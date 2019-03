Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 27 marzo.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 27 marzo:

Papillon – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Repubblica Ceca – Spagna – USA

Repubblica Ceca – Spagna – USA Durata: 133′

133′ Regista: Michael Noer

Michael Noer Cast: Charlie Hunnam, Damijan Oklopdzic, Christopher Fairbank

Trama: In una Parigi del 1931. Henri Charrière è condannato all’ergastolo e spedito in un campo di lavoro della Guyana francese, dopo essere stato accusato ingiustamente di un crimine mai commesso. Nel viaggio verso la sua probabile ultima destinazione, incontra Luis Dega, un falsario brillante che ‘nasconde’ una piccola fortuna. Soprattutto per chi come Papillon, come lo chiamano tutti a causa di un tatuaggio e della vocazione a rubare, ha deciso di evadere. Ma Papillon non è l’unico a mirare al tesoro…

The Boss – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 99′

99′ Regista: Ben Falcone

Ben Falcone Cast: Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter Dinklage

Trama: Michelle Darnell è la quarantasettesima imprenditrice più ricca d’America. Ma è anche la più invidiata sul posto di lavoro e non gode molto delle simpatie dei suoi colleghi, i quali, infatti, gioiscono particolarmente nel momento in cui Michelle viene arrestata per insider trading e finisce in prigione. Rilasciata dopo sei mesi, la donna non troverà tante braccia aperte pronte ad accoglierla. L’unica con cui sarà costretta a socializzare è una sua ex dipendente, che lei era solita tormentare…

Greystoke: la leggenda di Tarzan, signore delle scimmie – 21:00 Iris

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Greystoke: the Legend of Tarzan, Lord of the Apes

Greystoke: the Legend of Tarzan, Lord of the Apes Uscita: 1984

1984 Nazionalità: Regno Unito

Regno Unito Durata: 143′

143′ Regista: Hugh Hudson

Hugh Hudson Cast: Christopher Lambert, Andie MacDowell, Ralph Richardson, Ian Holm

I fantastici 4 – 21:25 Italia 1

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Fantastic Four

Fantastic Four Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: Josh Trank

Josh Trank Cast: Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan

Trama: Reeboot della serie di film dedicata ai personaggi della Marvel. Reed Richards è un ragazzo solitario, ma brillante e appassionato di scienze. Insieme all’amico Ben Grimm, ha realizzato il prototipo di una macchina per il teletrasporto che attira l’attenzione di Franklin Storm, direttore della Fondazione Baxter. Per questo motivo, il professore decide di assumerlo e di metterlo accanto ai figli, Sue e Johnny, al completamento di un portale quantico in grado di catapultarli in un’altra dimensione.

Il diritto di uccidere – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Eye in the Sky

Eye in the Sky Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Sudafrica – UK

Sudafrica – UK Durata: 102′

102′ Regista: Gavin Hood

Gavin Hood Cast: Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman

The next three days – 21:25 Rete 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Next Three Days

The Next Three Days Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA – Francia

USA – Francia Durata: 133′

133′ Regista: Paul Haggis

Paul Haggis Cast: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, Liam Neeson, Olivia Wilde, Ty Simpkins, Jonathan Tucker, Rza

Trama: John Brennan e sua moglie Lara, sono brillanti ricercatori, hanno un figlio e vivono una vita perfetta fino a quando la donna viene condannata per l’omicidio del suo capo, ma che sostiene di non aver commesso. Dopo tre anni dalla condanna John cerca di riprendere le redini della sua vita, continuando a inseguire la verità, facendo di tutto per far scagionare la moglie. Ma un giorno Lara, provata e senza più speranze, tenta il suicidio e John a quel punto elaborerà un folle piano far evadere Lara dalla prigione.

Air collision – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Air Collision

Air Collision Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 92′

92′ Regista: Liz Adams

Liz Adams Cast: Reginald VelJohnson, Jordan Ladd, Gerald Webb, Michael Teh, Darin Cooper

Trama: Una terribile tempesta di onde elettromagnetiche manda in tilt il traffico aereo. Le torri di controllo entrano nel panico: un volo di linea con centinaia di passeggeri e l’Air Force One, con a bordo il presidente degli Stati Uniti e la sua famiglia, rischiano infatti una disastrosa collisione nei cieli sopra il Midwest. Mentre i piloti dei velivoli sono impegnati a schivare i fulmini, per cercare di preservare l’incolumità dell’uomo più potente del mondo, qualcuno non esita a proporre agghiaccianti soluzioni.

Il club di Jane Austen – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Jane Austen Book Club

The Jane Austen Book Club Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 106′

106′ Regista: Robin Swicord

Robin Swicord Cast: Emily Blunt, Marc Blucas, Maria Bello, Hugh Dancy

Coco – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 105′

105′ Regista: Lee Unkrich, Adrian Molina

Lee Unkrich, Adrian Molina Cast:

Trama: Il piccolo Miguel ha un grande sogno, quello di diventare un musicista. Purtroppo però nella sua famiglia la musica è bandita ormai da diverse generazioni e soprattutto da quando la trisavola Imelda fu abbandonata dal marito,, famoso chitarrista e lasciata sola a crescere la piccola Coco, adesso anziana e inferma bisnonna di Miguel. Il giorno dei morti il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime.