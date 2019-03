Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata martedì 12 marzo.

Ecco i film stasera in tv, martedì 12 marzo:

Che bella giornata – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Che bella giornata

Uscita: 2011

Nazionalità: Italia

Durata: 97′

97′ Regista: Gennaro Nunziante

Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Isabelle Adriani, Michele Alhaique, Ivano Marescotti, Annarita del Piano, Giustina Buonomo, Caparezza, Mehdi Mahdloo, Luigi Luciano, Anna Bellato, Cinzia Mascoli, Bruno Cesare Armando, Anis Gharbi

Trama: A causa del pericolo di attentati, Checco si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo di Milano. Tra la sua goffagine innata e una serie di malintesi, Checco incontra Farah, una ragazza araba che si finge studentessa d’architettura, a Milano per portare a termine la sua personalissima vendetta. Lei intuisce subito che Checco potrebbe essere un perfetto e inconsapevole alleato per i suoi piani. Ma la ragazza non ha fatto i conti con la genuinità di Checco che cambierà le sorti della sua vita…

Puoi baciare lo sposo – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Uscita: 2018

Nazionalità: Italia

Durata: 90′

90′ Regista: Alessandro Genovesi

Alessandro Genovesi Cast: Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito

Trama: Antonio, Benedetta, Paolo e successivamente Donato vivono insieme a Berlino. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri in Italia. Antonio esita perché non ha mai rivelato la sua omosessualità ai suoi genitori, ma infine cede e parte insieme a tutto il gruppo per Civita di Bagnoregio, il paesino dove è cresciuto e di cui suo padre Roberto è sindaco. Non sarà facile convincere il padre”omofobo” a celebrare il matrimonio…per fortuna c’è mamma Anna!

Il cacciatore di giganti – 21:15 Premium Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Jack the Giant Slayer

Uscita: 2013

Nazionalità: USA

Durata: 114′

114′ Regista: Bryan Singer

Bryan Singer Cast: Nicholas Hoult, Warwick Davis, Bill Nighy, Ian McShane, Ewen Bremner, Eddie Marsan, Eleanor Tomlinson, John Kassir, Ralph Brown, Ben Daniels, Daniel Lapaine, Lee Boardman, Angus Barnett, Stanley Tucci, Ewan McGregor

Trama: Il giovane contadino Jack inavvertitamente apre un varco tra la Terra e il mondo di una terribile razza di giganti, riaccendendo una vecchia e leggendaria guerra che va avanti da secoli e secoli. I giganti vorrebbero rimpossessarsi del pianeta che una volta era di loro proprietà. Per fermarli Jack affonterà la battaglia della sua vita: combattendo per il pianeta, per la sua gente e per l’amore della coraggiosa principessa Isabelle, sarà destinato a diventare lui stesso un eroe per il coraggio dimostrato.

Lo sperone nudo – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: The Naked Spur

Uscita: 1953

Nazionalità: USA

Durata: 91′

91′ Regista: Anthony Mann

Anthony Mann Cast: James Stewart, Janet Leigh, Robert Ryan, Ralph Meeker

Trama: Tradito e rovinato da una donna mentre era in guerra, Robert è alla ricerca di un modo rapido per far soldi e rifarsi una vita. Con compagni di fortuna, insegue un assassino, Ben, per guadagnarsi la taglia di cinquemila dollari che gli pende sul capo. Ma Ben vende cara la pelle e coinvolge nella fuga un anziano cercatore d’oro e Stella, la sua ragazza.

La tenerezza – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Uscita: 2017

Nazionalità: Italia

Durata: 110′

110′ Regista: Gianni Amelio

Gianni Amelio Cast: Elio Germano, Micaela Ramazzotti, Giovanna Mezzogiorno

Mister Chocolat – 21:15 Cielo

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Chocolat

Uscita: 2016

Nazionalità: Francia

Durata: 119′

119′ Regista: Roschdy Zem

Roschdy Zem Cast: Omar Sy, James Thierrée, Clotilde Hesme

Trama: Chocolat nacque a Cuba intorno al 1860. Dal circo al teatro, dall’anonimato alla fama, il film racconta il suo incredibile destino di primo artista nero in Francia a calcare la scena di un teatro e, con il clown Footit, a creare un duo comico di successo tra un artista bianco e uno di colore divenuto poi popolare nella Parigi della Belle Epoque.

Una settimana da Dio – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Bruce Almighty

Uscita: 2002

Nazionalità: USA

Durata: 101′

101′ Regista: Tom Shadyac

Tom Shadyac Cast: Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Philip Baker Hall

Trama: Bruce è un reporter tv che gode del favore del pubblico, ha una fidanzata deliziosa di nome Grace e sembra che tutto gli vada per il meglio, ma è scontento di quasi ogni aspetto della sua vita e non fa altro che lamentarsi. Un giorno Evan Baxter, un suo collega di grande successo viene scelto per il posto di anchorman che Bruce aveva sempre sperato di ottenere e perciò, durante un servizio, fa una scenata che gli costa il lavoro. Come se non bastasse, mentre si dirige alla sua auto, viene picchiato da un gruppo di teppisti per aver difeso un senzatetto. Una volta tornato a casa Bruce litiga con Grace, affermando che Dio gli sta rendendo la vita impossibile quando potrebbe “risolvergliela in cinque minuti”…

Show Dogs – 21:00 Sky Family

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Show Dogs

Uscita: 2018

Nazionalità: UK – USA

Durata: 92′

92′ Regista: Raja Gosnell

Raja Gosnell Cast: Will Arnett, Ludacris, Natasha Lyonne

Quello che non so di lei – 21:15 Sky Cult