalità: USA

USA Durata: 83′

83′ Regista: Mic Rodgers

Mic Rodgers Cast: Jean-Claude Van Damme, Michael Jai White, Heidi Shanz

Trama: Sette anni dopo gli eventi del primo film, Luc Deveraux è divenuto un essere umano a tutti gli effetti e, con l’aiuto della sua amica Maggie, è entrato a far parte del team di ricerca degli Unisol, guidato dal dottor Dylan Cotner. I nuovi Unisol, più forti e più veloci dei primi prototipi, sono controllati dall’innovativa intelligenza artificiale S.E.T.H.: quando il governo e l’esercito degli Stati Uniti decidono di tagliare il progetto per gli ingenti costi di mantenimento, questa assume il controllo dei supersoldati…

Prima di lunedì – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Massimo Cappelli

Massimo Cappelli Cast: Andrea Di Maria, Antonio Guerriero, Sandra Milo

Trama: È agosto e Torino è deserta, ma a breve ci sarà un matrimonio: quello di Penelope, ex di Marco e sorella di Andrea. Marco sta guidando la sua Volvo, intento a spiegare ad Andrea che non gliene importa niente se Penelope sta convolando a nozze con un altro. Preso dalla discussione, il ragazzo centra in pieno una Fiat 500, vecchio modello, guidata da un tale di nome Carlito, miliardario un po’ dandy e malavitoso che gli fa un proposta: anziché ripagarlo per i danni all’auto, Marco dovrà fare per lui una consegna molto particolare, portando un enorme uovo di Pasqua da Torino a Torre Del Greco.

Una vita quasi perfetta – 21:15 Cielo

Genere: Poliziesco

Titolo originale: Life or Something Like It

Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Stephen Herek

Stephen Herek Cast: Angelina Jolie, Edward Burns, Tony Shalhoub, Christian Kane

Herbie, il supermaggiolino – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Titolo originale: Herbie: Fully Loaded

Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 90′

90′ Regista: Angela Robinson

Angela Robinson Cast: Matt Dillon, Lindsay Lohan, Michael Keaton, Breckin Meyer, Justin Long, Cheryl Hines, Jimmi Simpson, Jill Ritchie, Thomas Lennon, Jeremy Roberts, Peter Pasco, Mario Larraza, Patrick Cranshaw, Scoot McNairy, Dale Earnhardt Jr., Lauryn Garrett, Bruno Gioiello, Alanna Ubach, Rusty Wallace, Jeff Lam, Jim Cody Williams, Erik Rusnak

Trama: Il povero Herbie, il maggiolino “tutto matto” della Volkswagen, sta per essere demolito. Ma Maggie Peyton, figlia del campione della NASCAR Ray Peyton Senior, padre iperprotettivo, posa gli occhi su di lui e si innamora dell’automobile un po’ ammaccata e arrugginita, salvandola dal deposito di rottami in cui era stata confinata. Maggie ha sangue da pilota nelle vene, ma un padre che non ha la minima intenzione di vederla in pista. Con Herbie rimesso a nuovo al suo fianco, però, Maggie riuscirà a correre, e vincere, alcune gare, in barba al divieto del padre.