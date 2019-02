Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata sabato 16 febbraio.

Ecco i film stasera in tv, sabato 16 febbraio:

La vendetta di Victor – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2014

2014 Regista: P. Martinez

P. Martinez Cast: G. Depardieu, E. Hurley

Atomica bionda – 21:15 Premium Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Atomic Blonde

Atomic Blonde Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA – Gran Bretagna – Germania

USA – Gran Bretagna – Germania Durata: 115′

115′ Regista: David Leitch

David Leitch Cast: Charlize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan, John Goodman

Trama: Lorraine è un agente dell’MI6 britannico, con lividi ed ecchimosi evidenti, viene interrogata dalla CIA a proposito della sua recente missione in una Berlino ante caduta del Muro. Un agente sotto copertura era stato assassinato e gli era stata sottratta una lista contenente i nomi e i compiti di tutti gli agenti occidentali in azione. A Lorraine era stato affidato il compito di scoprire in quali mani era finita e di recuperarla prima che quanto in essa contenuto desse il via alla terza guerra mondiale.

Soluzioni estreme – 21:00 Iris

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Extreme Measures

Extreme Measures Uscita: 1996

1996 Nazionalità: USA

USA Durata: 118′

118′ Regista: Michael Apted

Michael Apted Cast: Hugh Grant, Gene Hackman, Sarah Jessica Parker, David Morse

Il piccolo principe – 21:20 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: The Little Prince

The Little Prince Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 108′

108′ Regista: Mark Osborne

Mark Osborne Cast:

Trama: Un vecchio ed eccentrico aviatore fa amicizia con una bambina cresciuta troppo in fretta. Attraverso i racconti dell’uomo, la piccola scopre come molto tempo prima l’aviatore fosse precipitato in un deserto e avesse incontrato il Piccolo Principe, un enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. I due affronteranno insieme una straordinaria avventura che restituirà loro lo spirito dell’infanzia e la libertà della fantasia. Adattamento del celebre libro omonimo di Antoine de Saint-Exupéry.

Box 314, la rapina di Valencia – 21:10 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Cien años de perdón

Cien años de perdón Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Argentina – Francia – Spagna

Argentina – Francia – Spagna Durata: 96′

96′ Regista: Daniel Calparsoro

Daniel Calparsoro Cast: Luis Tosar, Rodrigo De la Serna, Raúl Arévalo

Trama: Una banda di sei ladri decide di rapinare una banca di Valencia. Il piano è organizzato alla perfezione: attraverso un tunnel scavato in uno degli uffici il gruppo può svaligiare le cassette di sicurezza in tutta tranquillità. Ma quel giorno in città sta venendo giù una pioggia torrenziale, che rende più difficile quanto preventivato. Come se non bastasse, la direttrice della banca rivela che una delle cassette contiene un segreto. Da quel momento, tutto sarà destinato a cambiare.

Prigionieri del ghiaccio – 21:10 Rai Movie

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Into the White

Into the White Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Francia – Norvegia – Svezia

Francia – Norvegia – Svezia Durata: 104′

104′ Regista: Petter Næss

Petter Næss Cast: lorian Lukas, David Kross, Lachlan Nieboer

Pari e Dispari – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Pari e dispari

Pari e dispari Uscita: 1978

1978 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 109′

109′ Regista: Sergio Corbucci

Sergio Corbucci Cast: Terence Hill, Luciano Catenacci, Bud Spencer, Marisa Laurito, Salvatore Borgese

Trama: In Florida, il guardiamarina Johnny Firpo viene incaricato di mettere fine all’attività del grande giocatore di poker Paraboulis, detto il Greco e la sua banda specializzata nel gioco d’azzardo. Johnny non sa però niente dei trucchi del mestiere; risulta decisiva pertanto l’amicizia con il forzuto camionista ed ex giocatore d’azzardo, Charly che parteciperà all’impresa perché Johnny gli rivela di essere suo fratellastro e che i soldi che vinceranno serviranno per l’operazione agli occhi del padre, ormai cieco.

La sorella di Ursula – 21:15 Cielo

Genere: Erotico

Erotico Uscita: 1978

1978 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 91′

91′ Regista: Enzo Milioni

Enzo Milioni Cast: Barbara Magnolfi, Marc Porel, Stefania D’Amario, Vanni Materassi

Una donna in carriera – 21:10 Paramount Chanell

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Working Girl

Working Girl Uscita: 1988

1988 Nazionalità: USA

USA Durata: 113′

113′ Regista: Mike Nichols

Mike Nichols Cast: Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver, Philip Busco

Trama: New York. Tess McGill, giovane e intraprendente segretaria d’azienda, nutre il sogno di poter sfondare nel campo della finanza. L’occasione si presenta quando il suo capo, l’arrogante Katharine, si rompe una gamba e rimane bloccata nella clinica della stazione sciistica dove è in vacanza. Smessi i panni di semplice segretaria Tess indossa ora quelli di abile manager, sostituendosi in tutto alla sua ambiziosa rivale. Oscar per la miglior canzone a “Let the River Run”, interpretata da Carly Simon.