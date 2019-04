Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata giovedì 25 aprile.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 25 aprile:

Un amore così grande – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Durata: 106′

106′ Regista: Cristian De Mattheis

Cristian De Mattheis Cast: Giuseppe Maggio, Francesca Loy, Franco Castellano |

Trama: Dopo la morte della madre, Vladimir parte dalla Russia alla volta dell’Italia, alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Quest’ultimo ha abbandonato la madre di Vladimir a San Pietroburgo quando lui aveva pochissimi anni. Giunto a Verona, Vladimir conosce Veronica, la figlia benestante di un industriale. Tra i due ragazzi nasce il grande amore. Un amore pieno di ostacoli e di insidie, una fra queste la nonna di Veronica. A Verona Vladimir incontra anche i ragazzi de “Il Volo” ed il loro manager…

Giochi di potere – 21:15 Sky Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Backstabbing for Beginners

Backstabbing for Beginners Uscita: 2018

2018 Durata: 108′

108′ Regista: Per Fly

Per Fly Cast: Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset

Trama: Michael Sullivan, giovane figlio di un diplomatico ucciso quando lui era ancora un bambino, sogna di entrare nel mondo dei rapporti internazionali. Il suo desiderio si realizza quando ottiene l’incarico di coordinare il programma “Oil for Food” gestito dal sottosegretario delle Nazioni Unite Pasha. Dopo l’invasione da parte delle truppe americane dell’Iraq Michael si deve confrontare con una molteplicità di problemi conoscendo inoltre sul campo un’interprete di etnia curda di cui si innamorerà.

Come ti rovino le vacanze – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Vacation

Vacation Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 117′

117′ Regista: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

John Francis Daley, Jonathan Goldstein Cast: Ed Helms, Christina Applegate, Skyler Gisondo, Steele Stebbins, Chris Hemsworth, Leslie Mann, Chevy Chase

Trama: Rusty Griswold, pilota di linea di una compagnia aerea, ogni anno porta la famiglia in vacanza nella baita di Cheboygan. Stavolta, però, notando un certo malcontento generale, decide di trasgredire e di organizzare un viaggio “on the road” verso il parco giochi di Walley World. Ma Rusty compie un errore già in partenza e noleggia un’orrenda “Tartan Prancer” importata dall’Albania. Risultato: quella che doveva essere una rilassante e avventurosa vacanza si trasforma così in un viaggio della speranza.

Dietro le linee nemiche – 21:00 Iris

Genere: Guerra

Guerra Titolo originale: Behind Enemy Lines

Behind Enemy Lines Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 105′

105′ Regista: John Moore

John Moore Cast: Owen Wilson, Gene Hackman, Gabriel Macht, Charles Malik Whitfield, Joaquim De Almeida, David Keith

Trama: Chris Burnett, pilota della marina americana, viene colpito mentre è in ricognizione in Serbia, dove ha fotografato fosse comuni e movimenti di ingenti truppe. Nonostante sia ferito, lotta ugualmente per sfuggire al cecchino che hanno messo sulle sue tracce e alle truppe ostili che gli sono alle calcagna. Quando tutto sembra perduto, un’insperata possibilità di salvezza arriva dal comandante Reigart, che ha deciso di non rispettare gli ordini e di tentare una disperata missione di salvataggio.

Il fidanzato di mia sorella – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: How to Make Love Like an Englishman

How to Make Love Like an Englishman Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 99′

99′ Regista: Tom Vaughan

Tom Vaughan Cast: Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Malcolm McDowell, Brandi Burkhardt, Ben McKenzie

Trama: Il sessantenne Richard Haig è un brillante e affascinante professore di letteratura inglese all’università di Cambridge, con la passione per i flirt senza impegno con le sue studentesse. Un giorno nel bar di un albergo londinese incontra Olivia, una bella quarantenne con cui il feeling è immediato e irresistibile. Peccato che la donna sia anche la sorella maggiore di Kate, la studentessa con cui Richard ha avuto una relazione e che sta per annunciare di aspettare un bambino proprio da lui.

Gothika – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Gothika

Gothika Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Mathieu Kassovitz

Mathieu Kassovitz Cast: Halle Berry, Robert Downey jr., Penelope Cruz, Charles S. Dutton

Trama: Sotto la supervisione del marito, direttore del reparto psichiatrico di un carcere femminile, la psicologa criminale Miranda Grey segue pericolose pazienti-detenute affette da turbe mentali. Una di queste, Chloe, è un’omicida ossessionata dal diavolo. L’incontro con la ragazza: ripresasi dopo un terribile incidente, la donna scopre infatti che il marito è morto, e lei è la prima indiziata..

Exodus – 21:25 Rete 4

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Exodus: Gods and Kings

Exodus: Gods and Kings Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Spagna – UK – USA

Spagna – UK – USA Durata: 150′

150′ Regista: Ridley Scott

Ridley Scott Cast: Christian Bale, Joel Edgerton, Ben Kingsley, Sigourney Weaver, John Turturro, Aaron Paul, María Valverde, Indira Varma, Emun Elliott, Ben Mendelsohn, Golshifteh Farahani, Hiam Abbass, Ghassan Massoud, Kevork Malikyan

Trama: La fuga degli ebrei dall’Egitto, guidati da Mosè, così come è descritta nel libro biblico dell’Esodo: la storia di un uomo che sfida con coraggio la potenza di un impero. Incurante del pericolo, si ribella al faraone Ramses e guida 400.000 schiavi in fuga dall’Egitto e dalla terrificante successione di piaghe funeste che si abbattono sul paese. Il faraone, ostinato e superbo, dichiara guerra a Mosè e al suo popolo, conducendo gli egiziani alla rovina sul fondo del Mar Rosso…

Killing Salazar – 21:20 Cielo

Genere: Azione

Azione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Romania – USA

Romania – USA Durata: 95′

95′ Regista: Keoni Waxman

Keoni Waxman Cast: Steven Seagal, Luke Goss, Georges St-Pierre

Trama: Dinamico action-thriller che vede come protagonista della vicenda una squadra d’élite di agenti della DEA con il compito di proteggere un potente “signore della droga”, la cui morte era stata “inscenata” in una precedente retata. Mentre aspettano che venga aperta una via di fuga, gli agenti, si rifugiano in un hotel di lusso, ma ben presto si ritrovano al centro di un agguato teso dagli ex soci del boss, intenti a fargliela pagare per il tradimento e mettere le mani su un ingente patrimonio nascosto.

Il dottor T e le donne – 21:10 Paramount Channel