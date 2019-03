Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata giovedì 21 marzo.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 21 marzo:

Non si ruba a casa dei ladri – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 93′

93′ Regista: Carlo Vanzina

Carlo Vanzina Cast: Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca

Trama: Antonio e Daniela vivono serenamente grazie a un’impresa di pulizie. Un giorno, però, l’impresa fallisce senza un apparente motivo e si ritrovano sul lastrico. I due allora, per poter pagare alla figlia gli studi negli Stati Uniti, accettano di lavorare come camerieri presso la mega villa di un tale Simone Santoro, pezzo grosso della politica, ma corrotto. Ben presto, Antonio scopre che è proprio a causa dei traffici illegali del suo nuovo capo che ha perso il lavoro. L’uomo decide così di rendergli pan per focaccia…

Giù le mani dalle nostre figlie – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Blockers

Blockers Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 102′

102′ Regista: Kay Cannon

Kay Cannon Cast: Leslie Mann, John Cena, Ike Barinholtz

Trama: Julie, Kayla e Sam sono amiche inseparabili dalla scuola elementare. E’ finalmente arrivata la magica notte del ballo di fine anno. Le tre ragazze hanno deciso di salutare l’anno perdendo la verginità quella sera stessa. Peccato che i loro genitori scoprono le loro intenzioni via WhatsApp e non potendo assolutamente accettare il progetto delle loro “bambine”, si lanciano in una rincorsa impazzita dell’ultimo minuto per impedire loro di vivere la propria vita e assumersi le proprie responsabilità.

Tumbledown – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Canada – USA

Canada – USA Durata: 105′

105′ Regista: Sean Mewshaw

Sean Mewshaw Cast: Rebecca Hall, Jason Sudeikis, Blythe Danner

Trama: Hanna sta scrivendo la biografia del marito, musicista acclamato scomparso prematuramente. Andrew è uno scaltro scrittore di New York con una filosofia sulla vita e la morte molto personale. Le loro vite si intrecceranno per caso e inizierà una collaborazione professionale per mettere insieme la storia dell’uomo con cui Hannah ha condiviso l’esistenza, senza veramente conoscerlo a fondo. A poco a poco inizieranno insieme quello che sarà il primo capitolo di un’inaspettata e profonda relazione…

Il velo dipinto – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Painted Veil

The Painted Veil Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Canada – Cina – USA

Canada – Cina – USA Durata: 125′

125′ Regista: John Curran

John Curran Cast: Naomi Watts, Toby Jones, Anthony Wong Chau-Sang, Edward Norton, Liev Schreiber, Diana Rigg

Trama: Nella Londra dei primi anni Venti, Kitty Garstin, bella, viziata e ricca, accetta di sposare il dottor Walter Fane solo per fare piacere alla madre. Lui, invece, la ama di un amore profondo. Una volta sposi, i due si trasferiscono in Cina, a Shanghai, a causa del lavoro di lui, specializzato in batteriologia. Qui, Kitty andrà incontro all’inevitabile: la noia e un matrimonio senza amore la spingeranno nelle braccia di Charlie Townsend, viceconsole inglese. Quando Walter scoprirà la relazione, deciderà di punire la moglie portandola con sé in un villaggio devastato dal colera. Le terribili condizioni di vita che saranno costretti a vedere e affrontare, non li allontaneranno, ma li avvicineranno in un modo che essi non credevano più possibile.

Still Alice – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Still Alice

Still Alice Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Francia – USA

Francia – USA Durata: 101′

101′ Regista: Richard Glatzer, Wash Westmoreland

Richard Glatzer, Wash Westmoreland Cast: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kate Bosworth, Shane McRae, Seth Gilliam, Hunter Parrish, Daniel Gerroll, Stephen Kunken, Kristen Stewart

Trama: Alice Howland è moglie, madre e professoressa di linguistica alla Columbia University di New York. Il suo lavoro è rispettato in tutte le università degli Stati Uniti. Un giorno si accorge che la sua memoria non è più quella di una volta e che, poco alla volta, inizia a dimenticare le parole. Una rivelazione devastante si abbatte su di lei: una forma rara e precoce di Alzheimer le sta portando via la vita e tutti suoi ricordi. Lotterà per se stessa e per tutti coloro, che la conoscono come la donna meravigliosa che è.

The killer inside me – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Killer Inside Me

The Killer Inside Me Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Canada – Regno Unito – Svezia – USA

Canada – Regno Unito – Svezia – USA Durata: 109′

109′ Regista: Michael Winterbottom

Michael Winterbottom Cast: Casey Affleck, Simon Baker, Elias Koteas, Bill Pullman, Rosa Pasquarella, Liam Aiken, Jay R. Ferguson, Brent Briscoe, Tom Bower, Matthew Maher, Zach Josse, Blake Brigham, Kate Hudson, Jessica Alba, Ned Beatty

Trama: Tratto dall’omonimo romanzo del leggendario scrittore pulp Jim Thompson, la storia di Lou Ford, giovane e amabile vicesceriffo di una piccola cittadina del Texas. Dietro i suoi modi gentili e civili, l’uomo nasconde però una personalità complessa e un passato da serial killer che verrà ‘risvegliato’ dall’incontro con una prostituta, dando vita a una nuova spirale di violenza e morte. Quando i sospetti si concentreranno verso di lui, riemergerà così la vera natura di Lou…

Killers – 21:10 Paramount Channel

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Killers

Killers Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: Robert Luketic

Robert Luketic Cast: Katherine Marie Heigl, Katherine Heigl, Katheryn Winnick, Rob Riggle, Martin Mull, Kevin Sussman, Ashton Kutcher, Catherine O’Hara, Tom Selleck

Trama: Spencer Aimes è un super-assassino che lavora per il governo. Nel corso di una delle sue abituali operazioni a Nizza incontra Jen Kornfeldt, un tecnico di computer, bella e divertente. I due si innamorano immediatamente e Spencer decide di lasciare il suo pericoloso lavoro per una normale felicità casalinga. Fino a quando Spencer scopre all’improvviso di avere una taglia milionaria sulla sua testa e che tutti quelli che reputava amici erano, per la maggior parte, sicari pronti a ucciderlo.

Cars 3 – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 102′

102′ Regista: Brian Fee

Brian Fee Cast:

Trama: Saetta McQueen ha un nuovo rivale: è Jackson Storm, una moderna auto da corsa allenata su simulatori di gara avanzatissimi. Per Saetta pare sia l’ora di appendere i pneumatici al chiodo per raggiungere le vecchie glorie del passato. Ma i consigli del suo mentore Doc Hudson e l’amicizia di Cricchetto e Sally non tarderanno ad arrivare e nuovi alleati appariranno lungo la strada della rivincita, prima fra tutti Cruz Ramirez, una bravissima istruttrice che ha messo da parte il sogno di diventare pilota di gara…

The post – 21:15 Sky Cult

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2017

2017 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 116′

116′ Regista: Steven Spielberg

Steven Spielberg Cast: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson

Trama: Nel mese di giugno del 1971 il Washington Post prende una coraggiosa posizione in favore della libertà di espressione, informando sui documenti del Pentagono e rivelando segreti governativi inerenti a quattro decenni di storia e presidenze americane. Katherine Graham, editrice del Washington Post, e Ben Bradlee, direttore della testata, formano un’improbabile squadra chiamata a combattere contro il tentativo senza precedenti dell’amministrazione Nixon di limitare il Primo Emendamento.