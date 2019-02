Anticipazioni tv, i film di martedì 26 febbraio: “Money Monster”

Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata martedì 26 febbraio.

Ecco i film stasera in tv, martedì 26 febbraio:

Inferno di cristallo – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Belgio – Francia

Belgio – Francia Regista: Eric Summer

Eric Summer Cast: Claire Forlani, Jamie Bamber, Riley Jackson

Trama: Anne e Ben Bronson, poco più che bambini, restano intrappolati al ventesimo piano di un grattacielo mentre le fiamme si estendono a tutto l’edificio. Dal 60° piano, dove si trovavano per firmare i documenti del loro divorzio, i genitori dei due, Brianna e Tom, dovranno lottare contro il tempo per salvare il resto della famiglia dal fuoco. Brianna, ingegnere, escogiterà con ogni mezzo a disposizione una soluzione per trovare il modo di fermare l’incendio oramai fuori controllo.

L’uomo di neve – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Snowman

The Snowman Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Svezia – UK – USA

Svezia – UK – USA Durata: 119′

119′ Regista: Tomas Alfredson

Tomas Alfredson Cast: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg

Trama: L’uomo di neve (The Snowman) è un film del 2017 diretto da Tomas Alfredson, basato sull’omonimo romanzo di Jo Nesbø. Un ragazzo rimane solo dopo essere stato abbandonato da un padre violento e insensibile e una madre suicida. Harry Hole, un poliziotto della Omicidi con la dipendenza dell’alcol, celebre per i casi impossibili risolti con successo, riceve un misterioso messaggio scritto da un certo “uomo di neve”, che ha tutta l’aria di una minaccia incombente. Durante le indagini troverà sulla propria strada Kateine…

Rullo di tamburi – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: Drum Beat

Drum Beat Uscita: 1954

1954 Nazionalità: USA

USA Durata: 111′

111′ Regista: Delmer Daves

Delmer Daves Cast: Charles Bronson, Rodolfo Acosta, Robert Keith, Alan Ladd, Marisa Pavan, Audrey Dalton

Trama: Al giovane ma esperto Johnny MacKay viene affidata una difficile trattativa con una tribu’ indiana ribelle. Sulla diligenza che lo porta verso l’Ovest conosce Nancy, di cui si innamora. Un bianco rinnegato, che si e’ messo a capo di una banda di predoni pellerossa, rende difficile la trattatativa e Johnny rischia persino di morire. Quando finalmente si trova faccia a faccia con il capo dei ribelli.

Money Monster – 21:10 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Jodie Foster

Jodie Foster Cast: George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell

Trama: Lee Gates è il celebre conduttore di uno show televisivo molto popolare, “Money Monster”, nel quale, tra una ballerina glitterata e l’altra, si occupa di finanza, dando al pubblico dritte sui titoli e sui migliori investimenti da fare. Un giorno, però, Kyle Budwell, un uomo che ha perso tutti i suoi soldi per seguire i consigli dello show, irrompe nello studio televisivo e sequestra Lee, puntandogli una pistola alla testa e riempiendolo di esplosivo. Patty, regista e produttrice del programma, tenta il possibile per farlo ragionare, ma la vicenda porterà a galla qualcosa di inaspettato…

Viva l’Italia – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Viva l’Italia

Viva l’Italia Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 111′

111′ Regista: Massimiliano Bruno

Massimiliano Bruno Cast: Raoul Bova, Ambra Angiolini, Sarah Felberbaum, Michele Placido, Alessandro Gassman, Ninni Bruschetta, Rocco Papaleo, Edoardo Leo, Maurizio Mattioli, Isa Barzizza, Rolando Ravello, Imma Piro, Camilla Filippi, Barbara Folchitto, Nicola Pistoia, Valerio Aprea, Stefano Fresi, Sergio Fiorentini, Remo Remotti

Trama: E se un giorno un politico cominciasse a dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità? Il politico in questione si chiama Michele Spagnolo, leader del partito Viva l’Italia, che ha approfittato del suo ruolo anteponendo sempre i suoi interessi personali a quelli del paese. Tra le altre cose, ha sistemato i suoi tre figli Valerio, Riccardo e Susanna attraverso varie raccomandazioni. Ma quando un giorno, l’uomo perde i freni inibitori per un ictus, inizia a rivelare segreti e misfatti di ogni tipo.

Unstoppable – 21:25 Rete 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Unstoppable

Unstoppable Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Tony Scott

Tony Scott Cast: Denzel Washington, Kevin Dunn, Kevin Corrigan, Kevin Chapman, Lew Temple, David Warshofsky, T.J. Miller, Andy Umberger, Jessy Schram, Elizabeth Mathis, Meagan Tandy, Jeff Hochendoner, Kevin McClatchy, Richard Pelzman, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee

Trama: Quella che sembrava una giornata come tutte le altre si trasforma in un incubo per il macchinista Frank Barnes, ventotto anni di esperienza alle spalle, e il capotreno Will Colson, novellino al primo giorno di lavoro. I due, generazioni completamente diverse e modi opposti di vedere la vita, sono costretti a condividere il viaggio e non ne sono entusiasti. Ben presto, però, dovranno mettere da parte le scaramucce personali per concentrarsi su un problema più grosso: dritto davanti a loro, sullo stesso binario, sta per arrivare un treno carico di sostanze pericolose e rifiuti chimici, completamente fuori controllo e senza conducente.

Mangia, prega, ama – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Eat Pray Love

Eat Pray Love Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 133′

133′ Regista: Ryan Murphy

Ryan Murphy Cast: Julia Roberts, Billy Crudup, Viola Davis, Luca Argentero, Arlene Tur, Tuva Novotny, Stephanie Danielson, James Schram, Javier Bardem, Richard Jenkins, James Franco

Trama: Elizabeth Gilbert è una scrittrice di successo, ma cade in depressione. Dopo aver divorziato dal marito Stephen e dopo una tormentata storia d’amore con David, la donna decide di prendersi un anno sabbatico. Inizia così un lungo viaggio che la conduce in Italia, visitando Roma e Napoli e abbandonandosi ai piaceri del palato, poi in India, dove conosce Richard e trascorre il suo tempo meditando ed infine in Indonesia, dove, aiutata da uno sciamano a guarire la tristezza che ha nel cuore, impara ad amare nuovamente.

Non è un paese per vecchi – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: No Country for Old Men

No Country for Old Men Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 122′

122′ Regista: Ethan Coen, Joel Coen

Ethan Coen, Joel Coen Cast: Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Javier Bardem, Woody Harrelson

Trama: Nel deserto texano, un regolamento di conti fra trafficanti di droga lascia sul terreno una borsa con due milioni di dollari. Un cacciatore s’impadronisce della somma, finendo nel mirino di un feroce assassino.

Penelope – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Penelope

Penelope Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 104′

104′ Regista: Mark Palansky

Mark Palansky Cast: Christina Ricci, Peter Dinklage, James McAvoy, Catherine O’Hara, Reese Witherspoon

Trama: Una favola moderna con tanto di protagonista sfortunata e toccata da una maledizione. La ragazza nasce infatti con un faccino che assomiglia a un maialino: potrà riavere il suo volto dopo aver rotto una maledizione lanciata sulla sua famiglia e dopo aver trovato l’amore della sua vita.