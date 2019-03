Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 15 marzo.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 15 marzo:

Una festa esagerata – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme Cast: Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino

Trama Il geometra Gennaro Parascandolo ha una moglie ambiziosa e una figlia alla viglia della maggiore età. Per festeggiarla ha deciso di dare una festa esagerata sulla sua terrazza sfacciata e affacciata sul mare. I preparativi fervono ma non tutti nel condominio sembrano gradire l’evento. Lucia Scamardella, vicina instabile e segretamente innamorata di Gennaro, decide sedurlo e di rovinargli la festa. Il pretesto glielo offre il decesso improvviso del padre che vive con lei un piano sotto ai Parascandolo.

L’uomo d’acciaio – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Man of Steel

Man of Steel Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA – Canada – Gran Bretagna

USA – Canada – Gran Bretagna Durata: 143′

143′ Regista: Zack Snyder

Zack Snyder Cast: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Russell Crowe, Kevin Costner, Diane Lane

Trama: Rivisitazione contemporanea del personaggio di Superman. Quando la civilità kryptoniana sta per giungere alla fine, Jor-El e sua moglie Lara Lor-Van spediscono il loro figlio neonato Kal-El, unico erede della razza, sulla Terra all’interno di una navetta spaziale. Atterrato nella periferia della cittadina di Smallville in Kansas, il piccolo viene trovato da una coppia di contadini, che lo cresce come un figlio, battezzandolo Clark. Quando la Terra verrà attaccata dagli alieni, userà i suoi superpoteri.

The Raven 21:00 Iris

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: The Raven

The Raven Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Spagna – USA – Ungheria

Spagna – USA – Ungheria Durata: 110′

110′ Regista: James McTeigue

James McTeigue Cast: John Cusack, Brendan Gleeson, Oliver Jackson-Cohen, Dave Legeno, Pam Ferris, Brendan Coyle, Kevin McNally, Jimmy Yuill, Sam Hazeldine, Adrian Rawlins, Sergej Trifunovic, Alice Eve, Luke Evans

Trama: Siamo a Baltimora, nel 1849. La città è sconvolta da alcuni omicidi, che sembrano proprio compiuti da un serial killer, il quale si ispira nientemeno che alle storie narrate da Edgar Allan Poe. Per questo motivo, l’ispettore Fields, che inizialmente sospettava proprio dello scrittore, decide di coinvolgerlo per venire a capo della situazione. E Poe, esperto di romanzi polizieschi, ma che al momento naviga in pessime acque economiche, non mancherà di sfruttare le sue capacità per acciuffare il killer, prima che egli uccida la sua prossima vittima.

Hitman, agente 47 – 21:25 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Hitman: Agent 47

Hitman: Agent 47 Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Germania – UK – USA

Germania – UK – USA Durata: 96′

96′ Regista: Aleksander Bach

Aleksander Bach Cast: Rupert Friend, Thomas Kretschmann, Ciarán Hinds, Emilio Rivera, Dan Bakkedahl, Rolf Kanies, Hannah Ware, Zachary Quinto

Trama: Nel 1967, lo scienziato Litvenko aveva compiuto degli studi sulla genetica e creato degli uomini privi di qualunque emozione, macchine destinate solo a uccidere, senza nessun senso di colpa. Pentito per quello che aveva fatto, Litvenko sparì senza lasciare traccia, molti altri cercarono di imitarlo, ma fallirono tutti e il governo bloccò il progetto. Adesso, la figlia Katia, che non sa niente dell’esperimento, vive a Berlino e cerca disperatamente suo padre. Ma uno dei killer creati da Litvenko è sulle sue tracce.

Gods of Egypt – 21:10 Rai 4

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Australia – USA

Australia – USA Durata: 126′

126′ Regista: Alex Proyas

Alex Proyas Cast: Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler

Trama: Un tempo, nell’Antico Egitto, dei e uomini convivevano pacificamente. Per il re Osiride è giunto il momento di lasciare il trono al figlio Horus, ma il fratello minore, Set, con un inganno, pugnala a morte Osiride e strappa gli occhi al nipote, senza ucciderlo, grazie all’intervento della dea Hathor. Un anno dopo, la bella Zaya, molto devota a Horus, chiede a Bek, giovane e coraggioso ladro innamorato di lei, di rubare gli occhi dal luogo in cui sono stati nascosti e restituirli al dio.

The Wolf of Wall Street – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 180′

180′ Regista: Martin Scorsese

Martin Scorsese Cast: Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jon Bernthal, Jon Favreau, Jean Dujardin, Joanna Lumley, Christine Ebersole, Jonah Hill, Margot Robbie

Trama: Basato su una storia vera, il film segue l’impressionante ascesa e la caduta di Jordan Belfort (interpretato da Leonardo DiCaprio) il broker di New York che conquista una fortuna incredibile truffando milioni di investitori: Belfort, un giovane “nuovo arrivato” a Wall Street si trasforma in un ricchissimo e corrotto manipolatore dei mercati. La sua ‘Stratton Oakmont’ è sulla cresta dell’onda e sguazza nella gratificazione edonistica più estrema, ma SEC e FBI tengono d’occhio il suo impero contrassegnato dagli eccessi.

Valérie, diario di una ninfomane – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Diario de una Ninfómana

Diario de una Ninfómana Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 95′

95′ Regista: Christian Molina

Christian Molina Cast: Belén Fabra, Leonardo Sbaraglia, Llum Barrera, Geraldine Chaplin, Angela Molina

Trama: Valérie Tasso è bella, colta e di buona famiglia. Per conoscere il mondo le viene naturale affidarsi al corpo e alle sensazioni. Per raccontarlo e raccontarsi, l’unico confidente è il suo diario. Solo con queste pagine può condividere la scoperta del sesso e degli uomini a partire da quando, a quindici anni, perde la verginità e comincia a vedere la vita come come un susseguirsi di esperienze estreme, una ricerca del piacere che non prevede inibizioni. Tratto dall’omonimo romanzo di Valérie Tasso.

Boog & Elliot, a caccia di amici – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Open season

Open season Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 83′

83′ Regista: Roger Allers, Jill Culton, Anthony Stacchi

Roger Allers, Jill Culton, Anthony Stacchi Cast:

Trama: Nella cittadina di Timberline vive Boog, un orso grizzly, che viene accudito amorevolmente dalla gentile Beth. Tutto sembra andare per il meglio, fino all’arrivo nella cittadina di Elliot, un cervo che convince Boog ad “uscire” di casa per passare una notte folle in città. Al risveglio, Boog si ritroverà in una realtà alla quale non era proprio abituato.

Tully – 21:15 Sky Cult