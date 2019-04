Anticipazioni tv, i film di mercoledì 10 aprile: “Hook, Capitan Uncino”

Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 10 aprile.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 10 aprile:

Hurricane – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Hurricane Heist

The Hurricane Heist Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Rob Cohen

Rob Cohen Cast: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten

Trama: Alabama, 1992: i fratelli Breeze e Will Rutledge sono traumatizzati dalla morte del padre, ucciso mentre cercava di proteggerli dalla forza distruttiva dell’uragano Andrew. Oggi i due si parlano a malapena, con Breeze che si è arruolato nei Marines e ora svolge vari lavoretti per guadagnarsi da vivere, mentre Will fa il meteorologo. I due dovranno appianare le loro divergenze per aiutare un’amica in comune, l’agente del Tesoro Casey Corbyn, quando il posto di lavoro di lei viene preso di mira da una banda di rapinatori.

Jurassic world – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Jurassic World

Jurassic World Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Colin Trevorrow

Colin Trevorrow Cast: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Vincent D’Onofrio, Judy Greer, BD Wong

Trama: Quarto capitolo della saga sui dinosauri di Jurassic Park. Sono passati più di vent’anni dall’ultimo tragico incidente e, adesso, il parco a tema di Isla Nublar, è perfettamente funzionante e pieno di visitatori. Ma Simon, l’amministratore delegato della Masrani Corporation che gestisce il parco, ha sogni ancora più grandi e, in accordo con gli scienziati, ha messo a punto un progetto per la creazione di una nuova specie di dinosauro: l’Indominus Rex. I risultati saranno però inaspettati e terribili…

Educazione siberiana – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Educazione siberiana

Educazione siberiana Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 110′

110′ Regista: Gabriele Salvatores

Gabriele Salvatores Cast: Vilius Tumalavicius, Arnas Fedaravicius, Eleanor Tomlinson, John Malkovich, Peter Stormare

Trama: “L’educazione siberiana” è uno strano tipo di “educazione”. E’ un’educazione criminale, ma con precise e, a volte sorprendentemente condivisibili, regole d’onore. La storia si svolge in una regione del sud della Russia e abbraccia un arco di tempo che va dal 1985 al 1995. In quegli anni avviene uno dei più importanti cambiamenti della nostra storia contemporanea: la caduta del muro di Berlino e la conseguente sparizione dell’Unione Sovietica con tutto quello che questo evento ha poi comportato nei rapporti economici e sociali dell’intero pianeta. Ispirato all’omonimo romanzo di Nicolai Lilin (edito da Einaudi), in cui l’ autore racconta la sua infanzia e la sua adolescenza all’interno di una comunità di “Criminali Onesti” siberiani, così come loro stessi amano definirsi, il film racconta la storia di ragazzi che passano dall’infanzia all’adolescenza, e della comunità in cui sono cresciuti, rappresentando, attraverso un microcosmo molto particolare, una storia universale che, al di là delle implicazioni sociali, acquista un significato metaforico che riguarda tutti noi.

Alice in Wonderland – 21:25 Italia 1

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Alice in Wonderland

Alice in Wonderland Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Stati Uniti – USA

Stati Uniti – USA Durata: 110′

110′ Regista: Tim Burton

Tim Burton Cast: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Alan Rickman, Michael Sheen, Christopher Lee

Trama: Alice, ormai diciannovenne, non ricorda più nulla delle sue avventure nel Paese delle Meraviglie, tranne quando sogna. In seguito alla morte del suo tanto amato padre, la giovane donna partecipa ad una festa, salvo poi scoprire che si tratta, in realtà, di un espediente per la proposta di matrimonio dal giovane lord inglese Hamish Ascot. Interdetta innanzi alle centinaia di persone che aspettano la sua risposta, decide di scappare, inseguendo nel bosco il suo vecchio amico il Bianconiglio…

P.S. I love you – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: P.S. I Love You

P.S. I Love You Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 126′

126′ Regista: Richard LaGravenese

Richard LaGravenese Cast: Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, Gina Gershon, Kathy Bates, Harry Connick jr., Jeffrey Dean Morgan, James Marsters, Dean Winters, Mike Doyle

Trama: Holly è felicemente sposata con l’amore della sua vita, Gerry, un irlandese appassionato, divertente ed impetuoso. Quando un’improvvisa malattia le porta via suo marito, Holly cade nella disperazione più profonda. Ma Gerry, ha pianificato tutto, sapendo di essere l’unica persona che può aiutare Holly a superare il dolore. Prima di morire scrive e trova il modo di farle recapitare delle lettere nel tempo che la aiuteranno ad andare avanti e ritrovare pian piano il senso dell’esistenza.

La frode – 21:25 Rete 4

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Arbitrage

Arbitrage Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 107′

107′ Regista: Nicholas Jarecki

Nicholas Jarecki Cast: Richard Gere, Tim Roth, Monica Raymund, William Friedkin, Laetitia Casta, Josh Pais, Bruce Altman, Chris Eigeman, Nate Parker, Stuart Margolin, Jennifer Butler, Larry Pine, Susan Sarandon, Brit Marling

Trama: Robert Miller è un magnate dell’alta finanza alla soglia dei sessant’anni di età. Al di là dell’apparenza di marito e padre onesto, perfetto e fedele, la sua ricchezza e il suo impero economico si fondano in realtà su un mucchio di illeciti finanziari. Per far sì che tutto ciò non venga a galla, Robert è ora costretto a vendere l’attività il prima possibile. Inoltre, l’uomo ha anche una relazione extraconiugale con Julie, una gallerista bella e affascinante. Ma quando quest’ultima muore in un incidente stradale provocato dallo stesso Miller, l’attenzione del detective Michael Bryer si concentra su di lui…

1999, terremoto a New York – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Earthquake in New York

Earthquake in New York Uscita: 1998

1998 Nazionalità: Canada – Germania – USA

Canada – Germania – USA Durata: 94′

94′ Regista: Terry Ingram

Terry Ingram Cast: Greg Evigan, Melissa Sue Anderson, Cynthia Gibb

Incinta o… quasi – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Labor Pains

Labor Pains Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA

USA Durata: 89′

89′ Regista: Lara Shapiro

Lara Shapiro Cast: Lindsay Lohan, Luke Kirby, Chris Parnell, Aaron Yoo

Hook, Capitan Uncino – 21:00 Sky Family

Titolo originale: Hook

Hook Uscita: 1991

1991 Nazionalità: USA

USA Durata: 144′

144′ Regista: Steven Spielberg

Steven Spielberg Cast: Dustin Hoffman, Maggie Smith, Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hoskins

Trama: Anche Peter Pan è cresciuto e, con il tempo, ha dimenticato di quando scorrazzava per l’Isola che non c’è in compagnia di Trilli e dei Bimbi sperduti. Adesso, ha sposato la nipote di Wendy, ha due bambini e non ricorda assolutamente nulla del suo passato. Capitan Uncino, però, si ricorda benissimo di lui e, un giorno, rapisce i suoi due figli, Jack e Maggie. A questo punto, Peter dovrà fare chiarezza dentro di sé, tornare sull’Isola e salvare i suoi bambini. Ad aiutarlo, come nel passato, Trilli; ad aspettarlo, tutta l’Isola.