Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata sabato 30 marzo.

Ecco i film stasera in tv, sabato 30 marzo:

Jurassic World – 21:15 Sky Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Jurassic World: Fallen Kingdom

Jurassic World: Fallen Kingdom Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: J. Antonio Bayona

J. Antonio Bayona Cast: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall

Trama: A tre anni di distanza dai fatti di Jurassic World, i dinosauri abitano ormai in libertà l’Isla Nublare, ma quando il vulcano dormiente si risveglia, l’isola rischia di essere sommersa dalla lava e i dinosauri superstiti che la popolano l’estinzione. Il governo deve decidere se lasciare che la natura faccia il suo corso oppure no. L’ex addestratore di velociraptor Owen Grady e la vecchia responsabile del parco Claire Dearing decidono di tornare in azione per evitare la catastrofe…

V per Vendetta – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: V for Vendetta

V for Vendetta Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Germania – Regno Unito – USA

Germania – Regno Unito – USA Durata: 132′

132′ Regista: James McTeigue

James McTeigue Cast: Natalie Portman, John Hurt, Sinéad Cusack, Rupert Graves, Tim Pigott-Smith, John Standing, Natasha Wightman, Cosima Shaw, Roger Allam, Ben Miles, Eddie Marsan, Selina Giles, Ian Burfield, Andy Rashleigh, Matt Wilkinson, Eamon Geoghegan, Martin Savage, Alister Mazzotti, Derek Hutchinson, David Leitch, Juliet Howland, Chad Stahelski, Hugo Weaving, Stephen Rea, Stephen Fry

Trama: Il film si svolge in un’immaginaria e cupa Gran Bretagna del futuro, governata da un regime totalitario, a cui un misterioso uomo mascherato, mister V, dichiara guerra. Un anarchico radicale, desideroso di riportare libertà e giustizia, in un paese in cui vigono ormai solamente autoritarismo e intolleranza verso chiunque non aderisca al sistema. In nome della libertà, V riuscirà a convincere la giovane e bella Evey, cui salva la vita ad inizio del racconto, a combattere al suo fianco.

The guardian – 21:00 Iris

Genere: Azione

Azione Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 139′

139′ Regista: Andrew Davis

Andrew Davis Cast: Kevin Costner, Ashton Kutcher, Melissa Sagemiller, Bonnie Bramlett

Il viaggio di Arlo – 21:20 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: The Good Dinosaur

The Good Dinosaur Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 93′

93′ Regista: Peter Sohn

Peter Sohn Cast:

Trama: Arlo è un cucciolo di dinosauro, impacciato e fifone, che vive in una fattoria con la sua famiglia: papà e mamma dinosauro, la sorella maggiore Libby e il fratello Buck. Un giorno, un piccolo cavernicolo si introduce nella fattoria e Arlo lo cattura, ma non ha il cuore di ucciderlo e lo lascia libero. Quando il padre lo scopre, lo rimprovera e i due partono alla ricerca del piccolo d’uomo. Durante una tempesta, però, il padre viene travolto e scompare. Da quel momento in poi, la vita di Arlo cambierà per sempre…

Rogue Agent – 21:15 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Newcomer

Newcomer Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Serbia e Montenegro – USA

Serbia e Montenegro – USA Durata: 97′

97′ Regista: Kai Barry

Kai Barry Cast: James Krishna Floyd, Noémie Merlant, Anthony LaPaglia

Free states of Jones – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 139′

139′ Regista: Gary Ross

Gary Ross Cast: Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali

Trama: Tratto dalla storia vera del contadino Newton Knight, contadino del sud degli Stati Uniti che durante la guerra civile si ribellò ai sopprusi dell’esercito della Confederazione contro la povera gente. Unendosi a un gruppo di piccoli agricoltori locali e con l’aiuto degli schiavi della zona, Knight guidò una rivolta che portò la contea di Jones alla separazione dagli Stati della Confederazione. Le sue nozze con l’ex schiava Rachel contribuirono inoltre alla creazione della prima comunità di razza mista del dopoguerra.

Nati con la camicia – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Nati con la camicia

Nati con la camicia Uscita: 1983

1983 Nazionalità: Italia – USA

Italia – USA Durata: 104′

104′ Regista: Enzo Barboni

Enzo Barboni Cast: Terence Hill, Riccardo Pizzuti, Faith Minton, Bud Spencer, Buffy Dee, David Huddleston

Trama: Doug è uscito di prigione, Rosco è un ventriloquo vagabondo che se ne va in giro sui suoi pattini a rotelle. Per una serie di combinazioni si trovano insieme, incaricati di una missione pericolosissima da parte della Cia. Il loro compito è quello di sgominare un’organizzazione criminale comandata da un pazzo che vorrebbe sovvertire la situazione mondiale…

Cugini carnali – 21:15 Cielo

Genere: Erotico

Erotico Uscita: 1974

1974 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Sergio Martino

Sergio Martino Cast: Susan Player, Riccardo Cucciolla, Alfredo Pea

Trama: Lecce. Nico d’Altamura è un timido e studioso ragazzo di sedici anni. Durante l’estate fa la conoscenza della cugina Sonia, che si stabilisce a casa sua per qualche tempo. La ragazza, cresciuta in città, è molto più aperta e disinibita del cugino: tra i due inizia a svilupparsi un rapporto equivoco, che sconvolge la vita di Nico. A fine estate, prima di ripartire per Roma, Sonia trova il modo di appartarsi con il cugino con una scusa, ed ha con lui il primo rapporto sessuale.

Bolt, un eroe a 4 zampe – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Bolt

Bolt Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: Byron Howard, Chris Williams

Byron Howard, Chris Williams Cast:

Trama: Star del cinema, il cane Bolt è convinto di poter contare anche nella realtà sui suoi super poteri. Scoprirà ben presto che nel mondo reale le cose sono molto più complicate.