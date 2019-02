Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata martedì 12 febbraio.

Ecco i film stasera in tv, martedì 12 febbraio:

Bridget Jones’s Baby – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Gran Bretagna

Gran Bretagna Durata: 118′

118′ Regista: Sharon Maguire

Sharon Maguire Cast: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Gemma Jones, Jim Broadbent

Trama: Sì, Bridget Jones è cresciuta, e no, non ha messo la testa a posto. Ha rotto con Mark Darcy, si è concentrata sul lavoro, è dimagrita e, alla soglia dei 43 anni, pensa sia giusto concedersi una serata di svago, puro divertimento e sesso occasionale. È così che conosce Jack, con cui passa una romantica notte d’amore. Ma la settimana dopo, Bridget si imbatte casualmente in Mark e tra i due è ancora passione. I problemi arrivano quando la donna scopre di essere incinta, ma non ha la più pallida idea di chi sia il padre.

Io sono Mia – 21:25 Rai 1

Genere: Biografico

Biografico Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 104′

104′ Regista: Riccardo Donna

Riccardo Donna Cast: Serena Rossi, Maurizio Lastrico, Lucia Mascino, Dajana Roncione

Trama: Mia Martini, interpretata da Serena Rossi si apre a Sanremo, nel 1989, quando un`esile figura femminile percorre i corridoi che portano al palco del teatro Ariston. “Sai la gente è strana prima si odia poi si ama” è la prima strofa della sua nuova canzone, della sua nuova vita. Mimì, in una serrata intervista con Sandra, ripercorre la sua vita: gli inizi difficili da bohémienne; il rapporto complesso col padre, una storia d`amore contrastata, il marchio infamante che le si attacca addosso…

Il palazzo del viceré – 21:15 Sky Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Viceroy’s House

Viceroy’s House Uscita: 2017

2017 Nazionalità: India – Svezia – UK

India – Svezia – UK Durata: 106′

106′ Regista: Gurinder Chadha

Gurinder Chadha Cast: Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal

Trama: Nel 1947 l’India ottiene l’indipendenza: a Lord Mountenbatten è affidato da parte di Sua Maestà l’incarico di viceré, ovvero il delicato compito di gestire la transizione della futura ex colonia britannica, verso la propria autonomia. Nonostante gli insegnamenti di Ghandi, il Paese però vive nel conflitto insolubile fra induisti, musulmani e sikh. L’opzione deliberata fra le parti sfocia nella cosiddetta “Partition” fra India e Pakistan: una separazione dolorosa e fatale per milioni di famiglie indiane.

50 sfumature di grigio – 21:15 Premium Cinema

Genere: Erotico

Erotico Titolo originale: Fifty Shades of Grey

Fifty Shades of Grey Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 125′

125′ Regista: Sam Taylor-Johnson

Sam Taylor-Johnson Cast: Dakota Johnson, Eloise Mumford, Victor Rasuk, Luke Grimes, Marcia Gay Harden, Rita Ora, Jamie Dornan, Jennifer Ehle

Trama: Primo capitolo della saga delle “Cinquanta sfumature”. Anastasia Steele è una studentessa di letteratura inglese. La sua vita viene completamente sconvolta quando la coinquilina le chiede di intervistare al posto suo il ricco e misterioso Christian Grey, imprenditore di Seattle. Tra i due l’attrazione è immediata: Christian manifesta subito la sua attenzione per Anastasia, ma non sembra intenzionato a iniziare una relazione con lei, stringendo con Ana un accordo alquanto fuori dall’ordinario…

Shenandoah la valle dell’onore – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Uscita: 1965

1965 Regista: Andrew V. McLaglen

Andrew V. McLaglen Cast: James Stewart, Doug McClure, Patrick (Pat) Wayne, George Kennedy

The last king – 21:15 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Birkebeinerne

Birkebeinerne Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Norvegia

Norvegia Durata: 99′

99′ Regista: Nils Gaup

Nils Gaup Cast: Michael Aasen, Elg Elgesem, Benjamin Helstad, Anders Dahlberg, Jonathan Oskar Dahlgren

Trama: Nell’anno 1024 la Norvegia è lacerata in una guerra civile. Con l’aiuto delle Birch Legs, il re norvegese lotta per la sopravvivenza contro la chiesa di Bishopsmen, che userà tutti i mezzi disponibili per ottenere la vittoria. Mentre il re è sul letto di morte, il suo unico erede è tenuto al sicuro nel segreto più profondo. Un ragazzo che la metà del Regno vuole morto, ma per il quale due uomini sacrificheranno tutto per proteggere. I due guerrieri Birch Legs Skjervald e Torstein intraprendono un pericoloso viaggio attraverso l’aspro paesaggio invernale norvegese al fine di salvare il futuro re, bambino di due anni, da un terribile destino.

La gente che sta bene – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: La gente che sta bene

La gente che sta bene Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 105′

105′ Regista: Francesco Patierno

Francesco Patierno Cast: Claudio Bisio, Jennipher Rodriguez, Laura Baldi, Matteo Scalzo, Carlotta Giannone, Margherita Buy, Diego Abatantuono

Trama: Umberto è un avvocato nella Milano che si finge impermeabile alla crisi. È un tipo senza scrupoli, pronto a licenziare i “collaboratori” meno produttivi e a fare lo sgambetto ai partner del suo studio legale di grido. Ma il capo non lo stima, la moglie Carla è stanca delle sue disattenzioni, la figlia preadolescente Martina si ribella e il figlio Giacomino simula malori letali. Umberto però resta convinto di far parte della “gente che sta bene”, quanto a denaro e a sanità mentale. L’improvviso licenziamento darà inizio ad una serie di mosse da parte di Umberto per recuperare terreno e non cadere vittima della crisi, come tutti.

S.W.A.T. – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: S.W.A.T.

S.W.A.T. Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 117′

117′ Regista: Clark Johnson

Clark Johnson Cast: Colin Farrell, Ashley Scott, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Olivier Martinez, LL Cool J, Michelle Rodriguez, Josh Charles, Brian Van Holt, Reg E. Cathey, Larry Poindexter, Ben Siegler, Joe Bucaro, Danis Arndt, Lindsey Ginter, E. Roger Mitchell, Matt Gerald, James DuMont, Page Kennedy, Steven Hack

Trama: Al dipartimento di polizia di Los Angeles il sergente Harrelson mette in piedi la nuova squadra Swat ‘Special Weapons And Tactics’, che ha il compito di occuparsi di compiti ad alto rischio. Il primo caso è scortare un signore della droga, Alex Montel, fuori da Los Angeles, e consegnarlo ai federali. Tutto fila liscio, fino a quando il boss fa sapere che offirà cento milioni di dollari a chiunque riuscirà a liberarlo. I criminali della peggior specie non si faranno attendere…

Sotto il sole della Toscana – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Under the Tuscan Sun

Under the Tuscan Sun Uscita: 2003

2003 Nazionalità: Italia – USA

Italia – USA Durata: 113′

113′ Regista: Audrey Wells

Audrey Wells Cast: Diane Lane, Sandra Oh, Lindsay Duncan, Raoul Bova

Trama: Frances Mayes è una scrittrice di successo che vive a San Francisco. Da quando il marito l’ha lasciata, la sua vita è piombata nella depressione e nell’apatia più totali. Per aiutarla a uscire da questo stato, Patti, la sua migliore amica, le regala un viaggio di dieci giorni in Toscana. Giunta in Italia, Frances trova quello che stava cercando, e forse anche di più. Decide così di comprare una villa abbandonata a Cortona e di cambiare vita. E a un certo punto, a scaldare il suo cuore, oltre al sole della Toscana, ci pensa anche Marcello…