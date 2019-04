Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 5 aprile.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 5 aprile:

Tango & Cash – 21:15 Premium Cinema

Genere: Poliziesco

Titolo originale: Tango & Cash

Uscita: 1989

Nazionalità: USA

Durata: 104′

Regista: Andrej Konchalovskij

Cast: Sylvester Stallone, Kurt Russell, Jack Palance, Teri Hatcher

Trama: Due poliziotti della narcotici dallo stile e il carattere opposto: Ray Tango veste un doppiopetto inappuntabile, è occhialuto e distinto come uno yuppie; Gabe Cash è un capellone in jeans, dai metodi piuttosto sbrigativi. I due devono lavorare insieme per smantellare un traffico di droga, ma il boss sul quale stanno indagando riesce a farli spedire in prigione. Decisi a non rimanere chiusi dietro le sbarre, Ray e Gabe sono disposti a passare anche attraverso le fogne pur di portare a termine la missione…

La nona porta – 21:00 Iris

Genere: Thriller

Titolo originale: The Ninth Gate

Uscita: 1999

Nazionalità: USA

Durata: 133′

Regista: Roman Polanski

Cast: Johnny Depp, Lena Olin, Frank Langella, Emmanuelle Seigner

Trama: Dean Corso, cercatore di libri antichi per collezionisti, viene ingaggiato dal famoso bibliofilo Boris Balkan. La sua missione è quella di trovare gli ultimi tre esemplari di un leggendario manuale di invocazione satanica e scoprire quale è quello vero. Dean accetta la sfida protetto da una creatura angelica.

Lucy – 21:25 Italia 1

Genere: Azione

Titolo originale: Lucy

Uscita: 2014

Nazionalità: Francia

Durata: 89′

Regista: Luc Besson

Cast: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi, Amr Waked, Julian Rhind-Tutt, Pilou Asbæk, Analeigh Tipton, Nicolas Phongpheth, Jan Oliver Schroeder

Trama: La giovane Lucy Miller studia a Taipei e si sballa tutte le sere ai rave party. Un giorno si ritrova costretta a consegnare una valigetta al posto del suo ragazzo, lui muore e lei viene rapita da un gruppo di criminali coreani che la obbligano a lavorare come corriere della droga. A seguito di un pestaggio però, la sacca, contenente una sostanza sperimentale inserita chirurgicamente nell’addome di Lucy, si lacera; il contenuto si riversa all’interno del suo corpo e acquisisce straordinarie capacità fisiche e mentali…

L'Aquila, 03:32 – 21:20 Rai 2

Genere: Documentario

Regista: Simona Ercolani e Felice Cappa

Cast: Lino Guanciale

Trama: In occasione del decimo anniversario del terremoto de L’Aquila, in cui persero la vita 309 persone, il documentario “L’Aquila, 03:32 – La generazione dimenticata” con Lino Guanciale, ripercorre gli avvenimenti di quella terribile notte del 2009 focalizzando l’attenzione sugli appartamenti abitati dagli studenti. Sono 55 gli studenti morti quella notte, ragazzi arrivati a L’Aquila da ogni parte per costruire il loro futuro, spento per sempre tra le macerie di una delle catastrofi italiane più grandi.

Parker – 21:10 Rai 4

Genere: Azione

Titolo originale: Parker

Uscita: 2013

Nazionalità: USA

Durata: 118′

Regista: Taylor Hackford

Cast: Jason Statham, Nick Nolte, Clifton Collins jr., Alyshia Ochse, Jennifer Lopez, Michael Chiklis

Trama: Parker è un ladro che ha come codice d’onore la regola di non rubare mai a chi si trova in difficoltà economiche. Assoldato per una rapina, viene tradito e ingannato dai suoi soci. Deciso a riprendersi il bottino e a vendicarsi degli ex complici, che sono convinti che l’uomo sia morto durante l’ultimo colpo, assume un nuovo travestimento e con l’aiuto della bella Leslie, elabora un sofisticato piano di rivalsa. Ispirato a una serie di romanzi dello scrittore statunitense Donald E. Westlake.

The founder – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Uscita: 2016

Nazionalità: USA

Durata: 115′

Regista: John Lee Hancock

Cast: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch

Trama: Il film racconta com’è nata la celebre catena di fast food conosciuta in tutto il mondo, il McDonald’s. Negli anni Cinquanta, Ray Kroc è un venditore di frullatori dell’Illinois dagli scarsi guadagni. Un giorno, va in California per lavoro e qui si imbatte nei fratelli Dick e Mac McDonald, proprietari di un chiosco di hamburger, sperduto nel deserto ma pieno di clienti. Ray vede subito uno straordinario potenziale nel metodo di preparazione e vendita, molto redditizio, e fa di tutto per conquistarsi una posizione all’interno della società e avviare un franchising. Piano piano, l’uomo ne acquisirà il completo controllo, fino a creare l’impero della ristorazione che tutti noi conosciamo.

Amantes – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Titolo originale: Amantes

Uscita: 1991

Nazionalità: Spagna

Durata: 107′

Regista: Vicente Aranda

Cast: Victoria Abril, Maribel Verdú, Forge Sanz, Jorge Sanz, Maribel Verdù, Enrique Cerro

Trama: Paco, un giovane soldato di origine campagnola, viene congedato dall’esercito nel 1950. Il suo ex comandante gli trova un posto nel cantiere di un amico, ma Paco si licenzia e passa alle dipendenze di un fornaio. Vuole lavorare e poi sposare la fidanzata Trini (domestica del suo superiore), così prende prende in affitto una camera presso Luisa, una vedova più matura ed esperta di lui, la quale immediatamente lo conquista con la sua ardente sensualità. La donna, inoltre, coinvolge Paco per fare soldi in affari loschi. Sospettando di essere tradita, Trini si concede al fidanzato proprio nell’alloggio della maliarda, che la incontra a cose fatte sulle scale di casa. Luisa è gelosissima e Paco si ritrova conteso e sballottato fra i sentimenti delle due rivali. Consigliata dalla datrice di lavoro, Trini porta per qualche giorno Paco fuori Madrid dalla anziana madre, spacciandolo come marito. Intanto a Luisa viene richiesta da un gruppetto di disonesti di pagare un debito di 15.000 pesetas, ma lei non li possiede e così si procura anche qualche livido sul volto. Paco vuole aiutare Luisa e pensa di farsi dare i soldi dalla fidanzata Trini ingannandola, sotto il pretesto di comprare un bar,per lavorare insieme, sposarsi sul serio e alloggiare al piano di sopra. Trini accetta felice (le pesetas da lei risparmiate sono anzi 30.000): i due partono e, nell’alberghetto in cui sono scesi, lui la deruba per portare a Luisa i soldi promessi. Poi però, pentito, ritorna dalla ragazza, sconvolta e delusa, si accusa e le racconta tutta la storia. Trini impugna un rasoio e minaccia di uccidersi, lui le promette di dimenticare Luisa, purché la sfortunata ragazza non faccia pazzie. Lei però non riesce a perdonare l’inganno e l’umiliazione subiti e chiede a Paco di ucciderla…

La grande fuga del nonno – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Titolo originale: Grandpa's Great Escape

Uscita: 2018

Nazionalità: UK

Durata: 72′

Regista: Elliot Hegarty

Cast: Tom Courtenay, David Walliams, Kit Connor

L'ultimo lupo – 21:15 Sky Cult

Genere: Avventura

Titolo originale: Le dernier loup

Uscita: 2015

Nazionalità: Cina – Francia

Durata: 121′

Regista: Jean-Jacques Annaud

Cast: Shaofeng Feng, Feng Shaofeng, Ankhanyam Racchaam, Yin Zhusheng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa

Trama: Nel 1969, in piena rivoluzione culturale, Chen, uno studente di Pechino viene inviato nelle zone interne della Mongolia per insegnare a una tribù nomade di pastori. A contatto con una realtà diversa da quella che aveva sin qui conosciuto, in un deserto sconfinato e dalla bellezza mozzafiato, Chen scopre di esser lui quello che ha molto da imparare: sull’esistenza, sulla comunità, sulla libertà, sul senso di responsabilità e sul lupo, la creatura più riverita delle steppe e con la quale instaurerà un legame speciale.