Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata martedì 16 aprile.

Ecco i film stasera in tv, martedì 16 aprile:

Noi e la Giulia – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Noi e la Giulia

Noi e la Giulia Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 115′

115′ Regista: Edoardo Leo

Edoardo Leo Cast: Luca Argentero, Claudio Amendola, Stefano Fresi, Edoardo Leo, Anna Foglietta

Trama: Diego, Fausto e Claudio sono tre quarantenni insoddisfatti e in fuga dalla città e dalle proprie vite, che da perfetti sconosciuti si ritrovano uniti nell’impresa di aprire un agriturismo. A loro si unirà Sergio, un cinquantenne invasato e fuori tempo massimo, ed Elisa, una giovane donna incinta decisamente fuori di testa. Ad ostacolare il loro sogno arriverà Vito, un curioso camorrista venuto a chiedere il pizzo alla guida di una vecchia Giulia 1300. Questa minaccia li costringerà a ribellarsi in maniera rocambolesca..

Cosa fai a capodanno? 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Filippo Bologna

Filippo Bologna Cast: Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini

Trama: Due sposini in cerca di emozioni forti, un ex politico su una sedia a rotelle con una giovane dark e una matura signora alto borghese accompagnata da un ragazzo che potrebbe essere suo figlio compongono il gruppo di scambisti in viaggio verso una baita di montagna per festeggiare il Capodanno. Mentre un carico di aragoste e champagne è in arrivo, c’è già qualcuno che li aspetta in baita e qualcun altro intenzionato a “fargli visita”…tante saranno le sorprese, nulla andrà più come pianificato…

Prima ti sposo, poi ti rovino – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Intolerable Cruelty

Intolerable Cruelty Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: Joel Coen

Joel Coen Cast: George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush, Billy Bob Thornton

Trama: Miles Massey è un affermato divorzista di Los Angeles che conduce un’esistenza apparentemente felice e invidiabile. In realtà, annoiato e sazio di successo, Massey sente il bisogno di trovare nuovi stimoli. Tutto cambia quando incontra la bella Marylin Rexroth, futura ex moglie del suo cliente Rex Rexroth, ricco imprenditore immobiliare e inguaribile dongiovanni. Con l’aiuto di un investigatore privato la donna spera di inchiodare Rex e garantirsi la tanto agognata indipendenza economica con un divorzio da favola.

Il monello – 21:00 Iris

Genere: Comico

Comico Titolo originale: The Kid

The Kid Uscita: 1921

1921 Nazionalità: USA

USA Durata: 83′

83′ Regista: Charles Chaplin

Charles Chaplin Cast: Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance, Baby Hathaway

Vita, cuore, battito – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Sergio Colabona

Sergio Colabona Cast: Enzo Iuppariello, Monica Lima, Francesco Cicchella

Trama: Enzo e Monica sono una coppia e vivono nella periferia di Napoli: commesso lui, parrucchiera ed estetista lei. La loro vita cambia quando Enzo vince un terno al lotto in una bisca clandestina. La somma viene per metà saldata sotto forma di viaggio culturale. I due si ritroveranno tra musei, monumenti, concerti e incontri culturali a Barcellona e Ibiza, passando per Formentera. Ben presto, si renderanno conto di aver vissuto fino a quel momento una vita circoscritta e dimessa e apriranno finalmente nuovi orizzonti…

Lo chiamavano Jeeg robot – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 112′

112′ Regista: Gabriele Mainetti

Gabriele Mainetti Cast: Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Stefano Ambrogi, Maurizio Tesei, Daniele Trombetti

Trama: In una Roma in lotta tra clan criminali, Enzo Ciccotti è solo un ladruncolo di borgata. Inseguito dalla polizia per un furto, si tuffa nel Tevere e cade in un barile di materiale radioattivo. Il giorno dopo si risveglia dotato di una forza e resistenza sovrumane. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l`eroe del famoso cartone giapponese Jeeg Robot d`Acciaio…

Escort – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Escort

The Escort Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 62′

62′ Regista: W. Slocombe

W. Slocombe Cast: L. Fonseca, M. Doneger, Tommy Dewey

La fontana dell’amore – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: When in Rome

When in Rome Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: Mark Steven Johnson

Mark Steven Johnson Cast: Kristen Bell, Alexis Dziena, Josh Duhamel, Anjelica Huston, Will Arnett

Trama: La newyorkese Beth non è molto fortunata in amore. Però, durante un viaggio a Roma per il matrimonio della sorella, si imbatte in Nick un giornalista molto affascinante. Rubando alcune monete da una fontana dell’amore finirà per far cadere sotto una sorta di incantesimo diversi uomini, compreso Nick. Come farà a sapere se lui si è veramente innamorato di lei?

The Giver – 21:00 Sky Family

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: The Giver

The Giver Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: Phillip Noyce

Phillip Noyce Cast: Brenton Thwaites, Alexander Skarsgård, Taylor Swift, Katie Holmes, Cameron Monaghan, Odeya Rush, Emma Tremblay, Jeff Bridges, Meryl Streep

Trama: La storia è ambientata in un futuro distopico nel quale l’umanità è stata privata di ogni emozione e ricordo, e il privilegio di provare sentimenti e rammentare il passato spetta a una persona chiama il Receiver (il Ricevitore). L’eroe della storia è un ragazzo di nome Jonas che, durante l’apprendistato per diventare il nuovo Receiver, si rende conto di quanto sia difficile il cammino verso la conoscenza.