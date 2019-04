Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata martedì 2 marzo.

Ecco i film stasera in tv, martedì 2 marzo:

Mamma o papà? – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Riccardo Milani

Riccardo Milani Cast: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Luca Angeletti, Stefano Biasotto

Trama: Valeria e Nicola sono il sogno di ogni avvocato divorzista: giunti al capolinea del loro matrimonio, si trovano d’accordo su tutto e la pratica scivola liscia come l’olio nel rispetto più assoluto. Ma qualcosa sta per minare la serenità del divorzio: Nicola, ginecologo, riceve la proposta di trasferirsi in Mali per sette mesi a esercitare la professione; contemporaneamente, Valeria, ingegnere edile, ottiene la possibilità di trasferirsi in Svezia per lo stesso arco di tempo…

Tiramisù – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Tiramisù

Tiramisù Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 94′

94′ Regista: Fabio De Luigi

Fabio De Luigi Cast: Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia, Giovanni Esposito, Orso Maria Guerrini, Fabio De Luigi, Angelo Duro

Trama: Antonio fa il rappresentante di prodotti farmaceutici, è frustrato e teme che la bella moglie Aurora, docente con la passione per la cucina, possa lasciarlo. Nella loro vita bazzicano spesso il cognato di Antonio, Franco, trentenne divorziato con una figlia di sette anni e che cambia ragazza ogni settimana, e Marco, perennemente depresso, perché la sua enoteca è sempre vuota a causa del suo atteggiamento sciatto e disfattista. Un giorno, un tiramisù speciale preparato da Aurora, darà una svolta alla vita di Antonio.

Jason Bourne – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Cina – Gran Bretagna – USA

Cina – Gran Bretagna – USA Durata: 123′

123′ Regista: Paul Greengrass

Paul Greengrass Cast: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander

Trama: L’ex sicario della Cia Jason Bourne ha ormai scoperto la sua identità e, dopo dieci anni di latitanza, vive in Grecia, dove si guadagna da vivere partecipando ad alcuni incontri di pugilato, giusto per tenersi in forma. Il suo collega hacker, Nicky Parsons, però, scopre alcuni dettagli mancanti del suo passato e gli dà appuntamento per rivelarglieli. Ma l’incontro tra i due non passa inosservato agli occhi della Cia, che si attiva per eliminarli entrambi. Questo porterà Jason a scendere nuovamente in campo.

Sentieri selvaggi – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: The Searchers

The Searchers Uscita: 1956

1956 Nazionalità: USA

USA Durata: 119′

119′ Regista: John Ford

John Ford Cast: John Wayne, Ward Bond, John Qualen, Olive Carey, Billy Cartledge, Ken Curtis, Walter Coy, Henry Brandon, Beulah Archuletta, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Natalie Wood

Trama: Finita la guerra di Secessione, Ethan torna a casa. Ritrova il fratello, la cognata, le loro due figlie Debbie e Lucy e il figlio adottivo Martin, di origine indiana. Un giorno arriva alla fattoria il reverendo Clayton con un gruppo di coloni e convince Ethan e Martin a unirsi a loro per dare la caccia agli indiani che razziano il bestiame.

Benvenuto presidente! – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Benvenuto Presidente!

Benvenuto Presidente! Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 100′

100′ Regista: Riccardo Milani

Riccardo Milani Cast: Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Beppe Fiorello, Cesare Bocci, Omero Antonutti, Giuseppe Fiorello, Remo Girone, Massimo Popolizio, Michele Alhaique, Franco Ravera

Trama: Giuseppe Garibaldi, detto Peppino, vive in un paesino di montagna del nord, è appassionato di pesca e lavora da precario in una biblioteca, dove intrattiene i bambini, passando le giornate in allegria. Un giorno, a causa di un malinteso e del mancato accordo tra i tre leader politici della Destra, del Centro e della Sinistra, Garibaldi viene eletto a sorpresa presidente della Repubblica Italiana, in quanto i politici, non avendo un candidato per cui votare, scrivono sulle schede il nome dell’eroe del Risorgimento…

L’erba di Grace – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Saving Grace

Saving Grace Uscita: 2000

2000 Nazionalità: Regno Unito

Regno Unito Durata: 93′

93′ Regista: Nigel Cole

Nigel Cole Cast: Brenda Blethyn, Craig Ferguson, Martin Clunes, Tcheky Karyo

Trama: Grace è una donna di mezza età che vive in una cittadina della Cornovaglia. Ha sempre fatto la casalinga, ma la sua vita viene completamente stravolta quando il marito muore improvvisamente lasciandola con parecchie gatte da pelare: un debito di svariate migliaia di sterline, un’amante da gestire e il rischio di perdere la casa. Ma a risolvere le cose ci pensa il suo amico giardiniere, che un giorno le fa una proposta molto particolare: convertire il suo pollice verde nella coltivazione di una varietà di pianta decisamente più remunerativa rispetto ai fiori, la marijuana.

Cambio di gioco – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Game Plan

The Game Plan Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 110′

110′ Regista: Andy Fickman

Andy Fickman Cast: Dwayne Johnson, The Rock, Madison Pettis, Kyra Sedgwick, Roselyn Sanchez

Trama: Joe Kingman è un celebre quarterback, è affascinante, ricco e famoso. Joe è abituato al gioco duro ed è dotato di una forza e agilità incredibili che gli permettono di sopportare i violenti colpi del gioco del football. Tuttavia, gli eventi che stanno per colpirlo si riveleranno più duri di un placcaggio. Joe, infatti, impegnato con la squadra nell’imminente vittoria del campionato, fuori dal campo di football dovrà affrontare una bambina di otto anni che sostiene di essere sua figlia, frutto di una relazione occasionale. Da questo momento la sua intera vita saà messa in discussione.

Sturdust – 21:00 Sky Family

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Stardust

Stardust Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 128′

128′ Regista: Matthew Vaughn

Matthew Vaughn Cast: Charlie Cox, Sienna Miller, Jason Flemyng, Rupert Everett, Peter O’Toole, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Claire Danes

Trama: Tristan vuole conquistare il cuore dell’algida e bella Victoria portandole in dono una stella caduta. Il suo viaggio lo conduce in una terra misteriosa e proibita, al di là dei confini del suo villaggio. Nel corso di questa odissea, Tristan trova la stella, che nel frattempo si è tramutata in una incantevole ragazza di nome Yvaine. Tuttavia Tristan non è il solo a cercare la stella, dovrà anche lottare contro i quattro figli di un re, una strega malvagia di nome Lamia, il Capitan Shakespeare e un disonesto mercante.

La spia – 21:15 Sky Cult

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: A Most Wanted Man

A Most Wanted Man Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 122′

122′ Regista: Anton Corbijn

Anton Corbijn Cast: Philip Seymour Hoffman, Willem Dafoe, Martin Wuttke, Rachel McAdams, Daniel Bruehl, Nina Hoss, Robin Wright

Trama: Il boxer Melik Oktay e sua madre, entrambi residenti turchi-musulmani ad Amburgo, incontrano una persona per strada che si fa chiamare Issa. I due, senza saperlo, innescano una catena di eventi che coinvolgono le agenzie di intelligence di tre paesi. Issa, che afferma di essere uno studente musulmano di medicina, è, in realtà un terrorista ricercato e il figlio del colonnello dell’Armata Rossa Grigori Karpov, la cui notevole eredità è tenuta nascosta in una banca di Amburgo.