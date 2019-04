Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata giovedì 18 aprile.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 18 aprile:

Tutte le strade portano a Roma – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: All Roads Lead to Rome

All Roads Lead to Rome Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Italia – USA

Italia – USA Durata: 90′

90′ Regista: Ella Lemhagen

Ella Lemhagen Cast: Sarah Jessica Parker, Rosie Day, Raoul Bova, Claudia Cardinale, Paz Vega

Trama: Il film racconta, attraverso un viaggio on the road, l’evoluzione del rapporto tra Maggie, una quarantenne mamma single di New York e sua figlia Summer, una diciasettenne dal carattere ribelle. Quando il loro rapporto sembra non avere alcuna possibilità di recupero, improvvisamente, accadrà qualcosa che trasformerà per sempre la vita di entrambe. Dal passato di Maggie riappare Luca, un affascinante scultore, legato alle proprie radici e sua madre Carmen, una bellissima e stravagante nonna ex hippie e cantante.

Il grande e potente Oz – 21:15 Sky Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Oz: The Great and Powerful,

Oz: The Great and Powerful, Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 127′

127′ Regista: Sam Raimi

Sam Raimi Cast: James Franco, Michelle Williams, Mila Kunis, Rachel Weisz

Trama: Kansas, 1905. Il giovane ed eccentrico Oscar Diggs lavora come illusionista di un piccolo circo con il nome de “Il grande e potente Oz”. Egli è inoltre un seduttore che invaghisce le donne donando loro un piccolo carillon, che a sue drammatiche parole era appartenuto alla sua nonna defunta. Un brutto giorno però tutto comincia a sfuggirgli di mano: fa infuriare il pubblico di un suo spettacolo e riceve una visita da parte di Annie, di cui è innamorato, la quale lo informa che un certo John Gale le ha chiesto la mano…

Inception – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Inception

Inception Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA – Regno Unito

USA – Regno Unito Durata: 148′

148′ Regista: Christopher Nolan

Christopher Nolan Cast: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Tom Hardy, Tom Berenger, Lukas Haas, Tohoru Masamune, Claire Geare, Johnathan Geare, Carl Gilliard, Daniel Girondeaud, Mobin Khan, Yuji Okumoto, Nicole Pulliam, Dileep Rao, Talulah Riley

Trama: Dominic Cobb, interpretato da Leonardo Di Caprio, è una specie di “spia della mente”, un ladro molto abile e specializzato nell’arte dell’estrazione, ossia, il furto di preziosi segreti dal profondo del subconscio mentre si sogna, quando la mente è al massimo della sua vulnerabilità. Quando però si cimenta nell’impresa opposta, ovvero quella di inserire un’idea nel cervello dell’industriale Robert Fischer, le cose si complicano maledettamente e lo rendono un fuggitivo ricercato in tutto il mondo…

L’isola dell’ingiustizia, Alcatraz – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Murder in the First

Murder in the First Uscita: 1995

1995 Nazionalità: USA – Stati Uniti

USA – Stati Uniti Durata: 122′

122′ Regista: Marc Rocco

Marc Rocco Cast: Christian Slater, Kevin Bacon, Gary Oldman, Brad Dourif

Trama: Ripreso dopo un tentativo di evasione da Alcatraz, Henry Young, che era finito in carcere per un reato di poco conto, passa anni nelle spaventose segrete della famosa prigione e poi uccide l’uomo che lo aveva tradito. Ora rischia la sedia elettrica, ma il suo giovane legale d’ufficio trasforma il processo in un’accusa della disumanità di Alcatraz.

Il paradiso per davvero – 21:20 Rai 2

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Heaven is for real

Heaven is for real Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: Randall Wallace

Randall Wallace Cast: Greg Kinnear, Kelly Reilly, Thomas Haden Church, Connor Corum, Margo Martindale, Jacob Vargas, Danso Gordon, Rob Moran, Darcy Fehr

Trama: Greg Kinnear interpreta Todd Burpo, imprenditore di una piccola città, vigile del fuoco volontario e pastore, che cerca di andare avanti in un anno difficile per la sua famiglia. Dopo che suo figlio Colton è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico d’urgenza, Todd e sua moglie Sonja sono felici per la sua guarigione miracolosa. Ma sono del tutto impreparati a ciò che succede dopo. Colton inizia a descrivere nei particolari il suo incredibile viaggio verso il cielo.

Vertical limit – 21:10 Rai Movie

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Vertical Limit

Vertical Limit Uscita: 2000

2000 Nazionalità: USA

USA Durata: 126′

126′ Regista: Martin Campbell

Martin Campbell Cast: Chris O’Donnell, Bill Paxton, Robin Tunney, Scott Glenn, Izabella Scorupco, Ben Mendelsohn, Temuera Morrison, Stuart Wilson, Steve Le Marquand, Augie Davis

Trama: Il film racconta la storia di due fratelli, entrambi alpinisti, Peter e Annie. La loro vita cambia quando, durante un incidente in montagna, Peter è costretto a sacrificare la vita del padre pur di salvare la sorella. Da quel momento, i rapporti tra i due si sono raffreddati, fino a oggi, quando Annie, che ha proseguito nella carriera di alpinista, rimane intrappolata sulle cime del K2. Il fratello, che nel frattempo è diventato un fotografo professionista, organizza una spedizione per salvare lei e i compagni.

Sniper, forze speciali – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Sniper: Special Ops

Sniper: Special Ops Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 84′

84′ Regista: Fred Olen Ray

Fred Olen Ray Cast: Steven Seagal, Dale Dye, Charlene Amoia, Rob Van Dam, Tim Abell

Trama: Una squadra di agenti speciali, guidata dal sergente Jake Chandler, viene mandata in un villaggio afgano per salvare un membro del congresso americano rapito dai talebani. La missione di soccorso va a buon fine ma Jake, separato dal resto del gruppo dopo uno scontro a fuoco con il nemico, resta indietro per aiutare un soldato ferito. Il sergente Vic Mosb, disattendendo ogni comando superiore, insieme ai soldati della sua unità, deciderà di provare il tutto per tutto pur di salvare Jack.

Il caso Thomas Crawford – 21:10 Paramount Channel

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Fracture

Fracture Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Germania – USA

Germania – USA Durata: 113′

113′ Regista: Gregory Hoblit

Gregory Hoblit Cast: Anthony Hopkins, David Strathairn, Embeth Davidtz, Billy Burke, Fiona Shaw, Bob Gunton, Josh Stamberg, Xander Berkeley, Zoe Kazan, Ryan Gosling, Rosamund Pike, Cliff Curtis

Trama: Thomas Crawford è un ingegnere aeronautico. Quando scopre che la giovane moglie Jennifer lo tradisce, decide di vendicarsi e le spara un colpo di pistola in testa. All’arrivo della polizia, però, Crawford confessa subito il delitto. Ad ascoltarlo è il detective Rob Nunally, che rimane sconvolto nello scoprire che la donna a terra è proprio la sua amante, di cui lui non conosceva l’identità. Ma Jennifer non è morta: il proiettile, conficcatosi vicino al cervello, l’ha solo mandata in coma, senza ucciderla.

Show dogs – 21:00 Sky Family

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Show Dogs

Show Dogs Uscita: 2018

2018 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 92′

92′ Regista: Raja Gosnell

Raja Gosnell Cast: Will Arnett, Ludacris, Natasha Lyonne