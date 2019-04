Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata giovedì 4 marzo.

Ecco i film stasera in tv, giovedi 4 marzo:

Quasi amici – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Intouchables

Intouchables Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 112′

112′ Regista: Olivier Nakache, Eric Toledano

Olivier Nakache, Eric Toledano Cast: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

Trama: A seguito di un gravissimo incidente di parapendio, Philippe, ricco aristocratico, assume come aiuto domestico Driss, un giovane di periferia di origine sengalese, appena uscito dal carcere e apparentemente non proprio adatto a fare il badante. I due vanno a vivere insieme, facendo emergere tutte le differenze legate alla loro estrazione sociale. Dopo le iniziali difficoltà, prenderà però vita una vera speciale, divertente e profonda che li porterà a creare un rapporto unico e intoccabile. Ispirato ad una storia vera.

Speed kills – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Porto Rico

Porto Rico Durata: 102′

102′ Regista: Jodi Scurfield

Jodi Scurfield Cast: John Travolta, Katheryn Winnick, Jennifer Esposito

Trama: Il film diretto da John Luessenhop, con protagonista John Travolta racconta la vera storia del campione di velocità nautica, Don Aronow, nel film ribattezzato Ben Aronoff, che conduce una doppia vita che lo metterà nei guai sua con la legge, sia con i signori della droga. Nella Miami degli anni Ottanta, le gare offshore erano il massimo simbolo di potere e ricchezza. E il re indiscusso di questo tipo di corse era proprio Don Aronow, l’uomo che costruiva questi giocattolini per presidenti, principi e privilegiati.

Pacific Rim: la rivolta – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Pacific Rim: Uprising

Pacific Rim: Uprising Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Cina – Giappone – UK – USA

Cina – Giappone – UK – USA Durata: 111′

111′ Regista: Steven S. DeKnight

Steven S. DeKnight Cast: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny

Trama: Da una breccia inter-dimensionale creatasi nel profondo dell’Oceano Pacifico emergono i kaiju, mostri alieni giganteschi, con il solo scopo di cancellare l’umanità dalla faccia della Terra. Al fine di sopravvivere, le varie nazioni uniscono le proprie forze, cercando di contrastare l’invasione con il progetto Jaeger, che consiste nella creazione di enormi robot in grado di combattere ad armi quasi pari i terribili invasori; a comandarli due piloti, le cui menti vengono connesse da un ponte neurone…

La gatta sul tetto che scotta – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Cat on a Hot Tin Roof

Cat on a Hot Tin Roof Uscita: 1958

1958 Nazionalità: USA – Stati Uniti

USA – Stati Uniti Durata: 108′

108′ Regista: Richard Brooks

Richard Brooks Cast: Elizabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives, Jack Carson

Trama: La famiglia Pollit: papà (malato di cancro) e mamma; il figlio Gooper, sposato con Mae; l’altro figlio Brick, sposato con la bella Maggie, la “gatta” del titolo. Il padre tormenta Brick che trascura la moglie, perché geloso di una sua presunta avventura con un amico che si è in seguito ucciso. Esasperato, Brick rivela al padre la natura del suo male. Scoppia la tragedia.

Ammore e malavita – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 133′

133′ Regista: Antonio Manetti, Marco Manetti

Antonio Manetti, Marco Manetti Cast: Claudia Gerini, Carlo Buccirosso, Serena Rossi

Trama: Don Vincenzo Strozzalone, ‘re del pesce’ e boss camorrista, scampa a un attentato e decide di cambiare vita. Stressato e braccato da criminali e polizia, si finge morto per ricominciare altrove con donna Maria, la consorte cinéphile che trova la risoluzione a tutto nelle trame dei film. Ma il suo segreto, condiviso dalla moglie e dai fedeli Ciro e Rosario, ha il fiato corto. Fatima, una giovane infermiera, ha visto quello che non doveva vedere. L’ordine adesso è di eliminarla. Ciro è il primo a trovarla ma…

Missisipi burning – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Mississippi Burning

Mississippi Burning Uscita: 1988

1988 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: Alan Parker

Alan Parker Cast: Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand, Brad Dourif, R. Lee Ermey, Stephen Tobolowsky, Gailard Sartain, Michael Rooker, Pruitt Taylor Vince, Badja Djola, Kevin Dunn, Tom Mason, Jake Gipson, Gladys Greer, Stanley W. Collins, Daniel Winford, Tobin Bell

Trama: Nel giugno del 1964, in una cittadina del Mississippi, tre giovani militanti del movimento dei diritti civili degli afroamericani scompaiono misteriosamente. L’FBI invia sul posto due agenti: Anderson, modi diretti e sbrigativi e ottimo conoscitore della realtà locale, e Alan Ward, rispettoso delle regole della legge ma ignaro dei gravi problemi razziali che caratterizzano il sud del paese. Ostacolati nelle indagini sia dalla polizia locale, gli agenti accentrano i loro sospetti sui membri del Ku Klux Kan.

Attrition – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Hong Kong – Thailandia – UK – USA

Hong Kong – Thailandia – UK – USA Durata: 90′

90′ Regista: Mathieu Weschler

Mathieu Weschler Cast: Steven Seagal, Rudy Youngblood, Siu-Wong Fan

Go with me – 21:10 Paramount Channel

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Blackway

Blackway Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 90′

90′ Regista: Daniel Alfredson

Daniel Alfredson Cast: Anthony Hopkins, Julia Stiles, Ray Liotta

Trama: Lillian è tornata a vivere nel luogo in cui è nata, un paesino di taglialegna nei boschi del Nord America. Qui, si imbatte in Blackway, un ex poliziotto diventato criminale che inizia a perseguitarla. La giovane donna chiede aiuto, ma nessuno nella piccola comunità ha intenzione di esporsi, inimicandosi l’uomo, e di aiutarla, anzi lo sceriffo le consiglia persino di andare via. Gli unici due disposti a darle una mano sono un ex taglialegna e il suo assistente.

Un poliziotto alle elementari – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Kindergarten Cop

Kindergarten Cop Uscita: 1990

1990 Nazionalità: USA

USA Durata: 109′

109′ Regista: Ivan Reitman

Ivan Reitman Cast: Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt

Trama: John Kimble è un muscoloso poliziotto incaricato di rintracciare moglie e figlioletto di un pericoloso trafficante di droga. Dopo il divorzio, la donna si è rifugiata nella cittadina di Astor; la polizia non ha sue fotografie e Kimble deve fingersi maestro nella locale scuola elementare, per rintracciare il bambino.