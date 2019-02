Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 13 febbraio.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 13 febbraio:

The debt collector – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2018

2018 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 95′

95′ Regista: Jesse V. Johnson

Jesse V. Johnson Cast: Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich

Trama: Un thriller in chiave moderna, forse ispirato alla pellicola del 1999. French, un esperto di arti marziali inglesi lavora come esattore per conto della malavita e viene assunto dalla mafia statunitense per riscuotere i debiti. Il suo è un compito molto semplice e per lui sembra davvero un gioco da ragazzi, ma ad un certo punto diventa molto più pericoloso di quanto si immaginasse, quando un “cliente” lo trascina in una situazione inaspettata e ad alto rischio dalla quale French non potrà tirarsi indietro.

Insieme per forza – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Blended

Blended Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 117′

117′ Regista: Frank Coraci

Frank Coraci Cast: Adam Sandler, Terry Crews, Kevin Nealon, Emma Fuhrmann, Bella Thorne, Braxton Beckham, Drew Barrymore, Wendi McLendon-Covey

Trama: Jim e Lauren sono entrambi genitori single con figli. Lui, vedovo, ha due figlie che ha cresciuto come maschiacci, lei, divorziata, ha due maschi in cerca di una figura paterna. Dopo un disastroso appuntamento al buio i due si ripromettono di non incontrarsi mai più. Il destino gioca però loro un brutto scherzo quando si ritrovano bloccati insieme per una settimana in un lussuoso resort sudafricano. La vacanza forzata prenderà presto una piega romantica che farà felici soprattutto i loro figli…

Elizabeth, the golden age – 21:00 Iris

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Elizabeth: The Golden Age

Elizabeth: The Golden Age Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Gran Bretagna

Gran Bretagna Durata: 114′

114′ Regista: Shekhar Kapur

Shekhar Kapur Cast: Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Jeremy Barker

Trama: Elisabetta I, già impegnata, con l’aiuto del suo consigliere Sir Francis Walsingham, sul fronte della battaglia per il trono all’interno della famiglia reale, è costretta anche a fronteggiare gli attacchi di Filippo II di Spagna, determinato a riportare il Cattolicesimo in Inghilterra. Nel frattempo, il cuore della regina guerriera palpita per Sir Walter Raleigh, un affascinante navigatore, ma il suo impegno con la nazione le impedisce di portare avanti una relazione sentimentale e lei, pur di tenere l’uomo accanto a sé, ne incoraggia l’amicizia con Bess, la sua dama di compagnia.

Il mistero dei templari – 21:25 Italia 1

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: National Treasure

National Treasure Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 131′

131′ Regista: Jon Turteltaub

Jon Turteltaub Cast: Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, Sean Bean

I segreti di Osage County – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: August: Osage County

August: Osage County Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 121′

121′ Regista: John Wells

John Wells Cast: Meryl Streep, Julia Roberts, Dermot Mulroney, Andrea Riseborough, Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor, Abigail Breslin, Juliette Lewis, Chris Cooper, Margo Martindale, Julianne Nicholson, Sam Shepard

Trama: Violet e Beverly Weston sono un’anziana coppia che vive nella contea di Osage, Oklahoma. Quando un giorno, Beverly scompare misteriosamente, la figlia Ivy indice una riunione familiare per riuscire a capire dove suo padre sia effettivamente andato. La vita di ognuna delle tre sorelle della famiglia ha preso una direzione diversa e l’episodio sarà l’occasione per riavvicinarsi al passato e al futuro della famiglia. Tratto dalla pièce teatrale di Tracy Letts ‘Agosto, foto di famiglia’, vincitrice del Premio Pulitzer.

Los Angeles di fuoco – 21:15 Cielo

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Eruption: LA

Eruption: LA Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Regista: Sean Cain

Sean Cain Cast: Matthew Atkinson, Lexi Johnson, Eric Etebari

One day – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: One Day

One Day Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 107′

107′ Regista: Lone Scherfig

Lone Scherfig Cast: Anne Hathaway, Romola Garai, Jodie Whittaker, Georgia King, Ken Stott, Rafe Spall, Joséphine de La Baume, Matthew Beard, Amanda Fairbank-Hynes, Heida Reed, Ukweli Roach, Toby Regbo, Emilia Jones, Diana Kent, James Laurenson, Sébastien Dupuis, Lorna Gayle, Matt Berry, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Tom Mison

Trama: Dopo una giornata trascorsa assieme, il 15 luglio 1988 giorno della loro laurea, Emma Morley e Dexter Mayhew iniziano un’amicizia destinata a durare tutta la vita. Lei è una lavoratrice ambiziosa e di saldi principi, che sogna di trasformare il mondo in un posto migliore; lui è un ragazzo ricco e affascinante che pensa di fare del mondo il suo parco di divertimenti personale.

Operazione Spy sitter – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Spy Next Door

The Spy Next Door Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 94′

94′ Regista: Brian Levant

Brian Levant Cast: Jackie Chan, Amber Valletta, Madeline Carroll, George Lopez, Billy Ray Cyrus, Will Shadley, Alina Foley, Magnús Scheving, Katherine Boecher

Trama: Bob Ho è un ex agente della Cia che è innamorato della sua vicina di casa, e madre di tre figli, Gillian. Quando quest’ultima le affida all’improvviso la sua prole, Bob si ritrova ad affrontare il compito più difficile della sua vita: fargli da babysitter. Quando poi uno dei ragazzi scarica inavvertitamente da internet una misteriosa formula segreta che potrebbe scatenare una guerra petroliera, l’uomo dovrà combattere contro un pericoloso terrorista russo, deciso a riprendere possesso del documento.

La battaglia dei sessi – 21:00 Sky Cult