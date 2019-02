Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata giovedì 21 febbraio.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 21 febbraio:

Drone, scegli il tuo nemico – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Drone

Drone Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Canada

Canada Durata: 91′

91′ Regista: Jason Bourque

Jason Bourque Cast: Sean Bean, Patrick Sabongui, Mary McCormack

Trama: Un appassionante thriller sulla guerra al terrorismo. Neil è un contractor che pilota droni e trascorre i suoi giorni tra lavoro, missioni segrete ed esistenza di periferia. La moglie e il figlio sono all’oscuro sulla sua reale professione finché una soffiata non espone a rischio la sua identità. Credendolo responsabile della morte di persone a lui molto care, un enigmatico imprenditore pakistano si mette sulle sue tracce. Le ideologie delle due parti si scontrano con delle conseguenze tragiche.

L’ora più buia – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Darkest Hour

Darkest Hour Uscita: 2017

2017 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 125′

125′ Regista: Joe Wright

Joe Wright Cast: Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas

Trama: Gran Bretagna, 1940. È una stagione cupa quella che si annuncia sull’Europa, piegata dall’avanzata nazista e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. L’esercito inglese è intrappolato sulla spiaggia di Dunkirk. Winston Churchill succede al Primo Ministro, Neville Chamberlain, costretto alle dimissioni dalla camera perché incapace di gestire l’emergenza e di guidare un governo di larghe intese, dopo l’invasione della Norvegia e l’evidente spregio della Germania per i patti sottoscritti con le nazioni europee.

L’altra donna del re – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Other Boleyn Girl

The Other Boleyn Girl Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 115′

115′ Regista: Justin Chadwick

Justin Chadwick Cast: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, Kristin Scott Thomas

Point Break – 21:25 Italia 1

Genere: Azione

Azione Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 114′

114′ Regista: Ericson Core

Ericson Core Cast: Edgar Ramírez, Luke Bracey, Ray Winstone

Trama: Johnny Utah è un giovane agente dell’FBI che viene incaricato di infiltrarsi all’interno di un gruppo di surfisti, per smascherare una banda di rapinatori di banche, che agisce coprendosi il volto con maschere dei presidenti Usa. Johnny rimane però affascinato dal loro stile di vita e in particolare dal loro leader Bodhi. Nella sua missione sotto copertura, Utah dovrà battersi per la sua stessa vita, uscendo però trasformato da questa esperienza. Il film è il remake dell’omonimo film del 1991 diretto da Kathryn Bigelow.

Killing season – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Killing Season

Killing Season Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Belgio – Bulgaria – USA

Belgio – Bulgaria – USA Durata: 91′

91′ Regista: Mark Steven Johnson

Mark Steven Johnson Cast: Robert De Niro, Elizabeth Olin, John Travolta, Milo Ventimiglia

Trama: Benjamin Ford è un ex soldato americano, veterano di guerra, ritiratosi sugli Appalachi per dimenticare la guerra di Bosnia nella quale ha combattuto. Un giorno, un turista europeo di nome Emil Kovac incrocia la sua strada, in apparenza per pura casualità, e tra i due nasce un legame d’amicizia. Ma tutto cambia quando Ford scopre che Kovac in realtà è un soldato in cerca di vendetta. Inizierà così un duello tra i due per la sopravvivenza, tra le montagne che li separano dal resto della civiltà.

Bound, torbido inganno – 21:15 Cielo

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Bound

Bound Uscita: 1996

1996 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Larry Wachowski, Lana Wachowski, Andy Wachowski

Larry Wachowski, Lana Wachowski, Andy Wachowski Cast: Jennifer Tilly, John P. Ryan, Christopher Meloni, Kevin Michael Richardson, Richard C. Sarafian, Peter Spellos, Margaret Smith, Ivan Kane, Barry Kivel, Mary Mara, Gene Borkan, Susie Bright, Tony Burton, Gina Gershon, Joe Pantoliano

Trama: La giovane Corky, che per sbarcare il lunario si adatta a fare l’idraulico, si reca per un lavoro in un lussuoso appartamento di Chicago. Nell’ascensore incontra Violet, la donna di Ceasar, delinquente di medio calibro dedito per conto della mafia al riciclaggio del denaro sporco.

Willow – 21:10 Paramount Channel

Genere: Fantasy

Fantasy Uscita: 1988

1988 Nazionalità: USA

USA Durata: 123′

123′ Regista: Ron Howard

Ron Howard Cast: Warwick Davis, Val Kilmer, Jean Marsh, Joanne Whalley

I pinguini di Mister Popper – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Mr. Popper’s Penguins

Mr. Popper’s Penguins Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 94′

94′ Regista: Mark Waters

Mark Waters Cast: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury, Madeline Carroll

Trama: Jim Carrey in questa storia veste i panni di Mister Popper, un uomo tanto impegnato sul suo lavoro di agente immobiliare di lusso, da non riuscire a dedicare tempo ai due figli Janie e Billy, che vivono con l’ex moglie Amanda. Un giorno Popper apprende che suo padre è morto durante una spedizione in Antartide e che gli ha lasciato in eredità un gruppo di pinguini. La convivenza con i pennuti non sarà affatto semplice, ma ancor meno semplice sarà liberarsene e alla fine cambierà la vita dell’intera famiglia Popper.

Detroit – 21:00 Sky Cult

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 143′

143′ Regista: Kathryn Bigelow

Kathryn Bigelow Cast: John Boyega, Anthony Mackie, Algee Smith

Trama: In epoca di battaglie per i diritti civili da parte degli afroamericani, il film racconta la storia della rivolta nel 1967 a Detroit, scatenata da una retata della polizia in un bar dove si vendevano alcolici senza permesso con conseguente sequestro e massacro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers. Un episodio di brutalità da parte della polizia molto noto negli Stati Uniti, ma meno nel resto del mondo, che rimane una ferita nella coscienza dell’America.