Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 29 marzo.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 29 marzo:

Poveri ma ricchissimi – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Fausto Brizzi

Fausto Brizzi Cast: Enrico Brignano, Christian De Sica

Trama: La famiglia Tucci si rifiuta di pagare le tasse italiane e trasforma Torresecca in un paradiso fiscale attraverso un escamotage. Così facendo, realizza il sogno di molti italiani: non essere schiavi delle regole dello Stato. Torresecca diventa un vero principato a conduzione familiare, il pater familias Danilo diventa Presidente del Consiglio ed emana decreti in base alle proprie convinzioni e all’estro del momento. Non tardano a presentarsi gli attriti con la madrepatria, e anche all’interno della famiglia stessa…

Chi trova un amico trova un tesoro – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Chi trova un amico trova un tesoro

Chi trova un amico trova un tesoro Uscita: 1981

1981 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 114′

114′ Regista: Sergio Corbucci

Sergio Corbucci Cast: Terence Hill, Bud Spencer, John Fujoka, Louise Bennett, Sal Borgese, Kainowa Lauritzen, Mirna Seya

Trama: Alan è un giovane che scommette ai cavalli prosciugando i risparmi del vecchio zio Brady. Questi da tempo gli racconta di un tesoro favoloso, nascosto in un’isola deserta del Pacifico. Charlie è in procinto di partire da solo per una crociera attorno al mondo, sponsorizzato dall’azienda produttrice della marmellata Puffin. Alan, inseguito dagli strozzini, si nasconde sulla barca di Charlie proprio mentre questi sta per salpare, e riesce a dirottarla verso l’isola del tesoro sabotando la bussola magnetica con una moneta.

Giustizia privata – 21:25 Italia 1

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Law Abiding Citizen

Law Abiding Citizen Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA – Stati Uniti

USA – Stati Uniti Durata: 109′

109′ Regista: F. Gary Gray

F. Gary Gray Cast: Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb, Colm Meaney

Trama: Clyde è a casa con moglie e figlioletta quando due sadici criminali irrompono nell’appartamento e uccidono la donna e la bambina. La causa viene affidata a Nick il quale, vista la fragilità delle prove a carico dei due decide di sfruttare la confessione del più violento che denuncia il complice. In questo modo una condanna a morte diviene certa, ma il pentito riceve una pena lieve. Clyde è sconvolto da questa decisione. Dieci anni dopo al momento dell’esecuzione della pena capitale qualcosa va storto…

Omen – 21:10 Rai 4

Genere: Horror

Horror Titolo originale: The Omen

The Omen Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 110′

110′ Regista: John Moore

John Moore Cast: Liev Schreiber, Julia Stiles, Seamus Davey-Fitzpatrick, Mia Farrow

Money monster – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Jodie Foster

Jodie Foster Cast: George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell

Trama: Lee Gates è il celebre conduttore di uno show televisivo molto popolare, “Money Monster”, nel quale, tra una ballerina glitterata e l’altra, si occupa di finanza, dando al pubblico dritte sui titoli e sui migliori investimenti da fare. Un giorno, però, Kyle Budwell, un uomo che ha perso tutti i suoi soldi per seguire i consigli dello show, irrompe nello studio televisivo e sequestra Lee, puntandogli una pistola alla testa e riempiendolo di esplosivo. Patty, regista e produttrice del programma, tenta il possibile per farlo ragionare, ma la vicenda porterà a galla qualcosa di inaspettato…

Celos – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Celos

Celos Uscita: 1999

1999 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 105′

105′ Regista: Vicente Aranda

Vicente Aranda Cast: Aitana Sánchez-Gijón, Daniel Giménez Cacho, María Botto

Trama: Un mese prima delle sue nozze con Carmen, Antonio trova una foto di lei in cui è ritratta in compagnia di un uomo che le poggia una mano sulla spalla. Decide di chiederle spiegazioni, coinvolgendo anche la sua amica Cinta e Luis, un amico in comune della coppia. Nessuna risposta dei tre soddisfa Antonio. Carmen insiste che quell’uomo non è nulla per lei, e che lo aveva conosciuto prima di incontrare Antonio. Pur di togliergli dalla mente la questione della fotografia, Carmen cerca di distrarlo con tanto sesso, ma quella di Antonio resta una fissazione….

Peter Rabbit – 21:00 Sky Family

Genere: Azione

Azione Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Australia – USA

Australia – USA Durata: 95′

95′ Regista: Will Gluck

Will Gluck Cast: