Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata martedì 8 aprile.

Ecco i film stasera in tv, martedì 9 aprile:

Moglie e marito – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Moglie e marito

Moglie e marito Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Simone Godano

Simone Godano Cast: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea

Trama: Li incontriamo durante la loro prima seduta di terapia di coppia: il marito Andrea, neurochirurgo e la moglie Sofia un volto televisivo emergente, non si sopportano più. Sono sposati da molti anni ormai e hanno due figli piccoli, ma restano polarizzati sulle rispettive posizioni, incapaci di comprendere le reciproche difficoltà. Ci penserà il destino e un esperimento scientifico mal riuscito, a far entrare Andrea nel corpo di Sofia e Sofia nel corpo di Andrea, con esiti ovviamente tragicomici.

Forever young – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Fausto Brizzi

Fausto Brizzi Cast: Sabrina Ferilli, Luisa Ranieri, Fabrizio Bentivoglio

Trama: Giorgio è alla soglia dei cinquant’anni e ha una fidanzata che potrebbe essere sua figlia e la tradisce con una donna della sua stessa età. Poi c’è Angela, divorziata, che inizia a frequentare il diciannovenne Luca, che scopre essere il figlio della sua amica Sonia. Franco, invece, è un avvocato settantenne pimpante e sportivo, che subisce quasi un trauma all’idea di diventare nonno. E infine Diego, deejay disperato per l’arrivo in radio di un ragazzo giovane e pieno di energia…

Duplicity – 21:15 Premium Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Duplicity

Duplicity Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA – Germania

USA – Germania Durata: 125′

125′ Regista: Tony Gilroy

Tony Gilroy Cast: Julia Roberts, Clive Owen, Paul Giamatti, Tom Wilkinson, Carrie Preston, Wayne Duvall, Thomas McCarthy, Christopher Denham, Kathleen Chalfant

Trama: Dubai. Claire, bella agente della Cia, seduce e deruba il collega britannico Ray. Cinque anni dopo, a New York, ritroviamo i due assunti in due multinazionali rivali, una delle quali vorrebbe entrare in possesso di un prodotto rivoluzionario in anticipo sul concorrente. Le due spie tessono allora una complessa trama per ingannare le due aziende e portare a casa un grosso bottino. E mentre mettono a segno il loro piano, tra Dubai e Miami, Cleveland e Roma, Claire e Ray finiscono anche per innamorarsi…

I cowboys – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: The Cowboys

The Cowboys Uscita: 1972

1972 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: Mark Rydell

Mark Rydell Cast: John Wayne, Roscoe Lee Browne, Lonny Champman, Sarah Cunningham, Matt Clark, Allyn Ann McLerie, Charles Tyner, Bruce Dern, Slim Pickens, Colleen Dewhurst

Trama: Will Andersen, un anziano cowboy, mette insieme una squadra composta da dodici uomini, piuttosto in esperti, per poter trasferire la sua mandria fino a Belle Fourche. L’avventura comincia tra alti e bassi, ma poi tutto sembra filare liscio. Il gruppo è inseguito dalla banda di Long Hair, che uccide Will. Rimasti senta capo i dodici ragazzi decidono di portare a termine la missione.

Confusi e felici – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Confusi e felici

Confusi e felici Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 105′

105′ Regista: Massimiliano Bruno

Massimiliano Bruno Cast: Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Kelly Palacios, Massimiliano Bruno, Federica Cifola | See full cast and crew

Trama: Anche gli psicanalisti possono cadere in depressione! Lo sa bene Marcello, psicanalista cialtrone e cinico, che un giorno decide di chiudersi in casa e mollare tutto. Questo gesto “estremo” non viene accolto bene da Silvia, segretaria di Marcello, che decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi. Un’idea bellissima se non fosse che, ad aiutare Silvia, ci saranno uno spacciatore affetto da attacchi di panico, Nazareno, un quarantenne mammome cronico, Pasquale, una ninfomane decisamente invadente, Vitaliana, una coppia in crisi sessuale, Enrico e Betta e Michelangelo, telecronista in crisi per il tradimento della moglie. Strampalati ma affettuosi e divertenti, i pazienti di Marcello cercheranno in ogni modo di tirargli su il morale riuscendo a farlo aprire alla vita per diventare una persona migliore.

Stregata dalla luna – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Moonstruck

Moonstruck Uscita: 1987

1987 Nazionalità: USA

USA Durata: 102′

102′ Regista: Norman Jewison

Norman Jewison Cast: Cher, Nicolas Cage, Danny Aiello, Olympia Dukakis, Julie Bovasso, Feodor Chaliapin Jr., Anita Gillette, John Mahoney, Nada Despotovich, Vincent Gardenia

Trama: Loretta, immigrata siciliana a New York, per volere dei genitori, decide di sposare Johnny Cammareri, uomo più maturo di lei e anch’egli italo-americano. Prima del matrimonio, Johnny si reca a Palermo dalla madre che sta per morire e chiede alla futura moglie di andare dal fratello Ronny, che non vede da cinque anni, e di invitarlo al matrimonio. Loretta fa quanto le viene chiesto e si presenta dal cognato. Ma tra i due scoppierà presto un amore appassionato. Cosa farà adesso la donna? Manterrà fede alla promessa fatta a Johnny o seguirà il cuore?

La mia super ex ragazza – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: My Super Ex-Girlfriend

My Super Ex-Girlfriend Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Ivan Reitman

Ivan Reitman Cast: Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris, Rainn Wilson

Peter Pan – 21:00 Sky Family

Genere: Fantasy

Fantasy Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 117′

117′ Regista: P. J. Hogan

P. J. Hogan Cast: Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Rachel Hurd-Wood, Lynn Redgrave

Paterson – 21:15 Sky Cult