Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata martedì 19 febbraio.

Ecco i film stasera in tv, martedì 19 febbraio:

Quo vado? – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Quo Vado?

Quo Vado? Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 86′

86′ Regista: Gennaro Nunziante

Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco

Trama: Checco, impiegato in Puglia nell’ufficio provinciale Caccia e Pesca, eterno Peter Pan, vive ancora a casa con mamma e papà. Ma la crisi incombe e il governo comincia i tagli ai posti fissi. Checco viene posto davanti a un bivio dalla spietata dirigente dott.ssa Sironi: mollare subito il posto fisso o essere messo in mobilità. Pur di non lasciare il posto fisso, Checco affronta un cambio radicale di vita che lo porterà fino in Norvegia, in una cultura totalmente diversa da quella italiana e dove incontrerà l’amore vero.

Il mondo sulle spalle – 21:20 Rai 1

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Nicola Campiotti

Nicola Campiotti Cast: Beppe Fiorello, Sara Zanier, Andrea Pennacchi, Stefano Rossi Giordani

Trama: Il film racconta la storia dell’imprenditore lombardo Enzo Muscia, interpretato da Beppe Fiorello. Appassionato di elettronica sin da bambino, inizia a lavorare come operaio alla Electrolux per poi entrare in uno stabilimento FIMI-Philips e, circa dieci anni dopo, passare alla francese Anovo SpA. Nel 2011 la società madre decide di chiudere la filiale italiana, licenziando tutti i dipendenti. Enzo balzò agli onori della cronaca quando ipotecò la sua abitazione per rilevare l`azienda e riassumere i suoi colleghi.

Il ritorno dell’eroe – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Le retour du héros

Le retour du héros Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Belgio – Francia

Belgio – Francia Durata: 90′

90′ Regista: Laurent Tirard

Laurent Tirard Cast: Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant

Trama: Francia, 1809. Il capitano Neuville, un grande seduttore, chiede la mano della giovane Pauline, sotto lo sguardo sospettoso di Elisabeth, sorella maggiore di lei. Pauline ben presto però resta sola perché Neuville viene chiamato al fronte. Elisabeth, preoccupata per la sorella caduta in depressione, mette in atto una corrispondenza epistolare con Pauline fingendosi Neuville e trasformandolo in un vero e proprio eroe di guerra. Il capitano però farà ritorno e in lui Pauline riconoscerà l’uomo glorioso che immagina sia?

Bus 657 – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Heist

Heist Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 93′

93′ Regista: Scott Mann

Scott Mann Cast: Gina Carano, Dave Bautista, Jeffrey Dean Morgan, Robert De Niro

Trama: Francis è un padre disperato perché non ha i mezzi economici per pagare le cure del trattamento medico di cui necessita assolutamente la figlia Sydney. Alla fine l’uomo vede come estrema possibilità quella di unirsi con un avido collega per rapinare un casinò. Ma quando la situazione sfugge loro di mano, i due si ritrovano costretti a prendere in ostaggio il bus 657. Man mano che la situazione si aggrava, emerge come il dirottamento del bus non sia in realtà del tutto frutto del caso…

Mezzo dollaro d’argento – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: Son of a Gunfighter

Son of a Gunfighter Uscita: 1965

1965 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: Paul Landres

Paul Landres Cast: Russ Tamblyn, Kieron Moore, James Philbrook

Trama: Un giovanotto rimasto solo parte alla ricerca del padre, fuggito di casa in circostanze poco chiare. Lo ritiene infatti responsabile della morte della madre. Dopo una lunga e affannosa ricerca lo trova in Messico, dove si è rifugiato e dove si è messo a capo di una banda di pistoleros. Tra i due si profila un duello, ma poi si chiariscono le cose ed emergono anche le vere responsabilità. Il padre comunque muore e il giovane trova una nuova famiglia.

L’ultima legione – 21:20 Rai 4

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Last Legion

The Last Legion Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Francia – Italia – Regno Unito – Tunisia

Francia – Italia – Regno Unito – Tunisia Durata: 102′

102′ Regista: Doug Lefler

Doug Lefler Cast: Colin Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai, Peter Mullan

Trama: In una Roma ormai al collasso, il giovane Romolo Augusto, ultimo erede dei Cesari e il suo precettore Ambrosino vengono esiliati a Capri, dopo che il crudele generale Odoacre ha invaso e messo a ferro e fuoco la città. Quattro fedeli soldati romani, scampati al massacro, guidati dal prode Aurelio e la guerriera Mira raggiungono e salvano Cesare Augusto. La meta è la Britannia dove si trova l’ultima legione, estremo baluardo della difesa dell’Impero…ma giunti al Vallo di Adriano, il gruppo non troverà ciò che sperava.

Al posto tuo – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Max Croci

Max Croci Cast: Ambra Angiolini, Luca Argentero, Livio Beshir

Trama: Luca Molteni e Rocco Fontana sono direttori creativi di aziende che producono sanitari: il primo architetto e single per scelta, è un affascinante donnaiolo che vive in una moderna casa di città mentre il secondo vive in campagna, è sposato con Claudia e ha tre figli. Quando le aziende per cui lavorano decidono di fondersi, la sadica direttrice tedesca propone loro di sfidarsi in una sorta di gara per vincere il titolo di ‘Responsabile’ della nuova società: per una settimana dovranno scambiarsi le proprie vite.

Ladre per caso – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Mes trésors

Mes trésors Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 91′

91′ Regista: Pascal Bourdiaux

Pascal Bourdiaux Cast: Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux

Trama: Carole e Caroline sono due ragazze molto diverse, timida e secchiona la prima, borseggiatrice la seconda, che neanche si conoscono. Ma hanno qualcosa in comune: un padre, lo stesso, sparito prima della loro nascita. Le due ragazze, infatti, sono figlie di un criminale che si è finto morto, Patrick. Adesso che è tornato, l’uomo cerca di ricucire un rapporto con loro e pensa bene di coinvolgerle nel furto di un violino del valore di 15 milioni di euro.

Il martoneta – 21:10 Paramount Channel