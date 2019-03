Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata martedì 19 marzo.

Ecco i film stasera in tv, martedì 19 marzo:

Benvenuti al Nord – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Benvenuti al Nord

Benvenuti al Nord Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 110′

110′ Regista: Luca Miniero

Luca Miniero Cast: Claudio Bisio, Paolo Rossi, Valentina Lodovini, Giacomo Rizzo, Nando Paone, Nunzia Schiano, Fulvio Falzarano, Salvatore Misticone, Francesco Migliaccio, Francesco Brandi, Ippolita Baldini, Alessandro Vighi, Gianmarco Pozzoli, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro

Trama: Alberto e Mattia sono in crisi con le rispettive mogli, Silvia e Maria. Silvia, una volta arrivata a Milano dalla provincia, capisce che detesta il caos della metropoli e decide di prendere una seconda casa in montagna per i weekend, dove Alberto non riesce però mai ad andare. Mattia, dal canto suo, si mostra ancora succube della madre: per questo Maria, con la quale ha avuto anche un figlio, lo lascia. L’uomo, suo malgrado, finisce così al Nord, affidato dagli amici alle cure di Alberto.

Wonder – 21:15 Sky Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Hong Kong – USA

Hong Kong – USA Durata: 113′

113′ Regista: Stephen Chbosky

Stephen Chbosky Cast: Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic

Trama: Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l’unico giorno dell’anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi…

I babysitter – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 81′

81′ Regista: Giovanni Bognetti

Giovanni Bognetti Cast: Diego Abatantuono, Antonio Catania, Francesca Cavallin

Trama: Il sogno di Andrea è diventare un procuratore sportivo. Ma è un po’ timido e goffo e, nel frattempo, lavora presso lo studio di Gianni Porini, celebre agente di talenti sportivi. Una sera, Porini, rimasto sprovvisto di babysitter per il figlio Remo, di dieci anni, chiede proprio ad Andrea di dargli una mano, affidandogli le chiavi di casa. Andrea accetta, ma non sa che proprio quella sera, giorno del suo compleanno, gli amici hanno organizzato un mega festino a sorpresa dai risvolti inimmaginabili…

Gli uomini della terra selvaggia – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: The Badlanders

The Badlanders Uscita: 1958

1958 Nazionalità: USA

USA Durata: 84′

84′ Regista: Delmer Daves

Delmer Daves Cast: Alan Ladd, Ernest Borgnine, Katy Jurado, Claire Kelly

Ammore e malavita – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 133′

133′ Regista: Antonio Manetti, Marco Manetti

Antonio Manetti, Marco Manetti Cast: Claudia Gerini, Carlo Buccirosso, Serena Rossi

Trama: Don Vincenzo Strozzalone, ‘re del pesce’ e boss camorrista, scampa a un attentato e decide di cambiare vita. Stressato e braccato da criminali e polizia, si finge morto per ricominciare altrove con donna Maria, la consorte cinéphile che trova la risoluzione a tutto nelle trame dei film. Ma il suo segreto, condiviso dalla moglie e dai fedeli Ciro e Rosario, ha il fiato corto. Fatima, una giovane infermiera, ha visto quello che non doveva vedere. L’ordine adesso è di eliminarla. Ciro è il primo a trovarla ma…

Gomorra – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 137′

137′ Regista: Matteo Garrone

Matteo Garrone Cast: Gianfelice Imparato, Salvatore Abruzzese, Toni Servillo

Trama: Tra Scampia, Aversa e Casal di Principe, cinque storie di quotidiano orrore: un ragazzino entra a far parte della manovalanza criminale; un “ragioniere” della camorra tocca con mano la violenza vera; un sarto provetto “sgarra” collaborando con i cinesi; i traffici di un manager dello smaltimento dei rifiuti tossici; due “irregolari” sognano di emulare Tony Montana di Scarface, ma finiscono brutalmente sotterrati. Gomorra è un film del 2008 diretto da Matteo Garrone, ispirato all’omonimo best seller di Roberto Saviano.

Penelope – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Penelope

Penelope Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 104′

104′ Regista: Mark Palansky

Mark Palansky Cast: Christina Ricci, Peter Dinklage, James McAvoy, Catherine O’Hara, Reese Witherspoon

Trama: Una favola moderna con tanto di protagonista sfortunata e toccata da una maledizione. La ragazza nasce infatti con un faccino che assomiglia a un maialino: potrà riavere il suo volto dopo aver rotto una maledizione lanciata sulla sua famiglia e dopo aver trovato l’amore della sua vita.

Pain e Gain – 21:10 Paramount Channel

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Pain & Gain

Pain & Gain Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 129′

129′ Regista: Michael Bay

Michael Bay Cast: Mark Wahlberg, Ed Harris, Bar Paly, Rob Corddry, Tony Shalhoub, Ken Jeong, Rebel Wilson, Michael Rispoli, Emily Rutherfurd, Larry Hankin, Tony Plana, Peter Stormare, Dwayne Johnson, Anthony Mackie

Trama: Il film è ispirato ad alcune vicende realmente accadute nella Miami degli anni Novanta e raccontate da un giornalista investigativo del Miami New Times. Daniel Lugo è un body builder che è stato in prigione per frode sanitaria. Una volta fuori, trova lavoro come personal trainer in una delle palestre più note della città, la Sun Gym. Qui, si interessa in particolare a un cliente tanto ricco quanto arrogante, Victor Kershaw, con l’intento di sequestrarlo, ricattarlo e scucirgli un bel po’ di soldi. Per farsi aiutare nell’intento, chiede aiuto ad Adrian Doorbal, allenatore dipendente dagli steroidi conosciuto in palestra, e a Paul Doyle, ex detenuto con problemi di alcol.

Bigfoot Junior – 21:00 Sky Family